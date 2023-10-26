Как появилась одна из самых популярных песен XX века: принц, красавица и АВВА

Есть музыка, которая проходят испытание временем. Хит «Dancing Queen», который почти 45 лет назад прозвучал в исполнении группы АВВА - именно такая песня. А ещё у этой музыкальной композиции очень интересная история, и своим появлением она обязана настоящему принцу, очаровательной красавице и, конечно, любви.
Был обычные весенний вечер 1972 года, когда Карл Густав, наследник шведского престола, отправился в мюнхенское кабаре Tiffany’s. Вот только приглашения у него не было, а потому охранник, невзирая на более, чем приличный вид гостя, впускать его отказался. На счастье принца в этом модном заведении оказался руководитель оргкомитета мюнхенской Олимпиады Вилли Дум. Они были знакомы лично, и Вилли пригласил молодого человека за свой столик, а там уже сидела очаровательная фрейлейн Зоммерлах.
И это была любовь с первого взгляда: Сильвия Зоммерлах – дочь немца и бразильянки, красавица и интеллектуалка – произвела на будущего короля неизгладимое впечатление. Её было 29. Она была не только хороша собой, но и имела блестящее образование. Сильвия свободно говорила на немецком, английском, испанском, французском, португальском и итальянском. В то время она занималась тем, что проводила тренинга для гидов-переводчиков, которые должны были сопровождать участников и гостей Олимпиады.
И именно в тот вечер Карл Густав, которого называли настоящим сердцеедом, перестал обращать внимание на других девушек. Семья принца и вся шведская знать не испытывали восторга по поводу нового увлечения принца – мало того, что простолюдинка, так ещё и на три года старше его. Но намерения Карла были серьёзными, и он не собирался отказываться от своей любви.
Осенью того же года скончался король Швеции Густав VI Адольф, а его внук Карл XVI Густав, который ещё в детстве потерял отца, взошёл на престол. И именно его новый статус помог ему жениться: если принц не мог выбрать жену без согласия двора, то на монарха подобные ограничения не распространялись.
19 июня 1976 года фрейлейн Зоммерлах стала Ее Высочеством королевой Сильвией. Свадьба была грандиозной! На торжество была приглашена группа ABBA, которая в то время была на пике популярности. И специально для новоявленной королевы музыканты и написали песню Dancing Queen – суперхит на все времена.
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