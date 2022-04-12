Первое огнестрельное оружие на Руси

Примерно в начале 1374 года огнестрельным оружием стали обзаводиться рыцари Тевтонского ордена. Чуть позже, к 1378 году аналогичные огнестрельные пищали появились в Венгрии, Литве и Богемии. Даже в Китае огнестрельным оружием стали активно пользоваться только в 1366 году, хотя первые упоминания простейших устройств (бамбуковое «огненное копье») относится еще к 1132 году. Ко второй половине XIV века огнестрельное оружие появилось и на Руси: можно сказать, что мы были одними из первых, понявших всю ценность этого оружия.
Появление на Руси
В одной из летописей 1376 года отмечен случай использования волжскими булгарами странного устройства, по описанию весьма походившего на западную кулеврину. К 1382 году большое количество пушек и «тюфяков» охраняло стены Москвы: скорее всего, оружие было куплено где-то на западе для зашиты от Золотой Орды.
Распространение
Можно сказать, что Русь стала одной из первых держав того времени, где огнестрельное оружие использовалось массово. В 1400-ом году арсеналы крупных и важных городов (Новгород, Псков, Тула, Москва) содержали достаточное количество огнестрельного оружия для отпора врагу. За дело взялись и русские мастера, начавшие выпуск собственных фитильных замков.
Мощная сила
К середине XV века на Руси поняли всю важность огнестрельного оружия. Пушки позволяли брать доселе неприступные крепости. Стены кремлей больше не были серьезным препятствием для железных ядер. Эффективно было использовать большие пушки и в открытом поле. Стояние на реке Угре запомнилось татарам еще и активным применением русскими пушек.
Западные мастера
Видные оружейники запада потянулись на Русь, поскольку понимали всю выгоду открытия дела. В 1476 году итальянский мастер Аристотель Фиоровенти основал в Москве целую мастерскую, где отливали пушки и кулеврины. Вплоть до 1515 года на Русь прибывали все новые мастера из Германии, Шотландии и Италии.
Орудийный лафет
Орудийный лафет стал прекрасной иллюстрацией пословицы «все гениальное просто». Установленная на колеса пушка превращалась в очень мобильное и очень грозное оружие массового поражения. К 1501 году в распоряжении Москвы уже был целый полк полевой артиллерии.
Порох и ядра
Покупать порох и ядра за рубежом было слишком накладно. Поэтому на Руси уже в 1494 году началось собственное производство чугунных ядер и зернистого пороха. Последний был более эффективен чем повсеместно распространенная пороховая пыль.
Оборона городов
Примерно с 1382 года пушки постоянно упоминаются в летописях как первое средство при обороне городов. Орудия приобретают поистине колоссальные размеры: в одной из летописей 1463 года упоминается пушка, которую пришлось перевозить на сорока повозках.
Царь-пушка
Великий русский оружейник Андрей Чохов сумел отлить знаменитую Царь-Пушку: зверя в две тысячи тонн весом. Для 1585 года этот динозавр был очень велик. Калибр Царь-Пушки составлял 920 мм, а длина ствола — 5430 мм.
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