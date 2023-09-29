Чем занимались маги и оккультисты XIX века и почему они были такими востребованными

XIX век стал временем расцвета самых разных оккультных течений и практик. Речь не только о фокусниках и шарлатанах, чьей главной целью было вытрясти деньги у изумленной публики и сохранить свой секрет для дальнейшего обогащения за счет доверчивых простаков. Таких «магов» было, разумеется, много, но значительное количество серьезных образованных людей того времени посвящали жизнь изучению оккультизма, в полном убеждении в эксклюзивном доступе к некой Истине. Что такого произошло в научном мире позапрошлого столетия, что подтолкнуло бурное развитие эзотерики? И кто из «магов» в итоге оставил свое имя в истории?
Как люди общались с потусторонним миром
Как мог происходить магический сеанс? Разумеется, в полумраке, чтобы не нарушить движения тонкого, астрального тела, разумеется, с многократным повторением ритуальных малопонятных слов и выражений, с участием медиума или без него, с использованием специального реквизита или в его отсутствие – а впрочем, вариаций было великое множество. Целью участников магических сеансов было выйти на связь с умершими близкими или с древними сущностями, которые могли бы подсказать правильные ответы, или же узнать будущее, или «избавиться от негативной энергии».
Секреты оккультистов при осуществлении практической магии часто сводились к ловким фокусам, но были и необъясненные феномены - например, в результате сеанса раздавалась музыка из закрытого рояля
За проведение подобных ритуалов оккультистам порой платили немалые деньги – что оправданно с учетом того, какие масштабные запросы предъявляли к сеансам клиенты. Поскольку большинство «магов» использовали в своей работе определенные знания человеческой натуры, а также технические приспособления, позволявшие достичь нужных внешних эффектов, деньги были довольно легкими. Иногда, правда, могли обвинить в шарлатанстве и в некотором роде «побить» – например, изгнать из города разоблаченного мага. Но что за беда – в следующем городе спрос на подобные услуги мог быть не меньшим.
Огромное количество людей стремилось постичь тайны Вселенной и бытия, разобраться в себе и в окружающих, волшебным образом поменять действительность или хотя бы предсказать такие изменения. Магия и оккультные течения возникли задолго до века Просвещения, так почему же так востребованны оказались эти учения и практики именно во времена расцвета научной мысли и научных открытий? Взаимосвязь прямая – больше того, эзотерики в некотором смысле дополнили и обогатили научную картину мира, которую человечество так активно взялось создавать в XIX столетии.
В чем был секрет популярности магов
Наука развивалась буквально «во все стороны», и чем больше открытий происходило в разных областях знаний, тем большее количество неведомого, по Сократу, окружало человека. Многие образованные люди попадались в ловушку поиска абсолютной истины, отправной точки, на которой можно выстроить всю систему сведений о мире и о человеке. Позиции религии оказались несколько расшатаны, а явления, которые раньше казались «волшебными», вроде электричества или гипноза, были объяснены, изучены и даже взяты в пользование новыми поколениями ученых и изобретателей. Не следует забывать и о том, как европейцам была открыта культура Древнего Египта – полная тайн, символов, обращений к первоначальным истинам.
Алистер Кроули, оккультист, в различных ритуальных одеяниях
Почему было не предположить, что и общение с духами – это такая же объективная часть жизни, просто пока не объясненная с научной точки зрения? Оставалось создать теорию, которая бы встроила магию и эзотерику в эту самую науку (попутно, если потребуется, внеся изменения и исправления в уже существующие тезисы). За эту работу брались многие – и в шарлатанстве их подозревать не приходится, эти люди совершенно серьезно верили в то, о чем рассуждали, а главное, зачастую не нуждались в получении от оккультных практик материальной выгоды.
Интересно, что если проследить судьбы столпов оккультной мысли XIX века, можно, как правило, увидеть в начале каждой биографии какие-то травмирующие события, будь то потеря одного или обоих родителей или другие подобные несчастья. Книги по оккультным наукам были хороши тем, что давали ответы на вопросы, на которые психология научится отвечать лишь через столетие. А вариантов эзотерических объяснений мира еще со времен Возрождения накопилось достаточно – можно было потратить всю жизнь на изучение существующих концепций и разработку собственной.
Кому из оккультистов досталось место в истории магии
Если научному мировоззрению свойственны постоянные сомнения, то мистическому представляется само собой разумеющимся существование абсолютной истины, причем к этой истине человека должны привести не логические рассуждения, а обращения к чувствам, эмоциям, интуиции. В связи с этим многие основатели оккультных движений и организаций были сторонниками довольно сомнительных и даже откровенно отталкивающих практик, среди которых употребление наркотических препаратов занимало одно из первых мест. Путем различных экспериментов с иррациональным в человеке оккультисты выводили закономерности и выстраивали собственную философию.
Одной из самых неоднозначных и известных фигур в мире оккультизма был англичанин Алистер Кроули (1875 – 1947), создатель собственной религии «Телема», главной идеей которой было «Делай, что хочешь». Кроули написал множество книг на эзотерические темы, оставил после себя значительное количество последователей и учеников, а кроме того, прожил довольно долгую и крайне яркую жизнь, как, впрочем и многие другие его «коллеги». В 1897 году двадцатидвухлетний Алистер Кроули ненадолго посетил Российскую империю в попытках сделать дипломатическую карьеру, но вскоре полностью ушел в оккультизм.
Елена Блаватская, Элифас Леви - примеры теоретиков и практиков оккультных наук, люди образованные и разносторонне развитые
Елена Петровна Блаватская (1831 – 1891), религиозный философ, а также медиум и спиритуалист, была, что называется, «из хорошей семьи» (ее двоюродным братом был С.Ю. Витте), очень хорошо образованна, но уже в молодом возрасте увлеклась оккультными науками и полностью посвятила себя развитию этого направления знания. Ее оценивали по-разному – одни считали все той же шарлатанкой (впрочем, и сама Блаватская не скрывала, что порой прибегает к «фокусам» ради привлечения внимания к важным проблемам оккультной мысли), другие высоко оценивали ее вклад в развитие философии.
Элифас Леви (1810 – 1875), французский эзотерик, изучал каббалу, алхимию, символы и знаки; он написал множество книг, включая «Историю магии», а кроме того, и сам имел любопытную биографию, в которой было и служение католической церкви с наложением на себя определенных обетов, и сожительство сразу с несколькими женщинами, и ряд духовных и финансовых кризисов.
Список деятелей оккультных наук XIX века большой и включает множество интересных персонажей. Впрочем, оккультизм никуда не делся и в последующее столетие, и даже в наступившем XXI веке он разве что приобрел несколько другие формы и обратился к использованию новых технологий.
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