10 самых великих неразгаданных тайн в картинках

Секретные документы и другие неразгаданные тайны.

1. Места

Чем на самом деле являлся Стоунхендж?

2. Документы

Даже компьютер не смог расшифровать секреты документа.

3. Люди

Перемещение на 800 км за нескольких минут.

4. Криптиды

Биг Футы/атланты/гиганты борются с драконом.

5. Неуместные артефакты

Электролампы в Древнем Египте.

6. Глубоководные монстры

Знакомтесь - ваши страхи.

7. Фольклор

Оборотни, вампиры, зомби...

8. Чудеса

Стигматы, нетленные трупы, статуи которые плачут кровью.

9. НЛО и инопланетяне

Люди верят в НЛО и пришельцев...

10. Призраки

Фотография признана подлинной.