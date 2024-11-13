Постапокалиптические места для путешествий

Большинство людей уже успели за свою жизнь совершить немало путешествий: каждый отпуск, проведенный на берегу нового моря, или в исследовании очередной европейской страны, пресыщает опытных и бывалых путешественников.







На первый план начинают выходить совершенно новые направления и даже самые ленивые туристы хотят увидеть и попробовать что-то новенькое.

Изумрудный остров Монтсеррат

Белые пески

Чикшулуб

Остров Врангеля

Эрта Але

Пустыня Намиб