Самый уютный стиль для интерьера, который наполнит любое жилище теплом
Существует ли универсальный стиль, который бы мог преобразить интерьер и создать очень дружественную атмосферу в пространстве? Пожалуй, к таковому смело можно отнести деревенский, или как сейчас модного говорить, рустикальный стиль., и согревает в холодное время года. Как правильно использовать его в интерьере?
Основные характеристики стиля
Уютный деревенский интерьер
Рустикальный стиль отличается своей самобытностью, и привлекает своей натуралистичностью. Для оформления интерьера в этом направлении используются преимущественно натуральные фактурные материалы – дерево, камень, хлопок, глина. Преобладающие оттенки в цветовой гамме колеблются от светлого бежевого до тёмного коричневого, чаще всего преобладают разные вариации красного, жёлтого и землянистого.
В деревенском интерьере преобладают коричневые оттенки
Характерные черты стиля – потолки с балками, стены без обоев (с грубой штукатуркой или побелкой), облицовка поверхностей камнем и деревом, массивная деревянная мебель, на полу – доски (паркет грубой текстурой) либо плитка.
Совет. Если нет возможности приобрести натуральные материалы, то можно заменить их качественными искусственными аналогами. Сегодня строительный рынок предлагает немало вариантов, которые будут отлично смотреться в деревенском стиле. Поэтому ограниченный бюджет не является помехой, для того, чтобы оформит интерьер в деревенском стиле.
Спальня в рустикальном стиле
Мебель в деревенском стиле
Мебель в деревенском стиле
По большей части, в рустикальном стиле приветствуется мебель, изготовленная из массива дерева. В некоторых случаях её поверхности могут быть шершавые и не обработанные, с ярко выраженной текстурой и фактурой. Здесь отполированные гладкие или лакированные варианты неуместны. Наиболее удачный выбор – изделия ручной работы.
Стильный деревенский интерьер
Комфорт в каждой детали
Комфорт в каждой детали
Почему деревенский стиль идеально подходит для создания уюта в доме? Потому, что он делает атмосферу непринуждённой и очень комфортной, настраивает на душевные разговоры, жаркие чаепития и семейные встречи. Достичь такого эффекта можно только, если соблюдать все правила оформления рустикального стиля.
Санузел в рустикальном стиле
Например, одно из основных требований – красивый текстиль их хлопка или льна, с простыми, но привлекательными мотивами (цветы, квадраты, полосы). Все детали должны указывать на уют и гармонию в интерьере. Это могут быть небольшие картины на стенах с изображением природы, полотенца в цветочек, сухой чеснок, украшающий стену на кухне.
Свои требования есть и для освещения. В деревенском стиле уместны светильники из керамики, кованного металла, старинные керосиновые лампы и обычные свечи.
Гостиная в деревенском стиле
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