Семья из 4 человек уже 5 лет наслаждается жизнью без долгов в переоборудованном автобусе

Не все в этой жизни могут запросто купить благоустроенный дом или квартиру, не влезая в долги или ипотеку. Среди таких «счастливчиков» оказалась и семейная пара с двумя детьми, которая не придумала ничего лучшего, чем купить списанный школьный автобус и превратить его в полноценное жилище. А что из их затеи получилось, и как им удалось вложиться в бюджет 15 тыс.
Новый этап в жизни семьи Джизи начался с приобретения списанного автобуса.
Нежелание становиться заложником кредитов или ипотеки заставило семейство Джизи пересмотреть свои приоритеты и согласиться на более скромный образ жизни без потери качества и свободы. Не имея финансовой возможности приобрести даже крошечный дом, супруги решились на покупку списанного школьного автобуса 1996 года выпуска, который, к счастью, был еще на ходу. Паре требовалось произвести полную его трансформацию, чтобы можно было в нем поселиться вместе с дочкой и новорожденным сыном.
Работа нашлась всем.
Приобретение старого автобуса Люку и Ханне обошлась в 7 тыс. дол., ну а преобразования пришлось делать самостоятельно, ведь лишних средств не было. При этом о покупке новых стройматериалов, бытовой техники и мебели тоже речь не шла, поскольку молодые люди не считали зазорным заглянуть в мусорные баки, отправиться на свалки и «кладбища» автомобилей, чтобы отыскать нужные детали или даже полноценные предметы, которые были выброшены прежними хозяевами. Конечно же, обустройство дома из того, что удалось бесплатно найти или было подарено знакомыми, друзьями и просто неравнодушными людьми, значительно усложняло задачу соединить несоединимое и то, что не очень нравиться.
Для отделки и обустройства автобуса использовали вторсырье.
Гостиная находится сразу за креслом водителя.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что новый жизненный этап семьи начался 6 лет назад, когда им на глаза попалось объявление о продаже автобуса Bluebird, модель которого считается самой большой и вместительной (длина 11,5 м). А все преобразования начались с планировки и скрупулезных расчетов. Планированием и дизайном занималась Ханна, которая хотела, чтобы в гостиной был большой и удобный диван, ну а кухня должна была стать местом творческих изысканий (и не только кулинарных) сразу для всех челнов семьи. Ну а строительными работами и техническим обслуживанием автобуса занимался Люк.
Кухня является сердцем дома.
Кухня стала местом общения и творческих экспериментов.
Учитывая все эти пожелания, пространство распределили так, что кухня оказалась самой просторной, она занимает всю центральную часть автобуса. Здесь есть все, чтобы семья из 4 человек могла полноценно питаться, а также иметь необходимое количество запасов продуктов питания, если отправляется в длительное путешествие по глухим местам. Как признается Люк, большинство предметов было найдено на свалках, поэтому каждый из них имеет свою историю (исключение составляет лишь двухкамерный холодильник). При этом они распределены так, чтобы рабочие поверхности могли использовать сразу три человека не мешая друг другу, ну а вся посуда, столовые приборы и продукты были спрятаны в навесных шкафах или напольных тумбах. Здесь предусмотрены и скрытые элементы, которые могут стать продолжением кухонного стола, барной стойкой или рабочим пространством.
Оригинальное обустройство детской зоны для сна, занятий и игр.
Стеллаж для и книг и шкала, для измерения роста детей.
Интересно обустроили и детскую «комнату». Чтобы детишкам было удобно спать, но при этом каждый из них имел свою собственную игровую или учебную зону, родители изготовили двухъярусные кровати. На верхнем ярусе у каждого из них имеется спальное место, ну а внизу они используют пространство на свое усмотрение. В этой части автобуса предусмотрен и шкаф, где хранятся детские вещи и игрушки. А вот книги и учебники пристроили на узком стеллаже, собранном из деревянных ящиков, установленных друг на друга. Поскольку жилищем семейства является автобус, чтобы книги не выпадали во время движения, Люк закрепил фиксирующие веревки, которые и удерживают их.
Ванная – самое крошечное пространство в доме на колесах. | Фото: autoevolution.com.
Прямо у входа в ванную встроили вместительный пенал. | Фото: youtube.com.
Несмотря на то, что их автобус имеет довольно внушительные габариты, места для организации жилого пространства для целой семьи оказалось не так уж и много. Это и стало причиной того, что ванная комната получилась совсем крошечной, хотя ее габариты никак не повлияли на функционал. Грамотная планировка и рациональное использование каждого квадратного сантиметра, включая вертикальные плоскости, помогли вместить душевую, биотуалет и раковину. При этом задействовали даже крошечный уголок треугольной формы, расположенный прямо у входа в ванную. Его превратили в довольно вместительный шкаф для шампуней, гелей, мыла, косметических и моющих средств, банных принадлежностей и массы других предметов.
Родительская спальня.
Для обустройства родительской спальни выделили заднюю часть автобуса, что обеспечивает более уединенную обстановку и позволяет спрятать множество вещей под кроватью, которую установили на высокий подиум. Здесь нашлось место и для вещей, и для постельных принадлежностей, и даже для дизельного генератора, который всегда нужно иметь под рукой, ведь солнечные батареи не всегда спасают. Рядом с кроватью супруги встроили шкаф, где приходится втискивать все вещи семьи, которых за 5 лет проживания в автобусе накопилось много, хотя они и стараются избавляться от ненужной или уже маленькой одежды.
Потолочный люк наполняет спальню светом.
По словам Ханны, если бы не ураган, сорвавший люк с крыши автобуса как раз над кроватью, то в их спальне не было самой ее любимой детали – потолочного окна, которое установили вместо него. Теперь они с супругом могут любоваться ночным небом, а если есть возможность отдохнуть и днем, то наблюдать за движением причудливых облаков.
На крыше автобуса установлены солнечные панели.
Примечательно: Переоборудованный автобус можно считать самодостаточным жилым пространством, где есть все необходимое для проживания вдали от центральных коммуникаций. Плита работает на сжиженном газе-пропане, он же нагревает и воду для мытья посуды и душа, для питьевой воды и стоков имеются емкости достаточного объема, электричество вырабатывают солнечные панели, мощностью 800 Вт, генерирующие 200 ампер-часов в день, чего несомненно мало, но на данный момент у семьи нет возможности установить дополнительную панель.
Вот уже 5 лет семья живет без долгов и путешествует по Соединенным Штатам.
Стоит отметить, что основная трансформация автобуса была произведена в течение первого года после покупки, а вот изменения, отделка некоторых зон и перепланировка происходит до сих пор, поскольку не всегда фантазии и идеи оказываются практичными в быту. Плюс ко всему на полное преобразование в начале не хватало средств, поэтому отделку ванной и окончательное обустройство гостиной оставили на потом. Так же коррективы вносят подрастающие дети, работа Ханны и развитие бизнеса Люка, который изготавливает из кожи потрясающие аксессуары как для гардероба, так и предметов мебели или дизайна интерьеров.
По подсчетам пары энтузиастов устойчивой и скромной жизни без долгов, всего на покупку и преобразование старого автобуса ушло около 15 тысяч, что значительно меньше, чем приобретение/строительство даже самого крошечного дома.
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