Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Террариум – это новинка в дизайне интерьера. Сейчас многие выбирают именно этот вариант украшения квартиры живыми растениями.

Обычно в террариум садят суккуленты, которые не требуют постоянно ухода.

Геометрический террариумОригинальная идея для интерьера квартиры – это геометрический террариум, который отлично разбавит скудный дизайн. Посадить в него можно любой суккулент, кактус или другие неприхотливые растения.







Террариум с орхидеей

Купольный террариум

Тематический террариум

Сказочный сад

Террариум с песком

Террариум с мхом и камнями

Настенный террариум

Необычный террариум

Композиция из террариумов

Орхидея – это самый красивый и нежный цветок, который мгновенно наполняет квартиру невероятной красотой. Чтобы орхидея стала главным акцентом в квартире, стоит купить для нее красивый террариум.Еще одна идея – это купольный террариум, который плотно закрывается крышкой. В этом случае нужны искусственные растения и природные материалы, также можно подобрать вариант украшения террариума песком.Для определённого праздника можно сделать свой террариум. К примеру, недавно праздновали Хэллоуин, к которому собрали представленный вариант украшения. Скоро Новый год и это отличный повод для торжественного террариума со снегом.Если вы хотите удивить своих гостей или ребенка, то сделайте в террариуме настоящую сказку.Для этого вам понадобятся не только растения, но и фигурки в тему сказки.При помощи песка можно сделать очень эффектный и красочный террариум, который будет украшать ваш подоконник или рабочий стол.Иногда достаточно в террариум положить мох и камни. Но лучше всего сделать сложную горную композицию, которая покажет вашу фантазию и стильный вкус.Для истинных ценителей отлично подойдёт вариант террариума прямо на стене. Для этого нужна большая емкость, которую нужно будет очень хорошо прикрепить к стене. А в самом террариуме можно размещать невероятные растения, способные создать иллюзию леса или сада.Можно взять на заметку не совсем привычные формы для террариума. Такая креативная деталь станет неотъемлемым акцентом в любой квартире.Если вам понравилась идея создания террариумов, тогда сделайте у себя дома целую композицию, где каждая деталь будет дополнять другую.При помощи террариума вы сможете внести в интерьер нотку новизны. Это те же домашние растения, но в более роскошном оформлении.