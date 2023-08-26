Как Аль Капоне стал главным мафиози: Взлёты и падения «Лица со шрамом»

Ранние годы и начало карьеры

Слева направо: Аль Капоне в 1930 году. \ Маленький Аль Капоне со своей матерью.

Безработные мужчины возле бесплатной столовой, открытой Капоне в Чикаго во время Великой депрессии, февраль 1931 года.

Слева направо: Аль Капоне и его сын Альберт Фрэнсис Сонни Капоне. \ Портрет Аль Капоне в 1925 году.

Становление боссом

Аль Капоне и его сообщники в Хот-Спрингсе, штат Арканзас. \ Фото: bing.com.

Вход в особняк Капоне на Палм-Айленде, штат Флорида, расположенный по адресу Палм-авеню, 93. Аль купил поместье в 1928 году как зимнее пристанище и жил там до своей смерти в 1947 году. \ Фото: en.wikipedia.org.

Штаб-квартира Капоне, отель Hawthorne, в Сисеро, штат Иллинойс.

Резня в день святого Валентина

Слева направо: Стена, у которой 14 февраля 1929 года были убиты семь человек. \ Судимость Капоне в ФБР в 1932 году, свидетельствующая о том, что большинство его уголовных обвинений были сняты.

Аресты, последние дни и наследие

Камера Капоне в ныне выведенной из эксплуатации тюрьме Восточного штата в Филадельфии, где он провел около девяти месяцев, начиная с мая 1929 года. \ Фото: en.wikipedia.org.

Камера 181 федеральной тюрьмы Алькатрас, где был заключён Аль Капоне. \ Фото: en.wikipedia.org.

Могила Капоне на кладбище Mount Carmel, Хиллсайд, Иллинойс. \ Фото: google.com.