За что ругали культовый фильм «Список Шиндлера» Спилберга, и Как он изменил мир

Фильм «Список Шиндлера» был снят по книге

Кадр из фильма «Список Шиндлера». / Фото: smithsonianmag.com

Этот кадр стал визитной карточкой картины «Список Шиндлера». / Фото: gazeta.ru

Слева: Оскар Шиндлер, справа: Лиам Нисон, который его сыграл в фильме.

Слева: Амон Гот, справа: Рэйф Файнс, который его сыграл в фильме.

Реальная история Оскара Шиндлера

Рэйф Файнс в роли Амона Гота (слева) и Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (справа) в фильме «Список Шиндлера». / Фото: Universal Pictures

Холокост был преступлением небывалого масштаба и жестокости. / Фото: minval.az

«Список Шиндлера» для Стивена Спилберга имел особенное значение

Стивен Спилберг получает Золотого льва, высшую награду Венецианского кинофестиваля в 1993 году. / Фото: Wikimedia Commons

22 апреля 1993 года более 10 000 человек собрались на церемонии открытия Мемориального музея Холокоста в США, чтобы наблюдать за зажжением Вечного огня. / Фото: Getty Images

Критика «Списка Шиндлера»

Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (слева) и Бен Кингсли в роли Ицхака Стерна (справа) в фильме «Список Шиндлера». / Фото: Universal Pictures

Могила Оскара Шиндлера в Иерусалиме. / Фото: Wikimedia Commons