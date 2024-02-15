За что ругали культовый фильм «Список Шиндлера» Спилберга, и Как он изменил мир

Ровно 30 лет тому назад Стивен Спилберг снял фильм, который не только стал самой значимой англоязычной картиной О Холокосте, но и сформировал общественное сознание об этом страшном геноциде на долгие годы вперёд. Спилберг настолько был вдохновлён успехом, что даже основал фонд, который сохраняет истории выживших во время Холокоста. Несмотря на то, что центральная фигура киноленты, Оскар Шиндлер, был в жизни личностью весьма противоречивой, рассказанная история кардинально изменила представления людей о той страшной странице мировой истории...
Фильм «Список Шиндлера» был снят по книге
Фильм Стивена Спилберга основывается на книге австралийского писателя Томаса Кеннелли под названием «Ковчег Шиндлера», изданной в 1982 году. В ней он рассказал историю, которую ему поведал некий поляк по имени Леопольд Пейдж. Его вместе с женой спас во время Второй мировой войны немецкий промышленник и нацист Оскар Шиндлер. Этот человек спас, по разным оценкам историков, около 1200 людей от лютой участи. Предприниматель организовал бизнес и «нанимал» на работу евреев, чтобы спасти их от депортации и смерти.
Кадр из фильма «Список Шиндлера». / Фото: smithsonianmag.com
В фильме очень ярко показано, как нацисты сначала собирают всех евреев в гетто, а потом отправляют в концентрационные лагеря. Главный кадр фильма и, наверное, самый эмоциональный — это сцена с девочкой в красном пальто, она стала визитной карточкой картины.
Этот кадр стал визитной карточкой картины «Список Шиндлера». / Фото: gazeta.ru
В фильме Оскара Шиндлера блестяще сыграл Лиам Нисон. Деятельность СС тоже весьма красноречиво показана на примере концлагеря, которым руководил Амон Гот (Рэйф Файнс) – тоже реальная личность. Гот ведёт себя, как и положено представителю высшей расы — он без причин издевается и убивает. Шиндлер своих работников берёг. Также он смог добиться освобождения 300 женщин, ошибочно отправленных в Освенцим вместо Брюнлица.
Слева: Оскар Шиндлер, справа: Лиам Нисон, который его сыграл в фильме.
Слева: Амон Гот, справа: Рэйф Файнс, который его сыграл в фильме.
Реальная история Оскара Шиндлера
Сегодня уже многие успели не только прочесть книгу Кеннелли, где правдиво рассказана история немецкого промышленника, спасающего евреев, но и поинтересоваться биографией этого героя. Конечно, как и все люди, Оскар не был идеален. Например, в романе много сказано о том, что Шиндлер стремился обогатиться с помощью Второй мировой войны. Он нацист и военный спекулянт, который изменяет своей жене направо и налево. Тем не менее этот человек спас более тысячи жизней.
Рэйф Файнс в роли Амона Гота (слева) и Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (справа) в фильме «Список Шиндлера». / Фото: Universal Pictures
Фильм практически не затрагивает множество различных элементов войны и Холокоста: соучастие свидетелей, чёрный рынок, концентрационные лагеря и лагеря смерти, преступников, жертв, выживших. В каком-то смысле эта история достаточно мала по масштабу, чтобы люди могли осмыслить её. Спилберг умело создал осязаемое повествование из ужаса, невообразимого по своему масштабу и размаху.
Холокост был преступлением небывалого масштаба и жестокости. / Фото: minval.az
«Список Шиндлера» для Стивена Спилберга имел особенное значение
Картина в Америке произвела подлинный фурор, она привлекла внимание к Холокосту. О том, о чём давно и думать забыли - теперь повсеместно заговорили. Сам фильм приобрёл культовый статус. Собрать колоссальную кассу в 300 миллионов долларов, не помешало то, что он чёрно-белый и идёт почти три часа. «Список Шиндлера» выиграл семь «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.
Стивен Спилберг получает Золотого льва, высшую награду Венецианского кинофестиваля в 1993 году. / Фото: Wikimedia Commons
Влияние фильма распространилось далеко за пределы США, на весь мир. В Америке же он кардинально изменил осознание Холокоста. Для Спилберга он стал очень личным. Долгие годы режиссёр страдал от издевательств на антисемитской почве, пока не стал скрывать своё происхождение. «Список Шиндлера» заставил его гордиться тем, что он еврей.
22 апреля 1993 года более 10 000 человек собрались на церемонии открытия Мемориального музея Холокоста в США, чтобы наблюдать за зажжением Вечного огня. / Фото: Getty Images
В 1994 году Стивен Спилберг основал Фонд визуальной истории переживших Шоа, ныне известный как Фонд USC Shoah. Некоммерческая организация записывает, сохраняет и делится десятками тысяч свидетельств людей, переживших Холокост, из десятков стран и на многих языках. С момента своего основания он расширился и теперь включает свидетельства о других злодеяниях 20-го и 21-го веков, включая геноцид армян, другие случаи массового насилия.
Спилберг считает очень важным сохранять память об ужасных событиях в истории человечества. Злодеяния нельзя исправить, но их ни в коем случае нельзя отрицать или забывать.
Критика «Списка Шиндлера»
Конечно, у «Списка Шиндлера» есть и критики, которые отмечают несоответствие некоторых исторических фактов, превращающих трагические события в театр. Но, как говорят историки, истинная история Оскара Шиндлера гораздо более драматична, чем то, что показано в фильме.
Например, в то время, когда составлялся то самый список, сам Шиндлер сидел в тюрьме. Его обвиняли во взяточничестве. Ицхак Штерн, еврей, который в фильме работает бухгалтером у Шиндлера, на самом деле является собирательным образом из трёх людей. Штерн — наименее весомая фигура из них. Главным был Авраам Банкир, еврейский бизнесмен, чья фабрика была захвачена Шиндлером во время войны. Именно от него исходила идея о том, что евреев можно спасти, заставив работать на фабрике.
Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (слева) и Бен Кингсли в роли Ицхака Стерна (справа) в фильме «Список Шиндлера». / Фото: Universal Pictures
Также многие эксперты критикуют кино за то, что там на первый план выдвинули личность Шиндлера, в то время как евреи, которые на него работали, сыграли более весомую роль в том, чтобы «список» вступил в силу. Тем не менее главная заслуга фильма заключается в том, что он побудил многих узнать о Холокосте больше, сделав историю более доступной. Ведь её главная задача — это сохранить память. Картина Спилберга отлично справилась с этой функцией.
Могила Оскара Шиндлера в Иерусалиме. / Фото: Wikimedia Commons
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии