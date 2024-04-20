Как повысить урожайность томатов

Опытные огородники знают, что первая кисть у высокорослых томатов закладывается только после 7 или 9 листа. Поэтому, для того чтобы первая кисть была ближе к земле, томаты необходимо обрезать между 3-4 или 4-5 листом. Так кустики будут более компактными, и их урожайность повысится.







Укоренение черенков

Какие преимущества дает использование биочарса:

Способ полива

Размножение рассады

Для укоренения обрезанных черенков понадобится обычная вода с добавлением либо корневина, либо геля-укоренителя фитоклона. Оба препарата отлично справляются со своей задачей и помогают черенкам в короткие сроки нарастить много крепких корешков.Укорененные черенки продолжат свой активной рост и развитие в универсальном грунте, в который добавлен препарат биочарс.рассада получает все необходимые витамины и питательные вещества;повышается иммунитет растений;почва становится более плодородной;посадки защищены от насекомых.Перед высадкой рассады грунт дополнительно можно обработать удобрением, приготовленным на основе органического бальзама для томатов. Данный препарат поможет минимизировать стресс, связанный с пересадкой рассады, а также даст растениям большое количество питательных веществ.Для приготовления удобрения понадобится всего 1 чайная ложка препарата на 1 литр воды.Для того чтобы рассада была еще более крепкой, после пересадки ее дополнительно можно опрыскивать древесным уксусом.При выращивании рассады рекомендуется использовать метод фитильного полива. Для этого в стаканчиках делается несколько отверстий, через которые протягивается бельевой шнур.Оставшиеся пеньки в скором времени начнут наращивать зеленую массу. Таким образом, данный метод обрезки позволит удвоить количество рассады.