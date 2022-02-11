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Что будет, если покрасить банку майонеза изнутри, и Почему так поступили тысячи американцев


Зачем красить банку майонеза.

Зачем красить банку майонеза.

 

Всё становится немножечко лучше, если добавить сверху майонез. Эта простая житейская мудрость объясняет, почему банка белого соуса всегда найдётся в холодильнике миллионов жителей нашей планеты. Но иногда майонез совсем не то, чем кажется. К примеру, американцы частенько красят майонезные банки светлой краской по вполне практичным причинам. Звучит смешно, но многим наверняка захочется попробовать сделать также.

С майонезом всё вкуснее.

С майонезом всё вкуснее.

 

Майонез – продукт крайне популярный. Сложно найти холодильник, в котором не припасена хоть одна баночка. Но иногда под крышкой можно обнаружить отнюдь не любимый соус миллионов, а нечто куда более пикантное. Например, пачку купюр или другую «заначку».
Что можно обнаружить в банке от майонеза.

Что можно обнаружить в банке от майонеза.

 

Оказывается, среди американцев весьма популярно превращать банку майонеза в тайник для всякой важной мелочёвки. Что вполне логично: ну кто же её заподозрит в сокрытии ценностей? А сделать «майонезный сейф» проще простого. Смотрите сами.
Тайник из банки от майонеза.

Тайник из банки от майонеза.

 

Понадобится всего лишь баллончик с краской молочного цвета и сама банка майонеза: пустая, чистая и сухая.
Банка в бумажном пакете.

Банка в бумажном пакете.

 

Банку положите в бумажный пакет или оберните снаружи салфетками, чтобы не запачкать «экстерьер» и не вызывать тем самым подозрения.

Покрасить банку изнутри очень просто.

Покрасить банку изнутри очень просто.

 

Распылитель направьте вовнутрь ёмкости и просто нажмите на кнопку, чтобы краска равномерно закрасила всю внутреннюю поверхность банки.
Сушка.

Сушка.

 

Подсушите феном.
Выглядит убедительно.

Выглядит убедительно.

 

И получите вот такую банку фальшивого майонеза.
И кто из них фальшивка?

И кто из них фальшивка?

 

Попробуй, отличи от настоящего.
Главное, не перепутать.

Главное, не перепутать.

 

Осталось только припрятать заначку, поставить банку в дальний угол холодильника и очень постараться случайно её не выбросить. А то будет как-то обидно.

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Что будет, если покрасить банку майонеза изнутри, и Почему так поступили тысячи американцев

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Что будет, если покрасить банку майонеза изнутри, и Почему так поступили тысячи американцевПодписаться на мой Instagram
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