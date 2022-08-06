Главное - планировка: башня, переделанная в небольшую квартиру

Башня, реконструированная под квартиру.
С целью сохранить культурное и, в частности, архитектурное наследие городов, очень часто дизайнеры реконструируют старые здания, оставляя при этом аутентичные фасады. Именно так и поступили архитекторы одной из голландских студий, и переделали башню в небольшое, но оригинальное жилище.
Архитекторский проект студии i29 Interior Architects.
Архитектурная студия из Амстердама i29 Interior Architects реконструировала старую башню под небольшое жилое пространство. Реализация проекта прошла в рамках социально программы «Room On The Roof». Исторические объекты подвергаются реконструкции, чтобы потом в них смогли бы пожить какое-то время музыканты, художники и прочие творческие личности.
Интерьер в башне.
Башня имеет весьма небольшой размер. Архитекторам пришлось подойти нестандартно к ее планировке, чтобы получить полноценную квартиру. Жилое пространство напоминает большую коробку с нишами, которые выполняют роль комнат. Чтобы добраться до каждой из них, посреди башни установлена винтовая лестница.
Спальное место в башне.
Оригинальная перепланировка башни в Амстердаме.
Чтобы визуально расширить пространство, дизайнеры использовали для оформления интерьера белый цвет для стен и светлое дерево для комнат. Сквозь окна в башню проникает достаточно естественного света, а сами хозяева могут любоваться на центр Амстердама.
Светлая древесина визуально расширяет небольшое пространство.
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