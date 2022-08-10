Как правильно и чем постирать одеяла и подушки? Этот вопрос рано или поздно встаёт перед каждой хозяйкой. Хочется с минимальной затратой времени и усилий получить отличный результат.

Наверное, нужно купить какое-то дорогое супер средство? А вот и нет! Всего пара дешёвых ингредиентов, бытовая стиральная машина — и ваши одеяла и подушки снова как новые!







Волшебные средства — это всего лишь нашатырный спирт и жидкое хозяйственное мыло. Обе составляющие сейчас легко найти в хозяйственных отделах магазинов. Стоит обратить внимание лишь на то, что предпочтительнее именно жидкое, а не натёртое на тёрке хозяйственное мыло — второе может просто полностью не выстираться.







Что касается количества, то тут многое зависит от жёсткости воды в вашем регионе. Обычно достаточно взять по 100 мл одного и другого средства. Если же вода очень мягкая, то на 100 мл нашатырного спирта можно попробовать взять всего 50 мл мыла, и наоборот — для жёсткой воды мыла понадобится больше. Ориентируйтесь на пену, которую видите во время стирки — если её, на ваш взгляд, маловато, то можно долить мыла прямо в процессе, либо добавить 1/2 столовой ложки соды, что вызовет более обильное пенообразование.







Одеяло или подушку, которую вы будете стирать заложите в барабан стиральной машины и вылейте получившуюся смесь прямо на ткань.

Что касается режима стирки, то можно выбрать «Шерсть». Плюс этого режима — долгое замачивание. Однако время стирки — не велико, и не всегда гарантирует идеальный результат, если есть значительные загрязнения. Для людей с аллергией следует выбирать режим с дополнительным и обильным полосканием. Если цель — вывести пятна, можно выбрать режим для плотных тканей, например «Джинсы». Стирать следует при температуре 40°C, а чтобы не перегружать стиральную машину, для отжима выбрать режим 800 оборотов.В идеале постиранные одеяла и подушки (отдельно упомянем, что речь всё это время идёт НЕ о пухо-перьевых подушках) нужно просушить на улице. Тогда результат просто фантастическим: идеально чистые постельные принадлежности без каких-либо посторонних запахов.