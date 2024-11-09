Мебель, которая идеально подходит для маленьких квартир

Оформление маленькой квартиры – это большой труд, так как нужно максимально грамотно организовать пространство, чтобы сделать его визуально больше и поместить все необходимое. Один из самых главных нюансов – мебель.

Мы расскажем, какие предметы идеально впишутся в интерьер малогабаритки, а от каких лучше бежать, как от огня.

Вариант 1: Прозрачная мебель

Вариант 2: Зеркальная мебель

Вариант 3: Мебель светлых и темных тонов

Вариант 4: Мебель с глянцевыми поверхностями

Вариант 5: Высокая и узкая мебель

Вариант 6: Подвесная и невысокая мебель

Вариант 7: Мебель-трансформер

Вариант 8: Встроенная мебель

Вариант 9: Раздвижные перегородки вместо дверей

Прозрачная обеденная группа на кухне.Раньше пластиковая мебель была синонимом дешевизны и плохого вкуса, но сейчас все изменилось. В ассортиментах магазинов представлено очень много вариантов качественных предметов из пластика, которые словно растворяются в пространстве. Для маленьких квартира – это идеальное решение, так как подобная мебель не перегружает обстановку, смотрится невесомо и воздушно, в отличие от массивной деревянной мебели.Если пластик не вызывает симпатии, отдайте предпочтение столам со стеклянными столешницами, книжным шкафам и сервантам с прозрачными дверцами – они произведут тот же эффект. Также в интерьер прекрасно впишутся стеклянные полки. А если ваша квартира оформлена в стиле хай-тек, можете обратить внимание на стеклянные диваны и кресла. Да-да, сейчас встречается даже такая оригинальная мебель. Но при ее выборе важно тщательно изучить свойства материала, а в дальнейшем придерживаться инструкции по эксплуатации – возможна повышенная хрупкость.Несмотря на то, что прозрачная мебель изначально использовалась исключительно в стиле хай-тек, сейчас ее смело можно вписать практически в любую обстановку. Она гармонично сочетается как с современными дизайнами, так и с более классическими – главное, подобрать правильный предмет.Зеркальная мебель отражает много светаОдин из проверенных способов зрительного увеличения пространства – это зеркала. Именно поэтому дизайнеры так часто используют их в небольших комнатах. Они помогают размыть границы, делают помещение шире, добавляют ему глубины. Однако это не единственный плюс зеркал – их также можно использовать для увеличения функциональности мебели. Так, например, вместо того, чтобы искать на стене место для большого зеркала, можно установить шкаф с зеркальными дверцами. Он уместно будет смотреться как в прихожей, так и в спальне либо гостиной. Но учитывайте, что такая мебель обычно выглядите тяжелее обычной, поэтому нужно тщательно продумать, где она будет стоять.Хорошо смотрится как светлая, так и темная мебельОбычно для оформления маленьких квартир стараются подбирать мебель и отделку светлых тонов, так как они отражают больше света и визуально увеличивают пространство. В комнатах, где нужно расширить границы, такие решения являются весьма актуальными тем более, что светлая цветовая гамма всегда ассоциируется с чистотой и свежестью, делает помещение легким и воздушным.Однако это не повод избегать темной мебели, ведь при грамотном подходе она также сможет сыграть на руку маленькой квартире. Дело в том, что на темном фоне она смотрится незаметнее, чем светлая мебель на светлом фоне. Поэтому если вам нужно замаскировать перегруженность комнаты шкафами, диванами, стеллажами и прочим, темная палитра придется как нельзя кстати.Глянцевые поверхности добавляют света в комнатуОбстановка маленьких комнат нуждается в мебели с глянцевыми покрытиями, так как они отражают свет и создают ощущение глубины. Поэтому если вы хотите зрительно увеличить комнату, подумайте о том, чтобы приобрести глянцевую ТВ-тумбу, кухонный гарнитур, комод в спальню. Однако здесь важно не переборщить, чтобы пространство не получилось холодным, безликим и неуютным. Старайтесь сочетать такую мебель с другими предметами интерьера, чтобы на выходе получилось комфортная и гармоничная обстановка, в которой приятно будет находиться.Отражающие поверхности отлично работают в паре со светильниками. Расположите рядом с глянцевой тумбой лампу с мягким, деликатным светом, и вы увидите, как он «проникает» в мебель, создавая интересный эффект. Это также работает на зрительное увеличение пространства.Продуманное хранение в прихожей за счет высокого и узкого шкафа.Чтобы грамотно задействовать имеющееся пространство в квартире и создать функциональные зоны, старайтесь по максимуму использовать вертикальное пространство, сохраняя больше свободного места на полу. Чем меньше в обстановке горизонтальных поверхностей, тем более открытой и воздушной она кажется со стороны.Шкафы и стеллажи можно использовать не только для хранения, но также для разделения пространство на зоны. Например, с их помощью можно отделить кабинет от зоны отдыха или спальню от гостиной. Так пространство выглядит более структурированно и организованно, пропадает чувство хаоса.Два вида мебели, идеальных для малогабариткиВ последнее время все больше дизайнеров в своих проектах используют подвесную мебель, ведь она создает ощущение легкого, воздушного интерьера. За счет того, что такие предметы интерьера освобождают пол, комната сразу становится более просторной, плюс существенно упрощается уборка. Вариантов такой мебели много, самые популярные – кровать, подвесные тумбы и консоли. Также можно добавить подсветку – тогда эффект «парения» увеличится в несколько раз.Что касается невысокой мебели, то она также будет отлично смотреться в маленькой квартире. Ее главные плюсы состоят в том, что она практически незаметна и не перегружает пространство. Еще один вариант – диваны и кресла на низких ножках. Обычно такая мебель используется в японских и минималистичных интерьерах, но в другие стили ее также можно вписать.Кровать, которая встраивается в шкаф.Когда в вашем распоряжении ограниченное пространство, в голову невольно закрадывается мысль о том, чтобы использовать мебель, способную менять форму и назначение. Банальный пример – раскладной диван. Днем он служит местом для отдыха и приема гостей, а вечером превращается в удобную кровать для сладких снов. Если у вас студия, вы смело можете использовать журнальный стол, который трансформируется в обеденный, и таким образом экономить место. В квартире, где каждый квадратный метр на счету, такие решения являются не только удобными, но и жизненно необходимыми.В нише можно разместить кровать или шкафСвободное, открытое пространство без нагромождений – вот то, что нужно маленькой квартире. Используйте ниши, делайте встраиваемую мебель на заказ. Таким образом вы сможете избавиться от визуального шума, визуально сделать комнату легче, так как большинство вещей будет помещено внутрь корпусной мебели, а не разложено по открытым поверхностям. Проследите, чтобы между мебелью и стенами не было зазоров, и чтобы она доставала до потолка – так вы сможете добиться максимально эффекта.Замените стандартные двери на перегородкуМы уже упоминали сегодня о японском стиле в интерьере, и еще раз хотим повторить, что минимализм, характерный для Страны восходящего солнца, прекрасно подходит малогабаритным квартирам. В частности, вы можете использовать прием с раздвижными перегородками вместо дверей. Они не только сэкономят пространство, но и сделают его более динамичным. Перегородки не обязательно должны быть глухими – выбирайте стеклянные или зеркальные, чтобы добавить интерьеру легкости.