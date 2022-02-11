Что будет, если покрасить банку майонеза изнутри, и Почему так поступили тысячи американцев

Зачем красить банку майонеза.
Всё становится немножечко лучше, если добавить сверху майонез. Эта простая житейская мудрость объясняет, почему банка белого соуса всегда найдётся в холодильнике миллионов жителей нашей планеты. Но иногда майонез совсем не то, чем кажется. К примеру, американцы частенько красят майонезные банки светлой краской по вполне практичным причинам. Звучит смешно, но многим наверняка захочется попробовать сделать также.
С майонезом всё вкуснее.
Майонез – продукт крайне популярный. Сложно найти холодильник, в котором не припасена хоть одна баночка. Но иногда под крышкой можно обнаружить отнюдь не любимый соус миллионов, а нечто куда более пикантное. Например, пачку купюр или другую «заначку».
Что можно обнаружить в банке от майонеза.
Оказывается, среди американцев весьма популярно превращать банку майонеза в тайник для всякой важной мелочёвки. Что вполне логично: ну кто же её заподозрит в сокрытии ценностей? А сделать «майонезный сейф» проще простого. Смотрите сами.
Тайник из банки от майонеза.
Понадобится всего лишь баллончик с краской молочного цвета и сама банка майонеза: пустая, чистая и сухая.
Банка в бумажном пакете.
Банку положите в бумажный пакет или оберните снаружи салфетками, чтобы не запачкать «экстерьер» и не вызывать тем самым подозрения.
Покрасить банку изнутри очень просто.
Распылитель направьте вовнутрь ёмкости и просто нажмите на кнопку, чтобы краска равномерно закрасила всю внутреннюю поверхность банки.
Сушка.
Подсушите феном.
Выглядит убедительно.
И получите вот такую банку фальшивого майонеза.
И кто из них фальшивка?
Попробуй, отличи от настоящего.
Главное, не перепутать.
Осталось только припрятать заначку, поставить банку в дальний угол холодильника и очень постараться случайно её не выбросить. А то будет как-то обидно.
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