Хитрости для ведения домашнего хозяйства

Ведение домашнего хозяйства сложный процесс. Он требует тщательной подготовки и планирования. А чтобы облегчить себе выполнение домашних дел, стоит использовать наши хитрости, которые м представим в сегодняшней статье.







С помощью несложных действий, вы сможете не только затратить меньше сил на решение бытовых вопросов, но и сэкономить семейный бюджет.

1. Эфирное масло в уборной!

2. Чистим радиаторы!

3. Стираем цветное с белым!

4. Гладим шторы без утюга и отпаривателя!

5. Надолго избавляемся от неприятного запаха в холодильнике!

Ведь мы рассказываем, как с помощью подручных средств выполнять домашние дела.Самый бюджетный ароматизатор для уборной!Все мы любим, когда приятные ароматы наполняют дом. Особенно это касается уборной. Кто-то тратит большие суммы на освежители воздуха, которое приходится покупать каждую неделю. А другие – пользуются нашей хитростью и экономят семейный бюджет.Если вы хотите, чтобы в уборной всегда приятно пахло, вам вовсе не стоит тратить большие деньги на освежители. Достаточно одного флакончика эфирного масла, которого хватит минимум на полгода. А секрет его применения очень прост – достаточно несколько капель добавить в подставку для ершика. Так при каждом его использовании, уборная будет наполняться приятным ароматом. Можно выбрать абрикосовое или виноградное масло. Или то, которое вам больше всего нравится.Обычный чайник поможет почистить радиаторы!В период отключения отопления, важно хорошенько очистить их от пыли и грязи. Но современные радиаторы достаточно узкие, что сильно усложняет процесс очистки. Кто-то советует покупать специальные щетки или использовать другие дорогостоящие приспособления. Но, к счастью, мы знаем хитрость, которое точно поможет вам в уборке.А все достаточно просто – понадобятся лишь чайник с горячей водой и тазик. Просто разместите тазик под радиатором. А после этого полейте его из чайника горячей водой. Так вся пыль смоется с радиатора, а тазик убережет от потопа.Научим стирать белые вещи с цветными!Казалось бы, такое невозможно. Ведь белые вещи обязательно полиняют, если стирать их с цветными вещами. Но что делать если времени немного, а постирать необходимо все вещи. Оказывается, есть одна хитрость, которая точно поможет в этом случае.Достаточно всего лишь одного полиэтиленового пакетика. Просто поместите в него белую вещь, завяжите и отправьте стирать вместе с цветными. Пользуясь этой хитростью, вы можете быть уверены, что вещи не полиняют при стирке.Кондиционер заменит оспариватель и утюг!Одни люди просто не гладят шторы, потому что это долго и сложно. Другие – скупают дорогостоящие отпариватели, в надежде, что это облегчит процесс глажки. А третьи – пользуются нашей бытовой хитростью. Именно благодаря ей, вы сможете навсегда забыть о мучениях с утюгом и сэкономить на отпаривателе.После стирки, повесьте шторы. После чего смешайте воду с кондиционером для белья. Перелейте смесь в бутылку с пульверизатором. Теперь необходимо тщательно обрызгать шторы полученной смесью. После чего дать им отвисеться. Вы удивитесь, но такое простое действие позволит разгладить шторы. И без всяких отпаривателей. Кстати, этот метод можно использовать и на обычной одежде.Кофе спасет ваш холодильник!Неприятные запахи в холодильнике появляются достаточно часто. В первую очередь необходимо найти источник запаха и устранить его. После чего тщательно вымыть холодильник. Но зачастую, даже после всех манипуляций, запах остается в холодильнике. На этот случай, у также припасена своя бытовая хитрость.Известно, что кофе отлично поглощает запахи и наполняет пространство приятным ароматом. Именно кофейную гущу, оставшуюся после приготовления бодрящего напитка, мы и предлагаем разместить на полке холодильника. Просто переложите ее в блюдце и отправьте в холодильник. Такое простое действие позволит вам надолго забыть о неприятных запахах в холодильнике. И без каких-либо финансовых затрат.