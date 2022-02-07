14 крутых способов использования поролоновых губок не по назначению, но с пользой для дома

Казалось бы, тривиальнее губки для мытья посуды в домашнем арсенале средств по уборке не отыскать.

Однако эта вещь имеет большой потенциал.

Сегодня мы собрали 14 крутых способов использования поролоновых губок не по назначению.

1. Проращивание семян

Проращивания семян в губке.

Простой и довольно необычный способ проращивания семян, который стоит взять на вооружение всем дачникам. В смоченной водой губке проделайте несколько надрезов, разложите семена и ждите. Теплая влажная среда будет способствовать их быстрому прорастанию.

2. Защита хрупких вещей

Упаковка хрупких вещей.

Используйте губки, если вам предстоит переезд или отправка какой-либо хрупкой вещи, а под рукой нет пузырчатой бумаги.

3. Игольница

Подушечка для иголок.

Из яркой губки для мытья посуды может получиться прекрасная подушечка для иголок и булавок. Такая игольница станет прекрасным решением для людей, которые не хотят тратить время на шитье специальной подушечки.

4. Средство от комаров

Средство от комаров на даче.

Спастись от комаров, атакующих дачный участок в летнее время, поможет губка, смоченная любым средством от комаров. Время от времени протирайте ею садовую мебель, чтобы отпугнуть ненавистных насекомых.

5. Защита деревянных поверхностей

Защита деревянных поверхностей от царапин.

Чтобы цветочные горшки, предметы декора и мебель не оставляли следов на деревянной поверхности, сделайте для них мягкие подложки. Для этого, нарежьте губки на небольшие кусочки и с помощью клея прикрепите к основаниям всех опасных предметов.

6. Контроль влаги

Контроль влаги в холодильнике.

Из-за высокой влажности в холодильнике зелень, фрукты и овощи быстро увядают и портятся. Исправить ситуацию помогут несколько сухих губок. Разложите их на полках холодильника, чтобы они впитали в себя лишнюю влагу и продлили жизнь натуральным продуктам.

7. Приспособление для снятия лака

Приспособление для очистки ногтей от лака.

Из небольшой баночки и поролоновой губки можно смастерить замечательное приспособления для быстрой очистки ногтей от лака. Просто разложите вдоль стенок пузырька несколько кусочков губки, налейте немного ацетона и опускайте в емкость ногти по очереди.

8. Мыльница

Подложка под мыло.

В обычной мыльнице скапливается вода, которая очень быстро растворяет мыло. Продлить жизнь мыльному брусочку поможет обычная губка, которую можно использовать вместо мыльницы. Она впитает в себя остатки влаги и значительно продлит жизнь мылу.

9. Неприятный запах в холодильнике

Средство от неприятных запахов.

На чистую сухую губку насыпьте немного соды и положите в холодильник на ночь. За это время губка впитает в себя неприятные запахи.

10. Ароматы в шкафу

Приятный запах в шкафу.

Посеять в своем шкафу аромат любимого парфюма, помогут небольшие кусочки поролоновой губки, сбрызнутые духами. Разложите их в уголках шкафа и ваш гардероб будет благоухать долгое время.

11. Распорки для пальцев

Распорки для педикюра.

Кусочки губки можно использовать вместо распорок для педикюра. Такая хитрость позволит идеально накрасить ногти на ногах.

12. Снять обои

Быстро снять обои.

Ускорить процесс снятия старых обоев поможет губка, смоченная в горячей воде с добавлением кондиционера для белья. Протирайте губкой старые обои, чтобы размягчить высохший клей и ускорить процесс очистки стен.

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13. Катышки

Удаление катышков.

Не спешите выбрасывать старую скраб-губку. С ее помощью можно очистить любимую вещь от катышков. Аккуратно потрите губкой проблемные участки, удаляя комки шерсти и скатавшиеся нитки.

14. Охладить продукты

Охладить продукты в сумке.

Обычные губки способны превратить полиэтиленовый пакет в сумку-холодильник. Для этого, влажные губки нужно упаковать в зип-пакеты и подержать в морозильнике ночь.

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