Что не так: 7 распространённых кулинарных ошибок, которые часто допускают хозяйки

Оливковое масло, кетчуп, бальзамический уксус, майонез – всё то, что использует практически каждая хозяйка, когда готовит пасту или же мясо. Но как оказалась, большая часть продуктов и ингредиентов попросту несовместимы между собой. О том, какие ошибки чаще всего допускаются на кухне во время готовки – далее в статье.
1. Паста с кетчупом
Паста с кетчупом. \ Фото: giallozafferano.com.
Шеф-повара настоятельно рекомендуют не использовать кетчуп в качестве соуса для приготовления пасты. И тут же возникает вопрос, почему? Да потому что, по их мнению, данный продукт предназначен исключительно для того, чтобы подавать его с готовым мясом, рыбой, овощами или спагетти, но никак не в качестве соусов для блюд, в том числе и для пиццы.
В данном случае лучше всего использовать томатную пасту или пюре, приправленное ароматными травами и специями.
2. Тортилья в качестве основы для пиццы
Пицца на тортилье. \ Фото: acouplecooks.com.
Эксперты в области кулинарии также не рекомендуют использовать тортилью в качестве основы для пиццы, поскольку она не предназначена для приготовления этого блюда. Поэтому, если вы не хотите получить сомнительный результат, то постарайтесь воздержаться от подобного рода экспериментов.
3. Майонез
Майонез всегда и везде. \ Фото: umamigirl.com.
Многие хозяйки любят злоупотреблять майонезом, добавляя его практически во все блюда от пасты и яичницы до овощных салатов. А некоторые и вовсе намазывают на хлеб с колбасой. И снова гуру кулинарии, все как один, говорят: «СТОП!», поскольку майонез предназначен для заправки рыбных и картофельных салатов, а также для маринования мяса.
4. Бальзамический уксус с помидорами
Бальзамический уксус для заправки салатов. \ Фото: savortheflavour.com.
Признавайтесь, вы ведь тоже не раз заправляли салат с помидорами или сдабривали томаты бальзамическим уксусом, для придания более ярко выраженного насыщенного вкуса? Оказывается, в кругах высокой кухни подобное считается кощунством, поскольку помидоры не сочетаются с кисло-сладкой приправой. А вот с клубникой – будет то, что нужно. Ждём сезон и пробуем. После не забудьте поделиться результатом.
5. Оливковое масло и жарка
Яичница на оливковом масле. \ Фото: bing.com.
Если вы до сих пор жарите на оливковом масле, срочно прекращайте заниматься тратой денег впустую. Как только масло нагревается, оно тут же теряет свои полезные свойства, да и блюда не всегда получаются приятными на вкус, отдавая лёгкой горчинкой. Так что оливковым маслом лучше всего заправлять готовый рис, макароны, салаты.
6. Мясо и ваниль
Мясо с ванилью. \ Фото: beef.com.
То, что многие называют мясо с ванилью — экзотикой, на самом деле это считается варварством и моветоном. Лучше всего использовать ваниль по назначению – для десертов, выпечки и некоторых коктейлей.
7. Овощные соки со сливками и лимоном
Овощные соки со сливками и лимоном. \ Фото: s.zentrum-der-gesundheit.de.
Наверняка многие хотя бы раз (а может и больше, или и вовсе на постоянной основе) в своей жизни добавляли в овощной сок сливки и лимон. Так вот, эксперты настоятельно рекомендуют оставить эксперименты и не переводить продукты. Для лучшего усвоения овощных соков лучше всего использовать оливковое, виноградное, льняное или конопляное масло.
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