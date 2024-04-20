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Как повысить урожайность томатов

Опытные огородники знают, что первая кисть у высокорослых томатов закладывается только после 7 или 9 листа. Поэтому, для того чтобы первая кисть была ближе к земле, томаты необходимо обрезать между 3-4 или 4-5 листом. Так кустики будут более компактными, и их урожайность повысится.


Укоренение черенков



Для укоренения обрезанных черенков понадобится обычная вода с добавлением либо корневина, либо геля-укоренителя фитоклона. Оба препарата отлично справляются со своей задачей и помогают черенкам в короткие сроки нарастить много крепких корешков.



Укорененные черенки продолжат свой активной рост и развитие в универсальном грунте, в который добавлен препарат биочарс.

Какие преимущества дает использование биочарса:



рассада получает все необходимые витамины и питательные вещества;

повышается иммунитет растений;

почва становится более плодородной;

посадки защищены от насекомых.



Перед высадкой рассады грунт дополнительно можно обработать удобрением, приготовленным на основе органического бальзама для томатов. Данный препарат поможет минимизировать стресс, связанный с пересадкой рассады, а также даст растениям большое количество питательных веществ.
Для приготовления удобрения понадобится всего 1 чайная ложка препарата на 1 литр воды.
Для того чтобы рассада была еще более крепкой, после пересадки ее дополнительно можно опрыскивать древесным уксусом.

Способ полива



При выращивании рассады рекомендуется использовать метод фитильного полива. Для этого в стаканчиках делается несколько отверстий, через которые протягивается бельевой шнур.


Размножение рассады



Оставшиеся пеньки в скором времени начнут наращивать зеленую массу. Таким образом, данный метод обрезки позволит удвоить количество рассады.


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