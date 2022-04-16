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Просто Космос: Часы, на которые невозможно смотреть без восхищения


Trappist – часы со звёздным небом.

Trappist – часы со звёздным небом.

 

Говорят, статус мужчины «написан» на запястье. Его выдают часы. Не верьте: предрассудки чистой воды. К примеру, герои этого обзора вряд ли что-то расскажут окружающим о достатке своего владельца. Зато точно укажут на его оригинальность и восхитительный вкус! Ведь такие часы не увидишь на каждом втором. Это – настоящее произведение искусства.

Часы для романтиков и тех, кто всё ещё мечтает о космосе.

Часы для романтиков и тех, кто всё ещё мечтает о космосе.

 

Даже в век смартфонов и обилия цифровой техники в каждом кармане, мы до сих пор пользуемся наручными часами. Во-первых, это надёжно. Во-вторых, отчасти символично: многие всё ещё по старинке выражают посредством этого аксессуара своё финансовое положение. Ну а в-третьих, это просто красиво. И всем этим критериям соответствует модель Trappist от бренда Xeric – наверное, самые красивые наручные часы 2017-го года.
Trappist от Xeric – одна из самых красивых моделей часов 2017-го.

Trappist от Xeric – одна из самых красивых моделей часов 2017-го.

 
Движение планет вместо стрелок.

Движение планет вместо стрелок.

 

Trappist – это часы для романтиков и тех, кто мыслит глобальными категориями. Ну и всех остальных любителей прикольных штук в придачу. Потому что, когда смотришь на циферблат Trappist, то смотришь на звёздное небо. Буквально. Роль привычных стрелок здесь выполняют ни много ни мало, а целые планеты.
Планета часов и меньшая планета минут вращаются снаружи небольшого круга, показывая время. Ничего сложного, нужно только привыкнуть. Звёзды, кстати, на циферблате тоже присутствуют. При том в изобилии. И даже святятся в темноте.
Trappist: звёздное небо на запястье.

Trappist: звёздное небо на запястье.

 

Спросите, зачем этот меньший циферблат внутри основного? Нам тоже было интересно. Оказалось, что в этом круге можно увидеть текущую фазу луны. Да Trappist от Xeric – это ещё и лунный календарь. Мы предупреждали, что часы для романтиков.
Внутренний циферблат показывает фазы луны.

Внутренний циферблат показывает фазы луны.

 
Как «читать» часы Trappist от Xeric.

Как «читать» часы Trappist от Xeric.

 

Хотя Xeric – молодой, но уже успешный американский бренд с собственным каталогом и кругом почитателей, финансы на создание космической серии было решено собирать на Kickstarter. Решение оказалось верным: вместо запрашиваемых 25 000 долларов проект получил уже боле 224 000$. И это за 25 дней до дедлайна. Всё же, не перевелись на Земле романтики и гики.
Не перевелись ещё на Земле романтики!

Не перевелись ещё на Земле романтики!

 

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Просто Космос: Часы, на которые невозможно смотреть без восхищения

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