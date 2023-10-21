От скабрезных фигурок до талисманов удачи: Какие сюрпризы таят в себе 7 странных королевских тортов

Какой же праздник или пир без торта? Есть же особый сладкий десерт этого типа, для исключительных случаев и особенных людей, он так и называется — королевский. В каждой стране есть свои традиции его приготовления. Сегодня все королевские торты общедоступны. Можно найти рецепт в интернете и приготовить самому, также различные виды этого лакомства можно попробовать в ресторанах. Эти десерты хранят в себе массу совершенно неожиданных сюрпризов: от талисманов на удачу до неприличных фигурок внутри. Самые странные и необычные королевские торты со всего мира - далее в обзоре.
1. Торт Сатурналий
Традиции приготовления специального сладкого лакомства для царей зародились ещё в глубокой древности. В Древнем Риме, например, был такой большой религиозный праздник — Сатурналии. Это было многодневное празднество, которое знаменовало собой начало нового года. Отмечали его во время зимнего солнцестояния в декабре. Центром праздничного пиршества был торт. Историки говорят, что он был круглым как солнце, щедро сдобренным мёдом и с начинкой из инжира, фиников и орехов. Внутри пирога был спрятан боб. Тот, кому он попался, становился королём Сатурналий и мог выбирать развлечения для всего остального общества. Традиция положила начало возникновению ритуала коронации.
Никто точно не знает, что входило в торты «Сатурналий», но в них часто прятали боб, который определял своего первооткрывателя «королём на один день».
2. Галетт и Гато-де-Руа
Во Франции, в зависимости от региона, есть две разновидности королевского торта. На севере страны есть «galette des rois», сделанный из слоёного теста и наполненный густой сливочной миндальной пастой из франжипана. На французском юге обычно готовят лакомство королей в стиле бриошь и называют его «gâteau des rois». Торт щедро приправляют коньяком и цедрой апельсина. Также у Гато есть отверстие в центре и он украшен цукатами и сахарным сиропом, что по виду действительно напоминает корону, усыпанную драгоценностями.
Галет де руа, приготовленный из слоёного теста и наполненный сливочной пастой из франжипана, популярен в северной Франции.
Вообще, форма короны весьма распространена среди королевских тортов. Начало этой традиции было положено ещё во времена язычества, потом этот обычай перекочевал в христианство. Даже древнеримские Сатурналии сегодня знакомы всем как Двенадцать дней Рождества. Galette des rois и gâteau des rois переводятся как «торт королей» или «королевский торт». «Короли» - это три царя (или волхва), которые, как верят христиане, нашли младенца Иисуса в двенадцатую ночь Рождества и вручили ему Дары.
Двенадцатая ночь, также известная как Крещение — это время, когда во многих культурах принято начинать есть «королевский» пирог. В современной Франции внутри вы, скорее всего, найдёте не боб, а кусочек фарфора, который его символизирует. Фигурки бывают абсолютно разных форм, от простого боба иногда весьма далёких. Это могут быть и персонажи мультфильмов, и миниатюрные знаменитые произведения искусства, и даже весь набор поз из Камасутры.
3. Боло-Рей
Боло-рей.
Португальцы так любят свои боло-реи, что их можно купить с начала ноября до конца января. Но чаще всего эту выпечку готовят между Рождеством и Крещением, поскольку некоторые португальские христианские традиции повелевают употребить за этот период 12 таких пирогов. В Двенадцатую ночь боло-рей получает в качестве украшения корону из нуги, карамели и миндаля, также его ещё принято украшать декоративными золотыми нитями.
В отличие от традиций других стран, внутри боло-рея спрятан не один, а целых два предмета. Если вы найдёте в своём куске амулет, например, монету - можно ожидать год удачи. Однако, если вы найдёте боб или какую-то фигурку, то ваша единственная «награда» — купить ещё один пирог.
В Боло-рей часто прячут монетку, означающую удачу, или боб, означающий, что тот, кому он попадётся, купит ещё один торт.
4. Василопита
Когда часы бьют полночь в Новый год, жители Греции и Кипра наслаждаются своей версией «королевского» торта. Пирог, называемый василопита, круглый и традиционно очень сладкий. Он символизирует радость и прекрасные надежды на будущий год. Выпечку ароматизируют апельсиновой цедрой и посыпают семенами кунжута, сахарной пудрой, а иногда украшают числами года.
Пирог с кунжутом стал ассоциироваться со святым Василием.
Едят василопиту 1 января. Она ассоциируется здесь со святым Василием, одним из самых почитаемых православных святых и весьма популярной фигурой в Греции и на Кипре. В восточно-православной христианской традиции 1 января - праздник святого Василия Блаженного. Говорят, что Василий вернул богатство своему городу Кесарии, и василопита теперь имеет такое же предназначение. Кто найдёт спрятанную внутри пирога монетку - получит подарок. А если какой-нибудь счастливчик найдёт монету в торте во время праздника на работе, то приз может вылиться во вполне ощутимую денежную премию.
5. Роскон де Рейес и Роска де Рейес
Двенадцать дней Рождества отмечены изысканными праздниками по всей Испании и большей части Латинской Америки. Хотя меню может выглядеть по-разному, в зависимости от страны и от семьи к семье, традиционный «королевский» торт часто подают 6 января или в Двенадцатую ночь.
В Испании роскон де рейес начинается с теста, похожего на бриошь, из которого формируется корона, потом её приправляют апельсиновой водой или ромом. Торт украшают засахаренными фруктами, такими как вишня, апельсин, айва и инжир, таким образом, что они напоминают драгоценные камни.
Начинки могут варьироваться от сладких взбитых сливок, наиболее популярных в испанских десертах, до менее традиционных вариантов, таких как шоколад, клубника или марципан. Мексиканский rosca de reyes обычно не имеет начинки, но украшен сахарной пастой и цукатами.
Христиане здесь верят, что Мария впервые принесла младенца Иисуса в церковь 2 февраля (день, известный как Сретенье). Тот, кто найдёт спрятанную фигурку внутри мексиканской Роска-де-Рейес, символизирующей младенца Христа, обязан принести её в церковь в тот же день, что и Мария. Мало того, он ещё и должен потом устроить тамале-вечеринку после церковной службы.
Найдите статуэтку младенца Иисуса, и вы сможете принести её на мессу, а затем угостить всех тамале.
6. Драйконигскухен
Dreikönigskuchen, что переводится как «торт трёх королей», чаще всего едят на Крещение. Он очень популярен в Швейцарии и южной, преимущественно католической части Германии, что недалеко от швейцарской границы.
Вообще говоря, dreikönigskuchen — это не совсем торт. Это пышная, похожая на бриошь лепёшка, состоящая из отдельных рулетиков, расположенных в форме короны. Корона, конечно, должна быть украшена шипами. Обычно их изображают с помощью капелек сахарного сиропа и миндальных хлопьев. В Германии часто декорируют пирог пропитанным ромом изюмом или шоколадной стружкой.
Dreikönigskuchen также связан с другим немецким обычаем — праздником Богоявления. По традиции дети ходят от дома к дому, распевая колядки и собирая пожертвования на благотворительность. Точно так же, как королевский торт назван в честь трёх королей, дети традиционно одеваются, как три волхва. После пения гимнов, певцов иногда награждают кусочком свежеиспечённого dreikönigskuchen.
Круглая форма dreikönigskuchen имитирует корону.
7. Баница
Баница — это слоёное, пикантное тесто фило, с начинкой из йогурта и популярного болгарского сыра сирене. В то время как королевский торт обычно связан с Двенадцатой ночью Рождества, баницей традиционно угощают на Рождество и в канун Нового года. Тем не менее, многие обычаи похожи.
Баницу разрезают на столько частей, сколько гостей на празднике, плюс дополнительный кусочек для Девы Марии, считающейся покровительницей семьи. Хозяин раскручивает тарелку с выпечкой на столе, а когда она останавливается, все гости берут кусок, который оказался перед ними. Но, в отличие от королевских тортов из других стран, с баницей выигрывают все. В каждом куске есть сюрприз — какой-нибудь талисман на удачу.
Счастливое угощение, которое предлагает всем хорошие новости.
Например, веточка кизила, которая символизирует здоровье и долголетие. Пирог также содержит небольшие клочки бумаги с предсказаниями позитивного содержания. Каждый гость в итоге не останется без приятного предзнаменования.
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