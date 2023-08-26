Как Аль Капоне стал главным мафиози: Взлёты и падения «Лица со шрамом»

Аль Капоне – один из самых печально известных гангстеров Америки, который был причастен к чикагскому синдикату организованной преступности, где он правил во времена сухого закона. Его влияние было огромным, он всегда пользовался услугами посредников и оказывался в нужном месте в нужное время.
Ранние годы и начало карьеры
Слева направо: Аль Капоне в 1930 году. \ Маленький Аль Капоне со своей матерью.
Альфонс Габриэль Капоне родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, в январе 1899 года. Его родители были итальянскими иммигрантами, прибывшими в Штаты в 1893 году. Его отец, Габриэле, был парикмахером, а мать, Тереза, швеёй. Когда Капоне прибыли в Нью-Йорк, у них уже было двое маленьких детей, а Тереза была беременна третьим. Всего у Капоне было шесть братьев и две сестры. Ральф и Сальваторе (Фрэнк), на протяжении всей своей жизни сотрудничали с младшим братом, напрямую связываясь с мафией или помогая в его бутлегерском бизнесе.
Безработные мужчины возле бесплатной столовой, открытой Капоне в Чикаго во время Великой депрессии, февраль 1931 года.
Аль посещал приходскую католическую школу, и, несмотря на то что он был хорошим учеником, ему было трудно соблюдать строгие правила. Его исключили в четырнадцать лет за то, что он ударил одну из своих учительниц по лицу. Затем он подрабатывал случайными заработками по всему городу и играл в полупрофессиональный бейсбол. К тому времени, когда ему исполнилось четырнадцать лет, мальчик познакомился с Джонни Торрио, нью-йоркским гангстером, которого он считал своим наставником. Джонни стремился превратить бизнес организованной преступности из ужасной и жестокой культуры в корпоративную. Он познакомил Капоне с криминальным миром, и в конце концов Аль и Джонни стали сотрудничать с некоторыми из самых значительных банд Нью-Йорка.
Аль начал свою деятельность с различными уличными бандами в 1918 году и был нанят в бар на Кони-Айленде рэкетиром по имени Фрэнки Йель. Однажды между двумя мужчинами завязалась драка, и Фрэнки оставил на лице Капоне шрам. Эта травма дала ему прозвище «Лицо со шрамом», под которым он будет известен до конца своей жизни.
Слева направо: Аль Капоне и его сын Альберт Фрэнсис Сонни Капоне. \ Портрет Аль Капоне в 1925 году.
В 1918 году Аль женился на Мэй Кофлин, ирландско-американской католичке, которая была старше его на два года. Однако Мэй и Аль оба указали свой возраст как двадцать лет в свидетельстве о браке. Первый и единственный ребёнок пары, Альберт Фрэнсис «Сонни», родился за три недели до их свадьбы. Аль на некоторое время остепенился, став бухгалтером. Однако после внезапной смерти своего отца он вернулся к работе с мафией. Мэй никогда не была причастна к преступлениям своего мужа и активно отговаривала их сына от участия в них.
Становление боссом
Аль Капоне и его сообщники в Хот-Спрингсе, штат Арканзас. \ Фото: bing.com.
Капоне переехали в Чикаго в 1919 году по приказу Торрио, который в то время работал силовиком на «Большого Джима», главного босса итало-американского синдиката организованной преступности. После его убийства в 1920 году Торрио стал боссом крупнейшей организованной преступной группировки в городе. В то время как «Большой Джим» отказывался когда-либо заниматься контрабандным бизнесом, Торрио начал вовлекать свою группу в деятельность нелегальной алкогольной промышленности вскоре после своего восхождения на самый высокий пост. Он пытался прославиться тем, что улаживал споры, но допустил ошибку в этой роли, когда приказал убить лидера конкурирующей группировки North Side. Преемники группировки, включая Багса Морана, горели желанием отомстить итальянской группе.
Вход в особняк Капоне на Палм-Айленде, штат Флорида, расположенный по адресу Палм-авеню, 93. Аль купил поместье в 1928 году как зимнее пристанище и жил там до своей смерти в 1947 году. \ Фото: en.wikipedia.org.
В 1925 году в Торрио несколько раз стреляли по дороге домой с прогулки. Он выжил, но, поправившись, ушёл в отставку с поста босса группы, которая теперь стала известна как The Outfit. Он передал бразды правления Капоне, который с головой окунулся в эту роль. Аль возглавлял организацию, которая управляла нелегальными пивоварнями, игорным бизнесом и проституцией, и все это при покровительстве политических союзников и правоохранительных органов.
Эта защита была усилена только тогда, когда организация перенесла свою штаб-квартиру в Сисеро, штат Иллинойс, где Капоне и несколько его людей, включая его братьев, запугиванием и подкупом пробились на государственные должности. Они смогли создать гораздо больше предприятий по рэкету, поскольку теперь они были законом. Когда Аль жил в Чикаго, на него было совершено несколько попыток покушений. После этого он больше никогда никуда не ходил без вооруженной охраны, хотя сам никогда не носил оружия.
Штаб-квартира Капоне, отель Hawthorne, в Сисеро, штат Иллинойс.
Он стремился сохранить имидж респектабельного бизнесмена и активного члена общества. Из-за накалявшейся обстановки Капоне перевёз свою семью в Майами, штат Флорида, где приобрёл особняк площадью десять тысяч квадратных футов у семьи Анхойзер-Буш. Аль был известен своей броскостью: костюмы, сшитые на заказ, дорогие украшения и импортные сигары были фирменными знаками босса компании. Он также был хорошо известен тем, что в течение долгого времени уклонялся от каких-либо обвинений, поскольку в каждом случае, когда его подозревали, было слишком мало улик, чтобы осудить его. Даже когда разочарованная полиция расправилась с его борделями и игорными притонами, Аль добровольно сдался департаменту. Не было никаких доказательств совершения каких-либо преступлений, по которым чикагская полиция могла бы задержать его, тем самым освободив Капоне и его имущество.
Резня в день святого Валентина
Слева направо: Стена, у которой 14 февраля 1929 года были убиты семь человек. \ Судимость Капоне в ФБР в 1932 году, свидетельствующая о том, что большинство его уголовных обвинений были сняты.
Аль считал себя миротворцем, но он также был практичным, если не параноидальным, лидером чикагской группировки. По имеющимся сведениям, в 1927 году его состояние составляло сто миллионов долларов, что сегодня равно почти двум миллиардам долларов. У него был прибыльный бизнес, и ему было что терять. С ним соперничала только банда, лидер которой Багс Моран был представлен как заноза в заднице Капоне. Бизнес Морана процветал так же, как и бизнес Капоне, но кражи нелегальной выпивки были обычным делом по обе стороны баррикад. Как гласит история, Аль устал иметь дело с бандой Багса и захотел забрать их бизнес себе, поэтому приказал убить его. Четырнадцатого февраля 1929 года Аль надёжно спрятался во Флориде, в то время как четверо его приспешников, переодетых полицейскими, зверски убили семерых людей Морана. На самом деле, никто так и не был осужден за это преступление. Герберт Гувер и ФБР не смогли найти никаких доказательств того, что Аль заказал убийство. Самой очевидной информацией, которая оправдала его, было то, что сам Багс даже не был убит.
Современные учёные полагают, что убийства четырнадцатого февраля могли быть вызваны множеством причин, начиная от самого Морана, отдавшего приказ о нападении, и заканчивая настоящими полицейскими, совершившими нападение в отместку за убийство сына сослуживца-офицера. Однако в популярном духе времени массовое убийство в День Святого Валентина связано с Капоне, и это характеризует насилие в Чикаго эпохи сухого закона.
Аресты, последние дни и наследие
Камера Капоне в ныне выведенной из эксплуатации тюрьме Восточного штата в Филадельфии, где он провел около девяти месяцев, начиная с мая 1929 года. \ Фото: en.wikipedia.org.
Капоне арестовывали несколько раз, в том числе в мае 1929 года, когда он был взят под стражу и осужден за скрытое ношение пистолета в Филадельфии. За это преступление Аль отсидел девять месяцев в тюрьме Восточного штата Пенсильвания. Он также был арестован в Майами за бродяжничество, и несмотря на то, что его приговорили к шести месяцам, он так и не отбыл срок по этому обвинению.
В 1931 году федеральное правительство придумало способ упрятать Капоне за решётку на больший срок, чем он когда-либо отбывал. Несколько раз им это не удавалось. Однако преступление, которое в конце концов настигло его, было финансовым. Заявленный доход Капоне не соответствовал его уплате налогов. Его роскошный образ жизни стоил значительно дороже, чем его предполагаемый доход, облагаемый налогом. В июне 1931 года ему было предъявлено обвинение по двадцати двум пунктам в уклонении от уплаты федеральных налогов и 5000 нарушениях Закона Волстеда, касающихся сухого закона.
Камера 181 федеральной тюрьмы Алькатрас, где был заключён Аль Капоне. \ Фото: en.wikipedia.org.
Процесс над ним проходил под председательством особенно сурового судьи, который приговорил Капоне к одиннадцати годам тюремного заключения за его преступления вместо того, чтобы пойти на сделку о признании вины сроком на два с половиной года, на которую рассчитывали адвокаты. Аль был отправлен в американскую тюрьму в Атланте, где ему впервые официально поставили диагноз сифилис и гонорея. Он также испытал перфорацию носовой перегородки и симптомы абстиненции из-за кокаиновой зависимости. Его перевезли в Алькатрас в 1934 году, где он играл на банджо в тюремной группе the Rock Islanders. Здоровье Капоне значительно ухудшилось за время его пребывания в Алькатрасе, и последний год своего пребывания в тюрьме он провёл в больничном крыле.
Именно в 1938 году тюремные врачи диагностировали у него сифилис головного мозга, который по своим последствиям имитирует слабоумие. По словам врачей, в это время его умственные способности были на уровне двенадцатилетнего подростка. В 1939 году Аль был освобождён из-за плохого состояния здоровья по апелляции своей жены.
Могила Капоне на кладбище Mount Carmel, Хиллсайд, Иллинойс. \ Фото: google.com.
Он прожил остаток своей жизни с женой и внуками в своём поместье Палм-Бич вплоть до своей смерти от сердечной недостаточности в январе 1947 года и был похоронен в Чикаго. Его группировка оставалась в центре чикагского синдиката организованной преступности, хотя и более подпольной, поскольку группа учла, что дурная слава Капоне привела к его кончине. Аль является основой для классических представлений о гангстере в американских преданиях. При жизни он когда-то считался самым печально известным гангстером в стране, а после смерти - стал персонажем многих фильмов, книг, шоу и статей.
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