6 самых необычных бытовых хитростей

Мир полон удивительных вещей. И зачастую мы и сами можем изобрести что-то новое. К примеру, очередную бытовую хитрость, которой потом будут пользоваться тысячи людей. Сегодня мы хотим поделиться с вами именно такими находками.







Советы, приведённые в статье, когда-то впервые придумали самые обычные хозяюшки. А теперь они могут облегчить нам с вами домашние дела. Из статьи вы узнаете, как быстро вывести пятна от йода? И что делать, если на любимой кофточке осталась подпалина от утюга?





1. Лук поможет спасти подпаленную одежду

2. Продлеваем жизнь букета на недели!

3. Лимон для варки яиц

4. Избавляемся от пятен йода на одежде

5. А что вы делаете с кислым молоком?





6. Возвращаем хруст соленым огурцам!

На одежде не останется ни следа от подпалины!Наверно, каждый из нас подпаливал вещи во время глажки. И дело тут не в рассеянности. Просто каждая хозяюшка одновременно думает о нескольких вещах. Тут немудрено забыть про утюг. Но не стоит сразу выбрасывать испорченную вещь. Лучше запаситесь луковицами.Да-да, именно лук сможет спасти вашу одежду. Точнее, его дуэт с самой обыкновенной содой. Для начала нужно сделать содовую кашицу. Добавьте пару капель в ложку соды, чтобы образовалась густая смесь. Нанесите ее на подпалину. После чего натрите лук и распределите сверху по всей поверхности пятна. Оставьте на сорок минут, после чего постирайте. Удивительно, но никаких следов вашей оплошности не останется.Букет цветов простоит гораздо дольше!Красивый букет цветов способен поднять настроение и подарить положительные эмоции на весь день. Жаль только, что их срок так недолговечен. Оказывается, можно его значительно продлить. И вам даже не нужно будет ничего покупать, просто заглянуть в ванную комнату.А понадобится нам ополаскиватель для рта. Одного колпачка, добавленного в вазу с букетом, будет достаточно, чтобы он простоял несколько недель. Все дело в обеззараживавшем свойстве ополаскивателя. Благодаря ему стебли цветов останутся чистыми от бактерий, следовательно, дольше сохранят свежесть бутонов цветов.Скорлупа больше не потрескается!А вы сталкивались с проблемой аккуратно почистить яйца? Если да, то наш следующий совет точно вам пригодится.В следующий раз при варке яиц добавьте в воду немного сока лимона. Можно просто закинуть в сотейник ломтик цитрусового. Это простое действие поможет справиться сразу с двумя задачами. Если на скорлупе были трещины, лимонный сок не даст белку вытечь во время варки. А после приготовления скорлупа будет легко счищаться. Благодаря этому совету вы всегда сможете приготовить и аккуратно почистить яйца.Крахмал выведет пятна от йода!Многие родители до сих пор замазывают царапины детей йодом. Совершенно не думая о том, что он беспощадно портит одежду. А отстирать его обычным порошком и вовсе невозможно. Хорошо, что мы точно знаем, как быстро вывести пятно от йода с одежды.Для начала нужно замочить вещь в тёплой воде. После чего отжать и разложить на поверхности. На пятно наносим картофельный крахмал и оставляем на десять минут. Далее смываем крахмальный слой и отправляем вещь в стирку. Из стиральной машинки вы достанете абсолютно чистую одежду. Проверено.Возвращаем постельному белью яркость!Как говорится, если молоко скисло, на завтрак будут оладьи. Но это совсем не обязательно. Ведь кислое молоко может пригодиться и для стирки. А именно для того, чтобы вернуть яркость застиранному постельному белью.Все, что вам нужно сделать, — замочить в кислом молоке постельное белье на час. После чего его следует хорошенько прополоскать и отправить в стирку. Кислое молоко не только избавит его от пятен, но и вернёт яркость. Так что в следующий раз, когда молоко скиснет, не торопитесь замешивать тесто на оладьи.Солёные огурцы вновь станут хрустящими!Наверняка у вас тоже остались соленья с лета. Но каждая хозяюшка знает, что соленые огурцы необходимо съедать сразу после открытия. Через пару дней они теряют свой хруст и аромат. Что же делать, если банка простояла в холодильнике несколько дней?Для начала слейте рассол и достаньте соленые огурцы. Далее поместите их в дуршлаг со льдом. В таком положении им достаточно пробыть минут двадцать. После этого они вновь станут хрустящими и ароматными. Но следует сразу подавать их к столу. Ведь дважды такой приём не работает.