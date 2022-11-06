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Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Террариум – это новинка в дизайне интерьера. Сейчас многие выбирают именно этот вариант украшения квартиры живыми растениями.
Обычно в террариум садят суккуленты, которые не требуют постоянно ухода.
Геометрический террариумОригинальная идея для интерьера квартиры – это геометрический террариум, который отлично разбавит скудный дизайн. Посадить в него можно любой суккулент, кактус или другие неприхотливые растения.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Террариум с орхидеей



Орхидея – это самый красивый и нежный цветок, который мгновенно наполняет квартиру невероятной красотой. Чтобы орхидея стала главным акцентом в квартире, стоит купить для нее красивый террариум.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Купольный террариум



Еще одна идея – это купольный террариум, который плотно закрывается крышкой. В этом случае нужны искусственные растения и природные материалы, также можно подобрать вариант украшения террариума песком.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Тематический террариум



Для определённого праздника можно сделать свой террариум. К примеру, недавно праздновали Хэллоуин, к которому собрали представленный вариант украшения. Скоро Новый год и это отличный повод для торжественного террариума со снегом.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Сказочный сад



Если вы хотите удивить своих гостей или ребенка, то сделайте в террариуме настоящую сказку.
Для этого вам понадобятся не только растения, но и фигурки в тему сказки.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Террариум с песком



При помощи песка можно сделать очень эффектный и красочный террариум, который будет украшать ваш подоконник или рабочий стол.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Террариум с мхом и камнями



Иногда достаточно в террариум положить мох и камни. Но лучше всего сделать сложную горную композицию, которая покажет вашу фантазию и стильный вкус.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Настенный террариум



Для истинных ценителей отлично подойдёт вариант террариума прямо на стене. Для этого нужна большая емкость, которую нужно будет очень хорошо прикрепить к стене. А в самом террариуме можно размещать невероятные растения, способные создать иллюзию леса или сада.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Необычный террариум



Можно взять на заметку не совсем привычные формы для террариума. Такая креативная деталь станет неотъемлемым акцентом в любой квартире.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

Композиция из террариумов



Если вам понравилась идея создания террариумов, тогда сделайте у себя дома целую композицию, где каждая деталь будет дополнять другую.

Идеи для дизайна террариума с домашними растениями

При помощи террариума вы сможете внести в интерьер нотку новизны. Это те же домашние растения, но в более роскошном оформлении.
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