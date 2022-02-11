Забронируй себе срок

Тобольский тюремный замок был построен на рубеже XVIII-XIX веков. За этими белыми стенами отбывали срок декабристы, пытавшиеся поднять восстание против Николая I в 1825 году. Здесь провел 10 дней гений русской литературы, автор романов «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы» Федор Михайлович Достоевский перед тем, как был переведен в Омск на каторжные работы. После революции 1917 года большевики какое-то время держали здесь свергнутого Николая II и членов его семьи, прежде чем отправить их на казнь в Екатеринбург. Эти стены видели казни тысяч врагов СССР в 1937-38 годах в период жестоких сталинских репрессий.



В 1989 году тюрьму закрыли, сделав из места заключения музей. В начале 2000-х несколько посетителей Тобольского кремля, на территории которого находится тюремный замок, спрашивали, есть ли возможность переночевать в тюремных камерах. В тот момент у заведующего Тобольским тюремным замком Эдуарда Бурнашева родилась блестящая идея: сделать из нескольких камер хостел.







Теперь за 600 рублей в сутки здесь можно поспать на нарах и вкусить настоящей тюремной баланды. В хостеле «Узник» всё по-настоящему. Любители экстремального отдыха и ценители истории точно останутся довольны — камеры практически не реставрировались.

Но оригинальный интерьер разбавили предметами обихода, которые больше характерны для «вольного» проживания: в номерах есть розетки, микроволновки, да и матрасы на койках несколько более удобные, чем в тюрьмах. Посуду для хостела администрации любезно одолжили в соседней колонии.Если даже после ночи в камере , в которой когда-то видел сны Чернышевский, вам будет недостаточно впечатлений, вы всегда сможете пойти и закрыться от внешнего мира в тюремном карцере. Постояльцы смогут узнать много нового о системе наказаний в Сибири, пережить имитацию заключения под стражу или принять участие в квесте «Побег из тюремного замка».Ворота, ведущие во внутренний двор , к тюремному блоку номер три.Список 2500 заключенных , расстрелянных в период сталинских репрессий.Расстрельная стена. Под ней же была выкопана братская могила, в которую сбрасывали трупы казненных арестантов.Монумент у расстрельной стены. Посвящен репрессированным узникам.На дверях комнат висят портреты бывших узников.Скромное убранство двухместного номера.Крошечное окно в камере. Вид на кремль, между прочим.А вот и карцер для туристов.Подземный тоннель, который использовался для отправки узников на места работы и для перемещения между блоками Дверь, ведущая в карцер.До прихода к власти большевиков в тюремном замке было четыре молитвенных комнаты: для христиан, евреев, мусульман и лютеран. Во времена СССР комнаты были уничтожены.Фотографии бывших узников Тобольского тюремного замка.Фотография узников тюремного замка, хранящаяся в музее.Неподалеку от тюремного замка располагается памятник Федору Достоевскому.Ворота, ведущие на свободу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)