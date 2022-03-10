Ключница своими руками | Миниатюрные домики из картона | Из картона

Основу ключницы сделала из гофрированного картона.

Сверху создала имитацию трех домиков.

Внизу оставила место под крючки.

Декорировала будущие домики плотным (переплетным) картоном толщиной 2 мм, мелкие детали которые сложно вырезаются (окна и двери) делала из плотного (переплетного) картона толщиной 1 мм.

Детали приклеивала на клей ПВА.

Сверху покрывала шпаклевкой, которую сделала более жидкой с помощью воды и клея ПВА, для того чтобы было удобно наносить ее на кирпичные стенки.

Дала высохнуть шпаклевке.

Только после того как шпаклевка высохла, окрашивала акриловой краской, мокрой кистью.

Окна украсила кружевами и тонким пластиком который имитирует стекла.

Также добавила искусственную зелень под окна.

P.S. Желательно покрыть поделку акриловым лаком.

Как прикрепить ключницу к стене:

Прибиваем два гвоздика к стене, подносим ключницу и вдавливаем гвоздики в картон и оно прочно держится.

Внимание! Двухсторонний скотч не удержит ключницу на стене!