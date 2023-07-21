10 самых великих неразгаданных тайн в картинках

Секретные документы и другие неразгаданные тайны.
Тайны из различных сфер жизни и науки будоражат сознание и умы людей. Некоторые загадки учёные разгадывают достаточно быстро, а другие остаются неразгаданными даже спустя века. В нашем обзоре собраны именно такие неразгаданные тайны.
1. Места
Чем на самом деле являлся Стоунхендж?
От Бермудского треугольника до Стоунхенджа - наша планета просто переполнена загадочными местами, которые вызывают множество споров. Чем на самом деле являлся Стоунхендж, не знает никто. Использовался ли он друидами для жертвоприношений или выступал в роли древнего календаря? Что уж говорить об Атлантиде, если люди даже не знают, существовала ли она.
2. Документы
Даже компьютер не смог расшифровать секреты документа.
Огромное количество людей пыталось расшифровать таинственную рукопись Войнича. Пока никто не преуспел в переводе ни единого слова из нее. Даже компьютеры не смогли расшифровать секреты этого странного документа, заполненного сумасшедшими, но красивыми изображениями.
3. Люди
Перемещение на 800 км за нескольких минут.
Кем были таинственные зеленые дети, которые вдруг появились из ниоткуда в Англии в 12-м веке? Они так очаровали людей, которые их встречали, что упоминания об этих детях до сих пор встречаются в исторических книгах. Не менее таинственным является Джил Перес - солдат, который появился в чужой стране ниоткуда, узнав через два месяца, что он исчез из своей родины в тот же день. Как он мог перенестись из одной страны в другую в течение нескольких минут – неизвестно.
4. Криптиды
Биг Футы/атланты/гиганты борются с драконом.
Самым известным из всех криптидов является снежный человек (или, как его называют на Западе, Биг Фут). С тех пор как появилось поддельное видео о нем, людям не дает покоя идея о тои, что где-то рядом сейчас может жить подобное существо.
5. Неуместные артефакты
Электролампы в Древнем Египте.
Одной из самых увлекательных загадок являются объекты, которые находят во время археологических раскопок, явно не соответствующие возрасту этих раскопок. Приведем примеры некоторых подобных артефактов: батарейки из древних времен, электрические лампочки в Древнем Египте, свечи зажигания возрастом от 100 до 500 тысяч лет.
6. Глубоководные монстры
Знакомтесь - ваши страхи.
Все знают о Лох-Несское чудовище. На самом деле людей веками пугала сама возможность существования подводных чудовищ (водяной, кракен и т.д.). Создается впечатление, что почти в любом крупном водоеме живет свой монстр.
7. Фольклор
Оборотни, вампиры, зомби...
В фольклоре многих стран встречаются рассказы о таинственных существах. Казалось бы, зачем включать в список обычные предания, но каждый из этих примеров может иметь аналог в жизни. Речь идет об оборотнях, вампирах и зомби.
8. Чудеса
Стигматы, нетленные трупы, статуи которые плачут кровью.
Иногда встречаются вещи, которые можно объяснить только божественным вмешательством. Одними из самых интересных необъяснимых фактов являются стигматы (раны от распятия, которые внезапно появляются на людях), нетленные трупы (тела святых, которые не гниют после смерти) и статуи, которые плачут кровью или слезами.
9. НЛО и инопланетяне
Люди верят в НЛО и пришельцев...
Многие люди верят в НЛО и пришельцев. Про них было снято огромное количество фильмов и появилось в разы большее количество фальшивок. До сих пор идут споры относительно того, существуют ли НЛО.
10. Призраки
Фотография признана подлинной.
Призраки встречаются в легендах буквально с зари появления человечества. Практически в каждой человеческой культуре встречаются описания о духах мертвых, которые возвращаются в этот мир после смерти. Ниже показаны фото, которые до сих пор не были признаны подделками.
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