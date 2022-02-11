Что будет, если покрасить банку майонеза изнутри, и Почему так поступили тысячи американцев

Зачем красить банку майонеза.

С майонезом всё вкуснее.

Что можно обнаружить в банке от майонеза.

Тайник из банки от майонеза.

Банка в бумажном пакете.

Покрасить банку изнутри очень просто.

Сушка.

Выглядит убедительно.

И кто из них фальшивка?

Главное, не перепутать.