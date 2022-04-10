Пять утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

В связи с тем, что с возрастом обмен веществ замедляется, нужно разгонять метаболизм. Пользы от этого очень много, да и трудного ничего нет.



Даже если у вас нет цели сбросить вес, утренний разгон обмена веществ всё равно пойдет на пользу. Это сможет защитить от некоторых болезней и застойных явлений в организме.











1. Растяжка

2. Прыжки

3. Вода с лимоном

4. Съешь на завтрак яйцо

5. Яблоко после завтрака