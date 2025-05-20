9 современных и народных способов защититься от комаров летом

1. Технологии

Инфракрасные излучатели /Фото:obsuzhday.com

2. Ультразвук

Всем подходят /Фото:market.yandex.ru

3. Лампы

Только для дома /Фото:ufa.akusherstvo.ru

4. Уничтожители

Массивная конструкция. /Фото:bigarden.ru

5. Ловушки

Спать рядом с ним может быть неудобно /фото:loza.ru

6. Спирали

Для дома не очень подходит /Фото:100sp.ru

7. Ароматы

Народные средства /Фото:foodsmartcolorado.colostate.edu

8. Специальная одежда

Открытые участки тела тоже нужно будет защищать /Фото:Pinterest

9. Иные методы

Тоже вариант. / Фото: YouTube