10 лучших современных английских детективов, которые читаешь на одном дыхании

Английский детектив – это особенный жанр, и любители изящных запутанных историй уже давно смогли оценить в полной мере все его преимущества. Однако не стоит думать, будто лучшие произведения уже давно написаны и прочитаны. Современные английские авторы дарят читателям встречи с умными сыщиками и обаятельными преступниками, заставляя погрузиться в неповторимую атмосферу старого доброго детектива.
«Смертельная белизна», Роберт Гэлбрейт (Джоан Роулинг)
«Смертельная белизна», Роберт Гэлбрейт. / Фото: www.festima.ru
Серию произведений с главным героем Кормораном Страйком и его помощницей Робин читатели не зря называют возвращением к старому доброму детективу. «Смертельная белизна» - это четвёртая книга серии. В ней будет всё, за что часто так любят детективы: увлекательный сюжет, неослабевающая интрига и невозможность разгадать загадку до самой последней страницы.
«Его кровавый проект», Грэм Макрей Барнет
«Его кровавый проект», Грэм Макрей Барнет. / Фото: www.eksmo.ru
Роман Грэма Макрея Барнета второй в его библиографии, в 2016 году он стал самой настоящей литературной сенсацией. Его называли главным претендентом на получение Букеровской премии, перевели на множество языков и удостоили нескольких литературных наград. И хотя «Его кровавый проект» знатоки просят не называть детективом в чистом виде, произведение явно достойно внимания. Впрочем, как ещё можно определить жанр, если в книге присутствует тройное убийство, а на протяжении всего романа читателю предстоит разбираться в причинах, приведших к трагической развязке?
«Леди на сельской ярмарке», Ти Кинси
«Леди на сельской ярмарке», Ти Кинси. / Фото: www.gramlife.ru
Этот роман станет бесценным подарком для любителей атмосферных детективов в стиле Агаты Кристи, героиней которых выступает мисс Марпл. В «Леди на сельской ярмарке» двум неугомонным барышням, одна из которых - художница по профессии и сыщик по призванию, а вторая – её горничная, предстоит разобраться в странной смерти фермера. Он умер за соседним столиком в кафе, а его смерть показалась героиням слишком уж странной.
«Тень за спиной», Тана Френч
«Тень за спиной», Тана Френч. / Фото: www.livelib.ru
Произведения обладательницы премии Эдгара Аллана По отличает смешение детектива и психологического романа. Автор не стремится к лихо закрученному сюжету, зато подробно останавливается на деталях и поднимает в своих книгах очень важные проблемы. «Тень за спиной» начинается с бытового убийства, но расследование его становится слишком опасным для героев Антуанетты Конвей и Стивена Морана.
«Плач», Кристофер Джон Сэнсом
«Плач», Кристофер Джон Сэнсом. / Фото: www.fantasywiki.ru
Шестой роман цикла исторических детективов о Мэтью Шардлейке расскажет о расследовании, которое ведёт юрист по просьбе королевы Екатерины, супруги Генриха VIII. «Плач» чем-то напоминает произведения Дюма с чёткой границей между добром и злом, но с хорошо прописанной детективной линией.
«Семь смертей Эвелины Хардкасл», Стюарт Тёртон
«Семь смертей Эвелины Хардкасл», Стюарт Тёртон. / Фото: www.twimg.com
Автору удалось соединить в одном произведении фэнтези и классический английский детектив, щедро приправив их деталями викторианского быта. Смешение жанров, увлекательный сюжет, нетривиальная завязка и очень неожиданный финал делают «Семь смертей Эвелины Хардкасл» уникальным романом, единственным в своём роде.
«Чуть свет, с собакою вдвоём», Кейт Аткинсон
«Чуть свет, с собакою вдвоём», Кейт Аткинсон. / Фото: www.youla.ru
Четвёртая книга серии о расследованиях кембриджского частного детектива Джексона Броуди. В хитросплетениях судеб многочисленных персонажей разобраться будет непросто, но настойчивого читателя, сумевшего не запутаться в большом количестве фамилий, заслуженная награда ждёт в самом финале в виде очень неожиданной развязки.
«Мёртвая ученица», Анжел Марсонс
«Мёртвая ученица», Анжел Марсонс. / Фото: www.yandex.net
Восьмое произведение Анжел Марсонс о расследованиях полицейского инспектора Ким Стоун, как и другие произведения автора, увлекает с первых строк. На этот раз главному герою предстоит разобраться в череде странных событий, происходящих в одной из элитных частных школ.
«Девушка в поезде», Пола Хокинс
«Девушка в поезде», Пола Хокинс. / Фото: www.zolotoy.ru
Роман Полы Хокинс в 2015 году занял первое место в списке бестселлеров по версии издания The New York Times, которое занимал на протяжении 13 недель. Только за один месяц было продано более миллиона экземпляров. Увлекательный сюжет, непредсказуемость и интрига, сохраняющаяся до последних страниц, делают произведение бесспорным фаворитом.
«Безмолвный пациент», Алекс Михаэлидес
«Безмолвный пациент», Алекс Михаэлидес. / Фото: www.blogspot.com
Книга интересна уже тем, что в продумывании сюжета принимала участие сама Ума Турман, а экранизировать роман планирует Брэд Питт. Истрия, на первый взгляд, кажется очень простой, а сюжет развивается весьма неспешно. Но читатель сам не заметит, как увлечётся и не сможет отложить книгу до того самого момента, когда тайна безмолвной пациентки будет раскрыта.
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