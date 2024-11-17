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Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Абсолютно все талантливые музыканты, певцы и композиторы с чего-то да начинали. Знаменитые на сегодняшний день на весь мир рок-музыканты тоже были когда-то всего лишь любителями, выступавшими в полуподвальных помещениях клубов. А сейчас на своих концертах они собирают огромные стадионы поклонников. Но нам кажется, важно помнить, с чего все начиналось.



Представляем интересную подборку из 21 фото культовых музыкантов в самом начале их карьеры.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Guns N’ Roses в отеле The Ritz, Нью-Йорк, 1988 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Первый концерт группы Nirvana в Рэймонде, март 1987 года.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Группа Red Hot Chili Peppers, 1984 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Metallica, 1983 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Depeche Mode, 1981 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Группа U2, 12 февраля 1979 года.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

AC/DC, Уэст-Мельбурн, 1978 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

The Police, Лондон, январь 1977 года.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

The Ramones в ливерпульском Eric’s Club, Великобритания, май 1977 года.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Sex Pistols, Люксембург, 1977 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Aerosmith, Нью-Йорк, 1973 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Black Sabbath, 1970 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Группа Queen, 1970 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Pink Floyd, 1968 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Дебютный концерт The Rolling Stones на сцене лондонского клуба Marquee Club, 12 июля 1962 года.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

The Beatles, 1957 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Led Zeppelin, 1968 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

The Doors, 1965 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Deep Purple, 1968 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Van Halen, 1972 год.

Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

KISS, Нью-Йорк, 1976 год.

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