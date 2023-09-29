Чем занимались маги и оккультисты XIX века и почему они были такими востребованными

Как люди общались с потусторонним миром

Секреты оккультистов при осуществлении практической магии часто сводились к ловким фокусам, но были и необъясненные феномены - например, в результате сеанса раздавалась музыка из закрытого рояля

В чем был секрет популярности магов

Алистер Кроули, оккультист, в различных ритуальных одеяниях

Кому из оккультистов досталось место в истории магии

Елена Блаватская, Элифас Леви - примеры теоретиков и практиков оккультных наук, люди образованные и разносторонне развитые