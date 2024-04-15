ДЕНЬГИ или как добиться финансового успеха?

Всем нужны деньги. А что такое деньги? Деньги – это возможности, власть, счастье и так далее. Без денег в нынешнее время человек может просто не выжить, ведь система пойдёт против него. Миром правят деньги, а если быть ещё точнее, то миром правят люди, которые умеют пускать деньги в оборот и иметь из этого прибыль. Некоторые могут сейчас со мной поспорить и сказать, что миром правит любовь, а не хрустящие бумажки. Конечно, если у вас в голове плывут розовые облака, на которых скачут пони, то да, миром правит любовь.
А теперь давайте снимем розовые очки и посмотрим на жизни с реальной точки зрения. Что мы будем из себя представлять без денег? Главный акцент я делаю именно на «что», а не на «кого». Ведь человек будет уже и не человеком вовсе. Это будет жалкое подобие, которое сможет перебиваться какими-то заработками, которые будут предлагаться за копейки. Неужели вы будете счастливы, когда не сможете купить себе еды и оплатить счета? Устроит ли вас жизнь без стабильного заработка?
Ну как, ответили сами себе на эти вопросы? Тогда продолжаем.
Сегодняшнюю статью, я бы хотела посвятить именно финансам и их «работе» в системе. Не думаю, что многие понимают, как на самом деле деньги крутятся в системе и самой большой ошибкой, служит то, что некоторые зарабатывают деньги просто ради денег. Но если мы сейчас немножко отойдем от стандартной картины «отработал-получил зарплату – пошёл в магазин» и посмотрим, как можно реально приумножить свой капитал по средствам 4-х несложных правил.
1. Преследуйте цель
Обязательным фактором вашего заработка должно быть понимание того, зачем вам нужны деньги до того, как они появляться у вас на денежной карте. Любые финансы способны принести удовольствие и с ними удобнее жить в этом шатком мире, согласитесь. Успешные и целеустремлённые личности зарабатывают большие деньги, если у них есть определённая цель. Если у вас нет идеи того, куда эти деньги вложить, чтобы они работали, то зачем они вам вообще нужны? Как только вы придете к мысли о том, что нужно думать и рассчитывать все плюсы и минусы идеи вложения финансов в тот или иной проект, то финансовое положение может измениться в лучшую сторону. Если вашей целью по жизни станут просто деньги, то в скором времени вы приобретете такую печальную и всем известную черту как жадность. Именно она может застопорить движение ваших финансов и попросту отодвинет вас от достижения лучшей жизни.
2. Свободное движение денежных средств
Именно хорошее благосостояние строится на свободной циркуляции денег в системе. Если вы откладываете деньги просто так, то лучшим способом для такого капитала будет его вложение в какой-то проект. Такая система вложения денег пришла из спорта. То есть, чем больше вы кушаете, тем больше вы должны отрабатывать в спортзале или попросту двигаться, чтобы не набирать килограммы, а наоборот получать результат. Чем больше вы копите, тем больше вы можете потерять.
3. Работа на перспективу
Как бы это не звучало печально, но мир будет пуст и угрюм без денег. Поэтому работая и зарабатывая финансы, вам стоит их вкладывать в то, чего вы действительно хотите. Это не должны быть среднестатистические траты, такие как покупка телевизора, еды и одежды. Вложите деньги в ваше будущие в то, чем бы вы занимались с удовольствием на протяжении всей своей жизни. Поверьте, можно потерять за одну минуту, ту нишу, в которую вы хотели бы вложиться. Кто-то другой окажется смелее и мудрее. Помните, на денежном рынке долгие раздумья не приносят никакой выгоды.
4. Вера в себя, как залог успешных капиталовложений
Успех в мире финансов – это пятьдесят процентов работы над собой и пятьдесят процентов веры в себя. Те, кому преподносится все с самого их зачатия – это всего лишь позёры и хвастуны. Их в расчет брать никогда нельзя. Успех в финансовом бизнесе – это прежде всего вера в свои силы и в то, что всё обязательно должно получиться. Но любой риск должен быть оправдан всегда. Ищите отходные пути, лазейки, которые в случае чего смогут вам помочь. Этого не избежать. Мир денег – не конфетная фабрика, тут может быть как сладкий успех, так печальное и горькое падение. Но тем не менее, человек всегда, повторюсь, всегда получает именно то, чего он заслуживает. И это выражение можно отнести не только к миру финансов.
Работайте над собой, над своими навыками и умениями. Не плывите по течению, а управляйте им. Награда обязательно вас дождётся.
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