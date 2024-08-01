ТОП-5 самых загрязненных городов мира

Смог окутал Дели (Индия).
Несколько дней назад столицу Индии окутал непроницаемый смог. Уровень загрязненности воздуха превысил норму в 70 раз. Такая ситуация была спровоцирована погодными условиями: высокой влажностью, сильным ветром и пожарами вокруг города. Сам же Дели давно признан зоной экологического бедствия.
1. Дели (Индия)
Дели - один из самых грязных городов мира.
2. Линьфэнь (Китай)
Линьфэнь - самый загрязненный город Китая.
3. Дзержинск (Россия)
Дзержинск - зона экологического бедствия в России.
4. Хазарибагх, Бангладеш
Хазарибагх - самый загрязненный город Бангладеш.
5. Каир, Египет
Восточный Каир - зона экологического бедствия.
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