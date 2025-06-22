Семья из 4 человек уже 5 лет наслаждается жизнью без долгов в переоборудованном автобусе

Новый этап в жизни семьи Джизи начался с приобретения списанного автобуса.

Работа нашлась всем.

Для отделки и обустройства автобуса использовали вторсырье.

Гостиная находится сразу за креслом водителя.

Кухня является сердцем дома.

Кухня стала местом общения и творческих экспериментов.

Оригинальное обустройство детской зоны для сна, занятий и игр.

Стеллаж для и книг и шкала, для измерения роста детей.

Ванная – самое крошечное пространство в доме на колесах . | Фото: autoevolution.com.

Прямо у входа в ванную встроили вместительный пенал. | Фото: youtube.com.

Родительская спальня.

Потолочный люк наполняет спальню светом.

На крыше автобуса установлены солнечные панели.

Вот уже 5 лет семья живет без долгов и путешествует по Соединенным Штатам.