От скабрезных фигурок до талисманов удачи: Какие сюрпризы таят в себе 7 странных королевских тортов

1. Торт Сатурналий

Никто точно не знает, что входило в торты «Сатурналий», но в них часто прятали боб, который определял своего первооткрывателя « королём на один день».

2. Галетт и Гато-де-Руа

Галет де руа, приготовленный из слоёного теста и наполненный сливочной пастой из франжипана, популярен в северной Франции.

3. Боло-Рей

Боло-рей.

В Боло-рей часто прячут монетку, означающую удачу, или боб, означающий, что тот, кому он попадётся, купит ещё один торт.

4. Василопита

Пирог с кунжутом стал ассоциироваться со святым Василием.

5. Роскон де Рейес и Роска де Рейес

Найдите статуэтку младенца Иисуса, и вы сможете принести её на мессу, а затем угостить всех тамале.

6. Драйконигскухен

Круглая форма dreikönigskuchen имитирует корону.

7. Баница

Счастливое угощение, которое предлагает всем хорошие новости.