Капельный полив без затрат

О полезности и эффективности капельного полива написано множество статей, снято немало роликов. Основное преимущество такой системы перед поливом из лейки или шланга в том, что вода подводится непосредственно к корням растения.

Не растрачиваясь впустую на междурядья. Об еще одном варианте такой системы, сделанном из подручных материалов, пойдёт речь в этой статье.

Основой для самоделки послужат 5-литровые пластиковые бутылки. Кроме них понадобятся ещё ушные палочки. Для реализации системы капельного полива этим предметам понадобится минимальная доработка.Ушные палочки необходимо разрезать ножницами на две равные половинки. Для удобства дальнейшего использования, следует их заострить с помощью тех же ножниц. С 5-литровой бутылки можно срезать верхнюю часть. Так будет удобнее при дальнейшей эксплуатации заполнять её водой. В нижней части бутылки сверлится отверстие для того, чтобы вставить в него подготовленную ушную палочку. Так как её кончик заострён, он легко войдёт в просверленное отверстие.Подошло время проверки системы в действии. Сразу после наполнения бутылок водой, из ушных палочек началась капель. Интенсивность капели можно регулировать, углубляя или вытаскивая палочки из бутылки. Если вставить их глубже, то капли будут падать реже. И наоборот.Система капельного полива готова. Окончательные испытания будут проводиться в теплице. Там как раз начинает активно расти рассада огурцов. Стабильный полив им просто необходим. Перед установкой полива требуется отрегулировать желательную скорость капания воды. При необходимости, капель всегда можно убавить, сильнее утопив палочку вовнутрь бутылки. Эту систему необходимо устанавливать капающей стороной к стеблю растения.В чём основные преимущества этой конструкции? Затраты на её производство настолько невелики, что ими можно пренебречь. При изготовлении не нужны никакие специальные навыки и инструменты, сделать такую самоделку под силу любому. Конструкция надёжная, ломаться в ней нечему. Заполнение системы водой не составит никакого труда. Для этого её не нужно разбирать или перемещать.Простая и эффективная конструкция!