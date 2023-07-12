Дворец из камней, построенный почтальоном

Palace Built - дворец, построенный почтальоном.
Пожалуй каждый хоть раз в жизни спотыкался о камень на дороге или отфутболивал его ногой. Но событие это оставалась незамеченным. А для французского почтальона такое событие оказалось знаковым - нужно было споткнуться о камень, чтобы построить удивительный дворец.
Во французской коммуне Отрив существует уникальный дворец Palais Idéal (Идеальный дворец). Необычен Palais Idéal не только тем, что выглядит, будто появился прямиком из сказки, но и тем, что построил его один человек- почтальон Фердинанд Шеваль - из камней, которые находил на дороге.
Звериные мотивы.
Однажды ночью Шевалю приснилось, как он строит дворец. Почтальон забыл об этом сне на много лет до тех пор, пока в один прекрасный день весной 1879 года он не споткнулся о необычный камень во время почтового обхода. Камень так приглянулся Шевалю, что тот положил его в карман, чтобы позже полюбоваться им на досуге. Рассматривая вечером необычную гальку, Шеваль вспомнил о своем сне. В течение следующих следующих 33 лет Шеваль во время своего маршрута, разнося почту, каждый день набивал карманы камнями, принося их домой.
Фрагмент Идеального дворца.
Позже он начал брать с собой корзинку для камней, а в итоге почтальон приобрел тачку. Из этих камней Шеваль и построил дворец своей мечты.
На постройку сказочного замка пошло более трех десятилетий. Шеваль строил дворец по ночам при свете масляной лампы, а днем по-прежнему он разносил почту и собирал камни. Завершил почтальон строительство в 1912 году.
Дворец является охраняемым историческим памятником.
Сегодня дворец является охраняемым историческим памятником и открыт для посетителей. Хотя Шеваль хотел быть похоронен в своем дворце после смерти, власти запретили ему это. Поэтому последние восемь лет жизни француз-мечтатель потратил на постройку собственного мавзолея на городском кладбище. Успел Шеваль вовремя - он скончался 19 августа 1924 года, примерно через год после завершения мавзолея, который и стал его последним пристанищем.
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