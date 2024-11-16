Примеры, которые помогут сэкономить на ремонте

Путь к радости от того, что живешь в доме своей мечты, долог и тернист: он пролегает через ремонт. Чтобы сберечь свои средства, силы и время, предстоит учесть множество мелочей и усвоить кучу информации. В нашей статье мы упомянули несколько полезных способов, которые помогут вам сэкономить немалую сумму.

План работ

Розетки

Освещение

Двери

Стены

Пол

Радиаторы

Плинтус

Кухня

Ванная

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.Конечно, оптимальный способ сделать ремонт — заказать дизайн-проект. И речь не о том, как расставить диваны и какого цвета повесить шторы. Это полноценный гайд по всем коммуникациям и материалам, а также список с очередностью строительных и отделочных работ. И если вы решили делать ремонт самостоятельно, вам все придется тщательно спланировать.Составьте план ремонтных работ и четко его придерживайтесь — это поможет сэкономить на переделке и исправлениях. Подумайте, что нужно сделать обязательно, а от каких дорогостощих хотелок можно отказаться: например, от переноса дверных проемов, стен или сантехники.Прикиньте ваш бюджет и заложите 10-15 % на непредвиденные расходы. Узнайте про даты распродаж строительных материалов и купите их заранее.Если вы не предусмотрите достаточное количество розеток, то придется пользоваться удлинителями, которые выглядят неряшливо. Заранее подумайте, сколько розеток вам понадобится, и где они будут расположены. Например, там, где будет висеть телевизор, лучше сделать розетку за ним, а не у плинтуса, тогда провода от телевизора не будут некрасиво свисать.Если упустить что-то на этом этапе, исправления могут влететь в копеечку. Упростит решение список, в котором будут перечислены все помещения квартиры и все бытовые приборы, которые будут там находится.Освещение — это ваш комфорт и уют, и ему нужно уделить повышенное внимание. И тогда после ремонта не возникнет необходимости тратиться на дополнительные источники света. Единственной люстры на потолке и настольной лампы часто бывает недостаточно. Спланируйте различные сценарии освещения для работы и отдыха, подумайте, где будут располагаться выключатели. Например, чтобы перед сном не вставать с кровати и не бежать к выключателю, лучше предусмотреть его прямо у кровати.Не устанавливайте светильник напротив телевизора, он будет отражаться в экране.Предусмотрите непрямой свет: например, неяркие точечные светильники, которые не будут слепить вас и создадут приятную атмосферу.Если вы хотите с комфортом готовить еду, подумайте о дополнительной подсветке рабочих поверхностей на кухне: если источники света есть только на потолке, вы будете перекрывать своей тенью разделочную доску и плиту. В качестве недорогого варианта можно использовать светодиодную ленту под навесными кухонными шкафчиками.Запланируйте небольшие светильники на плинтусом в качестве дежурной подсветки — и тогда, если вы ночью направляетесь в ванную, вам не придется включать полное освещение, бьющее по глазам. Если вы не хотите тратить деньги на встроенные светильники, можно выбрать симпатичные варианты с фотоэлементами, которые приклеиваются к стене и периодически подзаряжаются. Их же можно разместить в шкафах и гардеробных.Подумайте и о дополнительной подсветке зеркала в прихожей: когда вы бросаете последний взгляд на себя перед выходом из дома, освещение сверху создает на лице грубую тень. О кабеле для подсветки зеркала стоит позаботиться заранее, чтобы иметь возможность спрятать его в стене.Продумайте требования к дверям. Вот примеры вопросов, на которые нужно будет ответить:В какую сторону будут открываться двери? Удобно ли при этом будет пользоваться выключателем? Ведь если выключатель будет находиться со стороны дверных петель, вам каждый раз придется обходить дверь, чтобы включить свет. А если двери будут открываться внутрь маленького помещения — например, гардеробной, то в и без того небольшом пространстве они будут занимать дополнительное место. Не будут ли близко расположенные двери задевать другу друга при открывании? Не будет ли дверная ручка ударяться в дверцу шкафа или в стену? Если да, предусмотрите напольные ограничители или силиконовые наклейки на дверцы.Не препятствовует ли толщина нового покрытия пола (если вы меняете его) открыванию дверей? Двери устанавливаются на финишном этапе и обидно будет узнать, что они задевают пол и портят его.Соответствует ли дверной проем стандартному размеру двери и дверной коробки? Ведь заказывать двери нестандартного размера - дорого.Если у вас разные напольные покрытия, следите за тем, чтобы стык между ними находился под дверным полотном, иначе из-под двери ванной будет торчать участок ламината в коридоре.Если у вас в квартире есть проходы без дверей (порталы), их можно обрамить теми же дверными доборами, что и двери в квартире. Эти расходы окупят себя в будущем, так как углы в таких порталах часто задевают плечами или ногами проходящие в них люди. В результате обои сбиваются клочками, а покрашенные стены пачкаются. Обрамление защитит их, и ремонта хватит на долгое время.Выравнивать, грунтовать, шпатлевать, шлифовать и красить стены, или заморачиваться с венецианской штукатуркой может быть неприлично дорого. Но даже при косметическом ремонте есть парочка способов изменить вид стен без значительных трат.Если обои морально устарели для вас, но находятся в хорошем состоянии, то их можно покрасить, даже если это не обои под покраску. Конечно, нужно подобрать необходимые материалы правильно и не использовать грунтовку на водной основе, которая может размочить обои, и тогда они просто отвалятся от стены.Перед покраской нужно подклеить обои там, где они отходят от стены, зашпатлевать трещинки и отверстия, если они есть, зачистить шпателем стыки обоев, чтобы они были менее заметными, а затем покрасить в 2-3 слоя, дождавшись полного высыхания между окрашиваниями.Один из любопытных и недорогих приемов для однотонных стен — декоративные молдинги. Их изготавливают из самых разных материалов — дерева, МДФ, ПВХ и т.д., и их можно купить уже загрунтованными и окрашенными. Они придают стенам более интересный вид, добавляют глубины и выразительности. Такой прием подойдет как для прихожей, так и для гостиной или спальни. Молдингами можно обрамить картины, бра и другие детали интерьера. Можно декорировать ими даже двери. Для небольших пространств подойдут простые варианты без объемного декора — так комната не будет выглядеть перегруженной.Если вы задумываетесь о смене напольного покрытия, но бюджет не позволяет шиковать, то выбирайте покрытие, которое не требует значительной предварительной подготовки. Например, необязательно отдирать старый линолеум, делать стяжку, а затем класть ламинат. Если полы ровные, укладка ламината возможна прямо на линолеум. И на кафельную плитку — тоже. Конечно, при этом нужно соблюдать технологию и использовать специальную подложку.Подбор и сочетание разных типов полов (кафеля и ламината, например) и найм разных специалистов по работе с ними может привести к ненужным хлопотам и тратам. Возможно, выходом станет укладка пола единым контуром — это когда пол одинаковый во всей квартире, в том числе на кухне и в санузле. В таком случае нужно выбрать покрытие, подходящее для всех типов помещений — например, кварц-винил. Этот материал долговечен, не боится влаги — а значит, прослужит долго и не потребует быстрой замены. Он прост в укладке, и вы можете сделать это самостоятельно, сэкономив на работниках. Проконсультируйтесь по поводу предварительной подготовки полов: стяжки и выравнивания уровня пола во всех помещениях и необходимости гидроизоляции.Радиаторы и трубы отопления — не самая эстетичная часть интерьера, и если вас смущает их вид, но заменять их дорого, есть несколько способов, чтобы изменить их вид:Перекрасить. В цвет стен, чтобы они были менее заметными или наоборот, или наоборот, в конрастный оттенок, чтобы они создавали акцент в интерьере.Сделать декоративный короб.При более масштабном ремонте можно скрыть радиаторы в фальш-стене из гипсокартона и закрыть декоративной конвекционной решеткой на магнитах. Это и выглядит эстетично, и подоконник позволит сделать шире, и уборку легче. Но в этом случае вам нужно будет проконсультироваться с управляющей компанией — разрешены ли такие изменения.Один из недорогих способов изменить вид комнаты - заменить плинтус. Но стены в квартире часто неровные: они могут примыкать друг к другу не строго под углом 90 градусов, а меньше или больше, а на самих стенах бывают изгибы и неровности. Из-за этого плинтус к стене (да и к полу) может примыкать неплотно, образовывая зазоры и щели.Выравнивать стены дорого и не всегда целесообразно, поэтому можно решить с помощью плинтуса, который, во-первых, гнется (есть плинтуса с разной степенью гибкости, даже в виде ленты), а во-вторых, имеет мягкий край сверху и снизу, из-за чего плотно прижимается к стене.Кроме этого, современные виды мягких плинтусов можно согнуть под углом 90 градусов, что спасет вас от некрасивых уголков, которым обычно закрывают стык плинтусов на углах стен.Если вы не хотите менять плинтус, но хотите обновить его вид, сделав визуально выше, можно наклеить на стену дополнительный молдинг и покрасить плинтус, молдинг и стену между ними одним цветом.Еще один способ изменить вид квартиры без гигантских трат — перекрасить плинтусы вместе с дверями и дверными проемами в один цвет.Если ваша кухня выглядит старомодной или просто вам надоела, необязательно заказывать новую: шкафчики можно оставить и старые, а вот фасады — перекрасить или заменить.Если вы чувствуете в себе силы, то сделать это можно и самостоятельно, не забывая о предварительной подготовке — снять старую пленку с дверец или зашкурить краску, покрыть грунтовкой и заделать неровности. В строительном магазине вам подберут подходящую для ваших поверхностей краску и заколеруют ее в нужный оттенок.Выложить плиткой фартук на кухне самостоятельно — тоже хороший способ сэкономить! Это не так сложно, как кажется, если вооружиться видеоинструкцией из интернета.Недорогой стеклянный фартук скинали — еще один элемент, который стоит не так дорого, но дает большой простор для фантазии, ведь на нем можно напечатать любое изображение.Полотенцесушитель в ванной — очень удобная вещь: полотенца быстро высыхают, не пахнут, а если они тепленькие, пользоваться ими приятнее. Но водяные полотенцесушители могут быть небезопасными: одна протечка, и вы затопили соседей, а ведь это нервы и расходы.Одним из вариантов может быть электрический полотенцесушитель, который не требует подключения к системе центрального отопления и оснащен таймером, который включает прибор только тогда, когда вам нужно. Правда, цена на эстетично выглядящие полотенцесушители может кусаться!Рассмотрите вариант нагревательного мата, спрятанного в стене — по сути это тот же теплый пол. В таком случае на стену не нужно водружать никаких конструкций — достаточно повесить крючки для полотенец.