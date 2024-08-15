30 ретро фотографий повседневной жизни жителей Эфиопии в 1940-х годах

Повседневная жизнь в Эфиопии.

1. Эфиопская равнина

Женщина собирает серпом злаковые культуры.

2. Сельское хозяйство

Молодой парень с помощью палки-рогатки собирает сено для крупно-рогатого скота.

3. Стадо и пастух

Мужчина-погонщик ведет стадо буйволов на пастбище.

4. Девушки с сосудами на голове

Молодые эфиопки несут домой продукты за спиной и сосуды с водой за несколько тысяч километров .

5. Аристократия Эфиопии

Богатые эфиопы на ритуальном обряде.

6. Девушка и зерно

Девушка из племени хамер занята разборкой круп.

7. Трубка мира

Африканец отдыхает в тенечке под забором, выкуривая трубку.

8. Караван верблюдов

Один из многочисленных способов перемещения народов Африки -это верблюды, ослы, лошади.

9. В северных районах Эфиопии

Чабан ведет на выгул стадо буйволов.

10. Сосуд из шкуры

Африканец наливает воду в дубленую шкуру, которая выполняет роль сосуда для воды.

11. Другой мир

Торговля тушами животных.

12. Традиции аборигенов

Обряды и деревенские праздники отмечаются всей деревней.

13. Глиняные сосуды

Африканки на берегу реки.

14. Небольшая ступка

Эфиопка возе своего жилища обрабатывает пшеничные колоски.

15. Первый транспорт

Зажиточные люди могли приобрести себе билет и проехать в транспорте.

16. На работу

Молодая семья идет на базар, что бы продать лепешки и заработать деньги.

17. Стихийный рынок

Продажа товара или обмен происходит прямо под открытым небом.

18. Мама и дитя

Женщина в белых одеяниях с ребенком на руках после родов.

19. Семья

Мама готовит на обед огромную лепешку из муки для детей.

20. По дороге

Отряд мужчин совершает переход от одного селения к другому.

21. Охота

Эфиопские парни идут на охоту с длинными самодельными копьями.

22. Обработка поля

Подготовка поля к сельским работам.

23. Традиции

Люди в традиционных обрядовых костюмах.

24. Река Омо

По берегу реки проходит стадо рогатого скота и пастухи.

25. Повозка

Самодельная повозка с большими колесами, запряженная в лошадь.

26. Госпиталь

Необычное сооружение и два доктора ждут своих пациентов.

27. Повседневность

Обычный день эфиопов, жителей Восточной Африки.

28. Вьючное животное

Двугорбый верблюд с поклажей на горбу и хозяином.

29. В больницу

Бабушка и мать везут завернутого ребенка в покрывале в больницу.

30. У плиты

Женщина готовит еду на костре .