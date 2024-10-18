Как успешные люди решают свои проблемы

Не без изъяна…
В обществе привыкли считать успешных и умных людей этакими «суперменами», которым все жизненные невзгоды по плечу, а бытовые проблемы их и вовсе не интересуют. Но в реальной жизни всё совершенно по-другому. Эти люди часто сталкиваются с непониманием со стороны сверстников и часто остаются одинокими.успешные.
1. Несущественные разговоры истощают
Типичная проблема умных людей: несущественные разговоры истощают.
Оказывается, разговор о простых вещах может быть довольно сложной задачей. Это потому, что мозг умных людей переполнен великими идеями. Скорее им интересны темы, которые включают науку, искусство, философию. Банальности заставляют таких людей чувствовать, что они тратят свое время на бесполезный и бесконечный список социально приемлемых фраз. Все, что им действительно нужно, – это единомышленник.
2. Думают больше, чем говорят
Типичная проблема умных людей: думают больше, чем говорят.
Поскольку мозг действительно умных людей постоянно находится в поиске всех возможных решений и ответов на проблемы, им может потребоваться больше времени, чем человеку не столь блестящего интеллекта, чтобы высказать свое мнение или сделать вывод по поводу чего-либо.
Более того, если они не совсем уверены, что у них есть правильный ответ или блестящая идея, то умные люди вообще не будут говорить. Проблема заключается в том, что большинство людей вокруг вас не знакомы с тем, как работает их мыслительный процесс, и считают гениев странными, интровертами или просто неинтересными.
3. Работа может быстро надоедать
Типичная проблема умных людей: работа может быстро надоедать.
Потребность в том, чтобы мозг постоянно «сталкивался» с новыми, большими идеями и проектами, может превратить некогда захватывающую работу в обычную и скучную рутину, поскольку были исчерпаны все способы творчества с этой работой. Кроме того, в большинстве случаев начальник не очень сочувствует желаниям своих умных подчиненных и просто хочет, чтобы работа была выполнена.
4. Иногда впадают в ступор
Типичная проблема умных людей: иногда впадают в ступор.
Трудно быть мыслителем в мире, полном сверхактивных людей, которые ценят действия намного больше, чем отличные идеи. Поскольку гении слишком поглощены различными идеями, они иногда могут пропускать импульс к конкретному действию. К сожалению, люди склонны воспринимать эту черту как лень, поэтому недооценивают гениев.
5. Считают социально неудобными
Типичная проблема умных людей: считают социально неудобными.
Как будто всего предыдущего недостаточно, в результате вышесказанного возникает очередная проблема. Если человек испытывает дискомфорт во время несущественных разговоров, можно воздержаться от них, если человек не уверен, не стоит вдохновляться старыми и заезженными идеями, но это все приводит к тому, что гениев постоянно считают «не вписывающимися в общество». Это только усиливает давление на них.
6. Тяжело влюбиться
Типичная проблема умных людей: тяжело влюбиться.
Наконец, поиск половинки у умного человека – немного более требовательный процесс, чем у «обычных» людей. Они гораздо более осторожны, аналитичны и независимы, чем остальные люди. Кроме того, время от времени гениям может не хватать спонтанности, которая делает любовь столь волнительной. В любом случае даже очень умным людям нужно больше работать над тем, чтобы больше выражать себя, чтобы другие могли лучше понять их потребности.
БОНУС
Гармонизируй!
