Если вы интересуетесь тем, что человек ощущает при кремации, эта новая китайская игра поможет удовлетворить ваше любопытство. Метко названный «Самадхи — 4D симулятор смерти», аттракцион включает в себя жуткий гроб, драматические спецэффекты и огонь, чтобы точно имитировать процедуру кремации. Он был открыт в развлекательном парке Шэньчжен в Шанхае в сентябре прошлого года.







Игра начинается с того, что участники якобы пытаются избежать смерти. Проигравших укладывают в гроб и перевозят в фальшивый крематорий для сжигания, где моделируются все посмертные обряды, а горячий воздух (40 °C) и световые проекции создают полную иллюзию горения. После псевдо-кремации участники видят проецируемое на потолок изображение матки и слышат биение сердца. Затем они должны ползти до тех пор, пока не доберутся до мягкой белой капсулы, символизирующей второе рождение.







Прежде чем начать разрабатывать симулятор смерти Дин и его партнер Хуан Вэй-пинг провели обширные исследования. Они в деталях изучили китайский процесс кремации, который выбирает почти половина населения страны для завершения своего жизненного пути. Полагая, что реализм является решающим фактором в успехе игры, партнеры даже посетили крематорий и осмотрели печь изнутри (с выключенным пламенем).







«Дин отправился в крематорий первым, и мне тяжело было наблюдать за этим со стороны», рассказал Хуан. «Работник крематория также очень нервничал; ведь он, как правило, сосредоточен на отправке тела внутрь, а не на возвращении его обратно». Сам Хуан рассказал, что ощущения внутри печи очень неприятны. «Было жарко, я не мог дышать и как никогда остро ощущал конечность жизни».







Хуан рассказал, что заинтересовался смертью в результате долгого периода самоанализа: «Китай сделал меня богатым, но не научил обращаться с богатством, жить богачом… Я был совершенно растерян». Он решил изучать психологию, после чего нашёл некоторое душевное равновесие. Дин же, с другой стороны, пытался искать смысл жизни общаясь с экспертами в этом вопросе. «Я приглашал гуру разных религиозных конфессий и специалистов в других областях, чтобы поговорить с ними о том, что такое жизнь», сказал он. «Я делал это в течение двух лет, прежде чем понял, что вместо того, чтобы сидеть и пассивно слушать, я мог бы создать что-нибудь полезное». Это было незадолго до того, как их дуэт объединился для реализации идеи «4D — симулятора смерти».







В процессе своего исследования Хуан и Дин обнаружили, что очень немногие люди знакомы с идеей противостояния смерти. Они поняли, что, возможно, так сложилось из-за отсутствия понимания самого процесса и страха перед смертью. Партнеры также пришли к выводу, что многие люди тратят свои последние мгновения на банальные повседневные мысли и эмоции. Так они пришли к идее создания симулятора смерти, чтобы помочь людям подготовиться к ней.



Парни занялись привлечением средств для своего проекта через китайский веб-сайт Jue.so и собрали 410 000 юаней (67 000 долларов) всего за три месяца. «Оказывается, многие китайцы не меньше нас интересуются смертью», заметил Хуан.



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