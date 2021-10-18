Что происходит в цехе по производству секс-кукол за 12 тысяч долларов

Где-то в Южной Калифорнии девять человек проводят дни за скрупулезным вылепливанием лиц, наливанием силикона в формы и производством искусственных, но очень натуралистичных сосков, делая секс-кукол класса люкс. У каждой куклы RealDoll гибкий скелет, на ее изготовление нужно около 80 часов работы с нуля до самого конца. Правда, на особые запросы, которые могут включать несколько голов или эльфийские уши, уходит дополнительное время.











Фотограф Роберт Бенсон запечатлел сюрреалистичный мир на фабрике Abyss Creations в пригороде Сан-Диего, где безликие тела свисают с потолка, а полки плотно заставлены фаллоимитаторами. Бенсон сравнил фабрику с любым другим рабочим местом, сказав: «Все очень увлечены тем, чем занимаются, и серьезно относятся к работе. Я думаю, восторг стирается после первой недели и это становится похоже на любую другую работу».







Художник Мэттью Макмаллен, основавший компанию Abyss Creations, утверждает, что это получилось по счастливой случайности. В 1994 году он работал на производстве масок для Хеллоуина и ваял женскую фигуру для личного художественного проекта, а она «как будто начала жить своей жизнью». Ему пришла в голову идея создать реалистичный манекен. Благодаря спросу публики проект вскоре перерос в первую в мире силиконовую секс-куклу, способную принимать определенные позы.

Секс-кукол начали делать в Японии еще в 1980-х годах, но они были пластиковыми. Куклы RealDoll Макмаллена делаются из высококачественного силикона, который сохраняет тепло и дает более реалистичные ощущения вместе с большей эластичностью , как указано на сайте компании.Благодаря гибкому скелету куклы покупатели могут сгибать ее, как им захочется. Заменяемые лица наряду с высокой степенью персонализации добавляют куклам реалистичности.Стоимость стандартных кукол с 18 типами женских тел и двумя типами мужских начинается от 6,5 тысяч долларов, а более сложные заказы будут стоить от 12 тысяч долларов. Каждая кукла имеет правильную анатомию, а гениталии, как и все остальное, могут быть изготовлены в соответствии с предпочтениями клиента. Куклы оснащены подвижной челюстью с мягкими и эластичными губами, очень мягким языком и мягкими силиконовыми зубами . Макмаллену мало того успеха , которого он уже добился. Сейчас компания разрабатывает модель, которая будет отвечать своему хозяину и симулировать человеческие эмоции во время полового акта. Конечная цель — суметь сымитировать чувство любви при помощи силиконовой куклы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)