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7 быстрых и полезных напитков на завтрак

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

В инстаграме можно не только насладиться красивыми фотографиями, но и найти что-то нужное и полезное. Такими вдохновителями оказались ребята под ником @masonjarrussia, которые в течение недели готовили на завтрак не яичницу и бутерброды, а полезные смузи из ягод и фруктов с помощью блендера.

Нам понравились рецепты быстрых и полезных напитков. Мы пошли делать смузи.

День первый


7 быстрых и полезных напитков на завтрак

Нужно: 1 банан + 3-4 средних финика + немного корицы + 250-300 мл воды.

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

День второй


7 быстрых и полезных напитков на завтрак

Нужно: 150 г сладкого винограда + 100 г замороженной вишни (или любых кислых ягод) + листья свежей мяты + 3 финика + 100-150 мл воды.

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

День третий


7 быстрых и полезных напитков на завтрак

Нужно: 4 ст. ложки промытой гречки + 100 г черники + половина банана + 2-4 финика + 150 мл воды (можно взять ореховое молоко).

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

День четвертый


7 быстрых и полезных напитков на завтрак

Нужно: 200 г красного яблока + 40-50 г темной медовой кураги + молочный коктейль + щепотка корицы и имбиря + 50 мл воды.

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

День пятый


7 быстрых и полезных напитков на завтрак

Нужно: горсть молодого шпината + сок из двух апельсинов + 2 киви + 80 г клубники или малины (только не кислых) + вода (по желанию).

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

День шестой


7 быстрых и полезных напитков на завтрак

Нужно: 1 манго + 100 г ананаса + 1 банан + 200 мл воды или кокосового молока.

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

День седьмой


7 быстрых и полезных напитков на завтрак

Нужно: 2 банана + 1 авокадо + 1 ст. ложка какао + 100 мл воды + финики по вкусу.

7 быстрых и полезных напитков на завтрак

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