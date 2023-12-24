В поисках летописей Атлантиды: Тайная комната под лапой Большого Сфинкса
Некрополь Гизы - комплекс памятников, включающий Большого Сфинкса, пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и другие расположенные рядом постройки - самим фактом своего существования заставляет мир задаваться множеством вопросов. После веков и тысячелетий легенд, предсказаний и пророчеств о содержимом тайников некрополя эти памятники, будучи исследованы современными методами, продолжают вдохновлять ученых разных стран на поиски следов ушедших в прошлое цивилизаций. По одной из версий, Сфинкс скрывает комнату, хранящую всю мудрость исчезнувшей Атлантиды.
Комната под правой лапой Сфинкса?
С обнаружением европейцами пирамид, а затем и мумий, саркофагов и прочих уникальных явлений древнеегипетской культуры, стали возникать и бесчисленные домыслы относительно прошлого этой таинственной земли. Секретное помещение, где спрятана мудрость богов, описывается еще в древних источниках. Сокровища знаний древних цивилизаций, передавших египтянам часть знаний об устройстве мира - вот что занимало с 19 века умы любителей истории. А в начале 20 века один из американских медиумов сделал предсказание, согласно которому под правой лапой Сфинкса будет найдена комната, хранящая знания прежних цивилизаций – тех, что существовали на планете десятки и сотни тысяч лет назад.
Сфинкс представляет собой огромную статую длиной 72 м и высотой 20 м. Его точный возраст историкам пока так и не удалось установить, предполагается, что он мог возникнуть в 25-26 веке до нашей эры во время правления четвертого фараона Хефрена. Создание Сфинкса связывают со строительством пирамид на плато Гиза. Следует при этом учитывать, что в отличие от пирамид, сложенных из блоков, Сфинкс вытесан из монолита - большой скалы известняка, а значит, технология его создания была совершенно другой.
В 1991 году американским ученым-геологом Робертом Шохом были проведены исследования следов эрозии на поверхности Сфинкса, по результатам которых было установлено, что памятник продолжительное время подвергался воздействию воды – многолетних проливных дождей.
Сколько лет Большому Сфинксу?
Роберт Шох
Поскольку Сфинкс и пирамиды находятся в пустыне, где продолжительных дождей не бывает, Шох пришел к выводу, что памятник существовал еще тогда, когда климат в этих краях был другим. По данным ученых, период обильных дождей в районе Гизы начался примерно в 9 тысячелетии до нашей эры и продолжался до 5 тысячелетия до нашей эры, то есть Сфинкс как минимум на несколько тысяч лет старше, чем предполагалось ранее. А значит, он был создан еще в додинастические времена истории Египта, до эпохи фараонов, во времена существования какой-то другой, развитой цивилизации.
Фрагмент статуи фараона Хефрена: согласно новейшим исследованиям, "моделью
Возможно, во времена, когда на территории Египта была плодородная земля с обильными дождями, там существовала некая цивилизация, и ее наследием стал именно Большой Сфинкс.
После того, как пустыня стала захватывать территорию, эти неизвестные жители будущего Египта покинули ее, оставив место для новых народов.
Тысячелетия, проведенные в пустыне
Сфинкс большую часть последних тысячелетий провел, будучи занесенным песком по самые плечи. Известно о работах по расчистке статуи во времена фараона Тутмоса IV в 14 веке до н.э., о чем остались письменные свидетельства. Возможно, фараон Хефрен, которому приписывают создание Сфинкса, был всего лишь таким же «реставратором» древнего памятника, который он очистил от песка.
Очистка Сфинкса от песка была закончена к 1925 году
Известно, что когда-то между лапами Сфинкса находился храм, впоследствии разрушенный, поэтому можно предположить существование и других сооружений, связанных с культовой статуей.
Предпринятые после расчистки Сфинкса исследования выявили интересные особенности статуи. В 1989 году группой японских ученых под левой лапой Сфинкса был обнаружен подземный тоннель, ведущий от статуи в сторону пирамиды Хефрена, а также найдены полости в самой пирамиде. Американский геофизик Томас Добецки сообщил об открытии большой прямоугольной камеры под лапами Сфинкса глубоко в скальной породе.
"Комната царя
Казалось бы, найденные факты дают интересную почву для дальнейших исследований, но властями Египта начиная с 90-х годов доступ иностранных специалистов был резко ограничен, что еще более усилило циркулирующие вокруг древних памятников слухи.
Существуют данные мюонных телескопов, которые указывают на наличие неисследованных пустот внутри пирамиды Хеопса. Как бы то ни было, в настоящее время изучение древних памятников производится под строжайшим контролем правительства Египта, и любителям истории и ее загадок остается лишь строить гипотезы о том, что в действительности было найдено при изучении комплекса Гизы. Не был ли засекречен факт обнаружения под Сфинксом зала, хранящего мудрость неизвестной погибшей цивилизации?
Помимо загадки тайной комнаты, некрополь Гизы хранит и другие секреты. На территории Нижнего Египта сохранились следы культуры Маади-Буто, цивилизации эпохи энеолита, которая существовала около 4000 – 3400 гг. до н.э. Люди Маади-Буто вели активную торговлю, занимались скотоводством и земледелием, металлообработкой, но об этой культуре, как и о причинах ее исчезновения, данных почти нет. Нет и достоверных сведений о том, как выглядело первоначально лицо Сфинкса, при каких обстоятельствах был отбит его нос, почему пирамиды сооружены именно в таком положении относительно друг друга и относительно сторон света.
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