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От скабрезных фигурок до талисманов удачи: Какие сюрпризы таят в себе 7 странных королевских тортов


От скабрезных фигурок до талисманов удачи: Какие сюрпризы таят в себе 7 странных королевских тортов

Какой же праздник или пир без торта? Есть же особый сладкий десерт этого типа, для исключительных случаев и особенных людей, он так и называется — королевский. В каждой стране есть свои традиции его приготовления. Сегодня все королевские торты общедоступны. Можно найти рецепт в интернете и приготовить самому, также различные виды этого лакомства можно попробовать в ресторанах. Эти десерты хранят в себе массу совершенно неожиданных сюрпризов: от талисманов на удачу до неприличных фигурок внутри. Самые странные и необычные королевские торты со всего мира - далее в обзоре.

1. Торт Сатурналий


Традиции приготовления специального сладкого лакомства для царей зародились ещё в глубокой древности. В Древнем Риме, например, был такой большой религиозный праздник — Сатурналии. Это было многодневное празднество, которое знаменовало собой начало нового года. Отмечали его во время зимнего солнцестояния в декабре. Центром праздничного пиршества был торт. Историки говорят, что он был круглым как солнце, щедро сдобренным мёдом и с начинкой из инжира, фиников и орехов. Внутри пирога был спрятан боб. Тот, кому он попался, становился королём Сатурналий и мог выбирать развлечения для всего остального общества. Традиция положила начало возникновению ритуала коронации.
Никто точно не знает, что входило в торты «Сатурналий», но в них часто прятали боб, который определял своего первооткрывателя «королём на один день».

Никто точно не знает, что входило в торты «Сатурналий», но в них часто прятали боб, который определял своего первооткрывателя «королём на один день».

 

2. Галетт и Гато-де-Руа


Во Франции, в зависимости от региона, есть две разновидности королевского торта. На севере страны есть «galette des rois», сделанный из слоёного теста и наполненный густой сливочной миндальной пастой из франжипана. На французском юге обычно готовят лакомство королей в стиле бриошь и называют его «gâteau des rois». Торт щедро приправляют коньяком и цедрой апельсина. Также у Гато есть отверстие в центре и он украшен цукатами и сахарным сиропом, что по виду действительно напоминает корону, усыпанную драгоценностями.
Галет де руа, приготовленный из слоёного теста и наполненный сливочной пастой из франжипана, популярен в северной Франции.

Галет де руа, приготовленный из слоёного теста и наполненный сливочной пастой из франжипана, популярен в северной Франции.

 

Вообще, форма короны весьма распространена среди королевских тортов. Начало этой традиции было положено ещё во времена язычества, потом этот обычай перекочевал в христианство. Даже древнеримские Сатурналии сегодня знакомы всем как Двенадцать дней Рождества. Galette des rois и gâteau des rois переводятся как «торт королей» или «королевский торт». «Короли» - это три царя (или волхва), которые, как верят христиане, нашли младенца Иисуса в двенадцатую ночь Рождества и вручили ему Дары.

Двенадцатая ночь, также известная как Крещение — это время, когда во многих культурах принято начинать есть «королевский» пирог. В современной Франции внутри вы, скорее всего, найдёте не боб, а кусочек фарфора, который его символизирует. Фигурки бывают абсолютно разных форм, от простого боба иногда весьма далёких. Это могут быть и персонажи мультфильмов, и миниатюрные знаменитые произведения искусства, и даже весь набор поз из Камасутры.

3. Боло-Рей


Боло-рей.

Боло-рей.

 

Португальцы так любят свои боло-реи, что их можно купить с начала ноября до конца января. Но чаще всего эту выпечку готовят между Рождеством и Крещением, поскольку некоторые португальские христианские традиции повелевают употребить за этот период 12 таких пирогов. В Двенадцатую ночь боло-рей получает в качестве украшения корону из нуги, карамели и миндаля, также его ещё принято украшать декоративными золотыми нитями.

В отличие от традиций других стран, внутри боло-рея спрятан не один, а целых два предмета. Если вы найдёте в своём куске амулет, например, монету - можно ожидать год удачи. Однако, если вы найдёте боб или какую-то фигурку, то ваша единственная «награда» — купить ещё один пирог.
В Боло-рей часто прячут монетку, означающую удачу, или боб, означающий, что тот, кому он попадётся, купит ещё один торт.

В Боло-рей часто прячут монетку, означающую удачу, или боб, означающий, что тот, кому он попадётся, купит ещё один торт.

 

4. Василопита


Когда часы бьют полночь в Новый год, жители Греции и Кипра наслаждаются своей версией «королевского» торта. Пирог, называемый василопита, круглый и традиционно очень сладкий. Он символизирует радость и прекрасные надежды на будущий год. Выпечку ароматизируют апельсиновой цедрой и посыпают семенами кунжута, сахарной пудрой, а иногда украшают числами года.
Пирог с кунжутом стал ассоциироваться со святым Василием.

Пирог с кунжутом стал ассоциироваться со святым Василием.

 

Едят василопиту 1 января. Она ассоциируется здесь со святым Василием, одним из самых почитаемых православных святых и весьма популярной фигурой в Греции и на Кипре. В восточно-православной христианской традиции 1 января - праздник святого Василия Блаженного. Говорят, что Василий вернул богатство своему городу Кесарии, и василопита теперь имеет такое же предназначение. Кто найдёт спрятанную внутри пирога монетку - получит подарок. А если какой-нибудь счастливчик найдёт монету в торте во время праздника на работе, то приз может вылиться во вполне ощутимую денежную премию.

5. Роскон де Рейес и Роска де Рейес


Двенадцать дней Рождества отмечены изысканными праздниками по всей Испании и большей части Латинской Америки. Хотя меню может выглядеть по-разному, в зависимости от страны и от семьи к семье, традиционный «королевский» торт часто подают 6 января или в Двенадцатую ночь.

В Испании роскон де рейес начинается с теста, похожего на бриошь, из которого формируется корона, потом её приправляют апельсиновой водой или ромом. Торт украшают засахаренными фруктами, такими как вишня, апельсин, айва и инжир, таким образом, что они напоминают драгоценные камни.

Начинки могут варьироваться от сладких взбитых сливок, наиболее популярных в испанских десертах, до менее традиционных вариантов, таких как шоколад, клубника или марципан. Мексиканский rosca de reyes обычно не имеет начинки, но украшен сахарной пастой и цукатами.

Христиане здесь верят, что Мария впервые принесла младенца Иисуса в церковь 2 февраля (день, известный как Сретенье). Тот, кто найдёт спрятанную фигурку внутри мексиканской Роска-де-Рейес, символизирующей младенца Христа, обязан принести её в церковь в тот же день, что и Мария. Мало того, он ещё и должен потом устроить тамале-вечеринку после церковной службы.
Найдите статуэтку младенца Иисуса, и вы сможете принести её на мессу, а затем угостить всех тамале.

Найдите статуэтку младенца Иисуса, и вы сможете принести её на мессу, а затем угостить всех тамале.

 

6. Драйконигскухен


Dreikönigskuchen, что переводится как «торт трёх королей», чаще всего едят на Крещение. Он очень популярен в Швейцарии и южной, преимущественно католической части Германии, что недалеко от швейцарской границы.

Вообще говоря, dreikönigskuchen — это не совсем торт. Это пышная, похожая на бриошь лепёшка, состоящая из отдельных рулетиков, расположенных в форме короны. Корона, конечно, должна быть украшена шипами. Обычно их изображают с помощью капелек сахарного сиропа и миндальных хлопьев. В Германии часто декорируют пирог пропитанным ромом изюмом или шоколадной стружкой.

Dreikönigskuchen также связан с другим немецким обычаем — праздником Богоявления. По традиции дети ходят от дома к дому, распевая колядки и собирая пожертвования на благотворительность. Точно так же, как королевский торт назван в честь трёх королей, дети традиционно одеваются, как три волхва. После пения гимнов, певцов иногда награждают кусочком свежеиспечённого dreikönigskuchen.
Круглая форма dreikönigskuchen имитирует корону.

Круглая форма dreikönigskuchen имитирует корону.

 

7. Баница


Баница — это слоёное, пикантное тесто фило, с начинкой из йогурта и популярного болгарского сыра сирене. В то время как королевский торт обычно связан с Двенадцатой ночью Рождества, баницей традиционно угощают на Рождество и в канун Нового года. Тем не менее, многие обычаи похожи.

Баницу разрезают на столько частей, сколько гостей на празднике, плюс дополнительный кусочек для Девы Марии, считающейся покровительницей семьи. Хозяин раскручивает тарелку с выпечкой на столе, а когда она останавливается, все гости берут кусок, который оказался перед ними. Но, в отличие от королевских тортов из других стран, с баницей выигрывают все. В каждом куске есть сюрприз — какой-нибудь талисман на удачу.
Счастливое угощение, которое предлагает всем хорошие новости.

Счастливое угощение, которое предлагает всем хорошие новости.

 

Например, веточка кизила, которая символизирует здоровье и долголетие. Пирог также содержит небольшие клочки бумаги с предсказаниями позитивного содержания. Каждый гость в итоге не останется без приятного предзнаменования.

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От скабрезных фигурок до талисманов удачи: Какие сюрпризы таят в себе 7 странных королевских тортов

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От скабрезных фигурок до талисманов удачи: Какие сюрпризы таят в себе 7 странных королевских тортовПодписаться на мой Instagram
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