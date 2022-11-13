Почему весь Голливуд считает лучшим человеком в мире Киану Ривза

Этого актёра просто невозможно не узнать, по особой манере игры и по совершенно уникальному отношению к жизни, которое находит отражение и во всех его работах. Те люди, которые лично знают Киану Ривза, уверяют: этот человек слишком хорош для Голливуда. Конечно, никто не умаляет его таланта, но куда большее изумление у всех вызывают совсем другие качества актёра, которые почему-то в последнее время встречаются нечасто. Сам Киану Ривз предпочитает не превозносить собственные достоинства, но при этом отмечает: своих желаний стоит опасаться.
Очень важная персона
Киану Ривз.
Этого актёра любят очень многие. Его послужной список впечатляет сыгранными ролями, но куда больше эмоций вызывают факты его жизни. Он живет очень скромно, никогда не ведёт себя заносчиво, деньги для него почти не имеют значения, ибо он щедро раздаёт их на благотворительность. В сети гуляет множество небольших видео, где он уступает место женщине или обедает рядом с людьми без определённого места жительства, сидя на корточках или просто на земле.
Но при этом все понимают: при всей своей кажущейся простоте, Киану Ривз умеет не раскрывать никому свои тайны. И этим он нравится ещё больше. Он очень мало говорит и много делает. Вероятно, его детство сложно назвать простым, но он никогда не жаловался. Просто всегда поддерживал маму и очень трогательно относился к ней и к своей сестре Ким.
Киану Ривз.
Как не жаловался в то время, когда его дочь родилась в 1999 году мёртвой, а любимая женщина не смогла с этим справится. Ему, как и множеству людей, было очень страшно, но он смог обуздать свои эмоции и научился управлять страхами. При этом он говорит, что даже когда человек боится, он должен действовать, двигаться вперёд, особенно если на душе боль и отчаяние. Главное – не сдаваться.
Тонкие материи
Киану Ривз.
В одном из своих интервью Киану Ривз признался: съёмки в «Матрице: Воскрешение» заставили его самого посмотреть правде в глаза, и, возможно, зрители почувствуют то, что чувствует он сам. Его герой Нео дал ему возможность заглянуть в будущее и увидеть: каждому человеку, в том числе и ему самому, надо стать немного лучше. Знакомые Киану Ривза уверяют, что стать лучше просто невозможно. Он обладает уникальным даром слушать и слышать своего собеседника, ему на самом деле интересно мнение других людей, их опыт, их умение выражать свои мысли. И он готов заботиться о каждом, с кем ему приходится общаться.
Киану Ривз.
Удивительно, но он на самом деле любит людей. Он стремится каждого понять и встать на его место. Он считает, что способность разделять чужое горе может помочь человеку, находящемуся в тяжёлой ситуации, а любой разговор может оказаться очень важным для обеих сторон. И ещё Киану Ривз никогда не отказывает в помощи тем, кто за ней приходит именно к нему.
Киану Ривз.
Он уверен, что многие просто не знают своих способностей, поэтому надо всегда браться за дело и заменять сомнения действиями. Возможно, для этого придётся учиться искать связи с людьми, даже не разделяющими твою собственную точку зрения или просто совершенно чужими.
Жизнь научила его самого никогда не торопить события и ценить каждую встречу и каждое мгновение. И быть очень осторожным со своими желаниями, потому что они имеют свойство сбываться. Как хорошие, так и не очень.
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