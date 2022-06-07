30 забавных снимков медвежат с любящими матерями

Медведицы с медвежатами.

1. Заботливая мама

Маленький медвежонок от усталости забрался на спину мамы.

2. В снегу

Медвежья семья резвится на белоснежном покрывале.

3. Нежные обнимашки

Бурая медведица умывает своего кричащего сыночка

4. Зацепился за маму

Все свое ношу с собой.

5. Умка и его мама

Заботливые мамины объятия согреют в зимнию пору.

6. Семейство

Мама медведица проводит обучающий урок для своих детей .

7. Рыбалка

Большой и малый медведь охотятся в воде на рыбу.

8. Водные процедуры

Косолапые медведи рано утром купаются на речке.

9. Холодно и зябко

Малютка мишутка спрятался в теплой и огромной шерстяной шубке у мамы.

10. Поцелуи

11. Тренировка

Под чутким руководством мамы медведь учится лазить по деревьям.

12. В лесу

Обучающий процесс: посмотрите на право, затем на лева

13. На берегу

Наслаждение прекрасным видом.

14. Перед сном

Спят твои соседи -белые медведи, спи скорей и ты малыш.

15. Полярные медведи

Любовь и заботу может получить любое существо на земле.

16. Охота

Все внимание хищников приковано к добыче.

17. Забавные игры

Проказничают как маленькие дети.

18. Гуськом вдоль берега.

Мама медведица и четыре медвежонка в поисках ночлега.

19. Наказание

Не только у людей не слушаются дети.

20. На закате дня

В вечерних лучах заходящего солнца хозяйка снегов и ее детки.

21. Я больше не буду

Медвежонок прощен мамой и с него снято наказание.

22. Пушистики

Семейство спит, свернувшись калачиком под бугорочком.

23. Белое и черное

Такие разные медведи по шерстяному покрову .

24. Сторож

Глава семьи стоит на стреме.

25. Матушка природа

Великолепный вид на горы, озеро и четвероногих друзей.

26. Заботливая мама

Медведица, обнимающая своего детеныша.

27. Носик к носику

Маленький Барни, лежа на мягком животе у мамы , целует ее.

28. Мама, помоги.

Помощь подошла очень быстро.

29. Беляночки

Семейство спящих белых медведей сливается со снегом.

30. Гнев