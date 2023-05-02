Сделайте эффективное, натуральное, бюджетное средство, которым можно чистить практически всё: от плиты и духовки до ванны и раковины! А делается оно из лимонной цедры.
Замочите лимоны в воде с 1 ст. л. соды, через 15 минут протрите насухо. Нарежьте лимонную цедру (можно с остатками мякоти) на кусочки. Для средства будет достаточно цедры 2 лимонов.
Переложите в бутылочку с пульверизатором. Наполовину залейте уксусом.
Затем всыпьте 1 ст. л. любой соли. И немного жидкого средства для мытья посуды (только чтобы была пена).
Долейте обычной воды почти до верха. Закройте бутылку и взболтайте.
Универсальное, натуральное чистящее средство готово! Им можно мыть практически всё: оно удаляет известковый налёт (раковина и смеситель), неприятный запах (духовка и холодильник), а также жир и нагар (плита, посуда). Попробуйте — средство действительно универсальное и эффективное!
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Натуральное средство для идеального порядка в доме
Сделайте эффективное, натуральное, бюджетное средство, которым можно чистить практически всё: от плиты и духовки до ванны и раковины! А делается оно из лимонной цедры.
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