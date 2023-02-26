Грозная правда о молниях

Молния — реальная угроза жизни, пусть и не такая близкая, как автомобильная авария. Во всем мире от молний за год погибает более десяти тысяч человек. Это, на минуточку, гораздо больше, чем гибнет в авиакатастрофах. Статус же «кары с неба» и вовсе окутывает молнию завесой таинственности и страха.



В атмосфере бушует восемь миллионов электрических разрядов. Ежедневно. Попробуйте представить эту картину: будто над вами развесили огромный зонтик из металлической проволоки под напряжением. Удар молнии — практически гарантированная смерть для человека, выживают после него очень немногие. Все это привело к обилию мифов, в которые продолжают верить даже образованные люди. Мы решили развенчать самые устойчивые и самые опасные из них.









Не трогайте пострадавшего

Прятаться под деревьями

Молния бывает только при дожде

Резиновая обувь

Водоем

Наушники плеера делают вас мишенью

Мой дом — моя крепость

В одну воронку