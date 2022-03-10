Ключница своими руками | Миниатюрные домики из картона | Из картона

Основу ключницы сделала из гофрированного картона.
Сверху создала имитацию трех домиков.
Внизу оставила место под крючки.
Декорировала будущие домики плотным (переплетным) картоном толщиной 2 мм, мелкие детали которые сложно вырезаются (окна и двери) делала из плотного (переплетного) картона толщиной 1 мм.
Детали приклеивала на клей ПВА.
Сверху покрывала шпаклевкой, которую сделала более жидкой с помощью воды и клея ПВА, для того чтобы было удобно наносить ее на кирпичные стенки.
Дала высохнуть шпаклевке.
Только после того как шпаклевка высохла, окрашивала акриловой краской, мокрой кистью.
Окна украсила кружевами и тонким пластиком который имитирует стекла.
Также добавила искусственную зелень под окна.
P.S. Желательно покрыть поделку акриловым лаком.
Как прикрепить ключницу к стене:
Прибиваем два гвоздика к стене, подносим ключницу и вдавливаем гвоздики в картон и оно прочно держится.
Внимание! Двухсторонний скотч не удержит ключницу на стене!
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