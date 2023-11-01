15 продуктов, которые должны были стать хитами, но с треском провалились

Провальная продукция известных брендов.
Когда компании по производству тех или иных товаров или услуг добиваются успеха, они не останавливаются на достигнутом и пытаются внедрять на рынок новые товары. Однако случается так, что новинки не просто не приносят прибыли, а совсем наоборот, становятся убыточными. Самые громкие фиаско известных компаний мы собрали в сегодняшнем материале.
1. Цветной кетчуп
Цветной кетчуп Heinz.
В 2000 году, дабы привлечь внимание детской аудитории, известная компания Heinz решила запустить линейку цветных кетчупов. Данная продукция выпускалась в трех цветах: голубой, зеленый и фиолетовый. Вкус цветных кетчупов не отличался от стандартных томатных, а вот бутылочка имела яркий дизайн. После шести лет выпуска идея так и не получила массового признания, и производство было остановлено.
2. Бальзам для губ
Бальзам для губ Cheetos.
В 2005 году специалисты известной компании по производству снеков Cheetos, решила запустить в продажу бальзамы для губ. Однако, идея мазать губы субстанцией с запахом сыра или бекона так и не прижилась среди модниц и их выпуск был приостановлен.
3. Лазанья
Замороженные ужины от Colgatе.
Всем известно, что компания Colgatе специализируется на продаже средств по уходу за зубами и ротовой полостью. Однако, далеко не каждому известно, что в далеком 1982 году специалисты компании решили расширить производство и запустить в продажу линию готовых замороженных ужинов, среди которых была лазанья, плов и другие полуфабрикаты. К сожалению, идея не только не увенчалась успехом, но и существенно снизила продажи на зубные пасты. Так, съедобная продукция Colgatе стала самым большим фиаско в истории компании.
4. Кристальная Пепси
Прозрачный напиток Пепси.
В 1992 году легендарная компания Pepsi внедрила новый продукт под названием «Кристальная Пепси». Новый напиток был прозрачного цвета и несколько отличался по вкусу от стандартного. Однако, покупатели не оценили новшество, и уже год спустя напиток исчез с прилавков.
5. Новая Кока-Кола
Обновленная Кока-кола.
В 1985 году компания Coca-Cola Co решила повторить фурор, связанный с появлением первой Кока-колы. Разработчики обновили формулу и запустили на рынок новый продукт под названием Coke. В разработку рецепта было вложено ни много ни мало 4 миллиона долларов. Однако, несмотря на положительные вкус-тесты, отзывы покупателей были крайне негативны. Поэтому в следующие три месяца, компании пришлось в экстренном режиме ввести старую формулу, которая получила название Coca-Cola Classic.
6. Ховерборд
Ховерборды в 2015 году.
В 2015 году люди узнали о новом виде транспорта - ховерборде. Однако, несмотря на то, что покупатели по достоинству оценили новинку, вскоре продажи резко упали. Произошло это из-за того, что в прессе появилась информация о том, что ховерборд стал причиной пожара в доме.
7. Сосиска в блине
Сосиска в шоколадном блине на палочке.
В 2016 году Джимми Дин выпустил на рынок весьма интересный и специфический продукт: сосиску, обернутую в шоколадный блин. Неизвестно, как автору пришло в голову соединить колбасное изделие со сладким блинчиком. Стоит отметить, что продажи не оправдали ожиданий разработчика и производство пришлось свернуть.
8. Духи
Духи от компании Bic.
В 1989 компания Bic выпустила на рынок необычный для своего производства товар, - линию духов для женщин и мужчин. Однако, товар не оправдал надежды покупателей, и уже через год производство пришлось свернуть. За это время компания Bic понесла убытки в размере 11 миллионов долларов.
9. Картошка фри
Волнистая картошка фри от Burger King.
В 2013 году руководством компании Burger King было принято решение обновить рецепт картошки фри, сделав ее чуть более полезной и менее калорийной. Однако, клиенты плохо отреагировали на изменения в любимом блюде, и компании пришлось немедленно вернуться к прежнему рецепту.
10. Игровая приставка
Игровая приставка Apple.
Известно, что в 1990 году, компания Apple выпустила на рынок около 100000 единиц игровой приставка под названием Pippin. По замыслу разработчиков, приставка должна была выполнять функции игровой консоли, веб-браузера и образовательного устройства. Однако, заявленные функции она не выполняла. За все время продаж было реализовано всего 42000 приставок, а спустя некоторое время модель и вовсе сняли с производства.
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11. Скрепка-помощник
Скрепка-помощник от Microsoft.
Скрепка-помощник была разработана специалистами компании Microsoft для того, чтобы помогать потребителям в оформлении документов и пользовании программами. Однако, вместо этого она постоянно выскакивала и раздражала. После небольшого опроса пользователей, скрепка-помощник была признана самой неудачной разработкой Microsoft и вскоре была удалена.
12. Женская ручка
Женская ручка Bic.
В 2012 году компания Bic выпустила на рынок сегмент товаров, предназначенных для женщин. Среди них была розовая ручка, получившая название «Для нее». Однако, вместо восторга, на компанию посыпался шквал негатива и производство гендерных ручек пришлось быстро свернуть.
13. Книга рецептов
Книга рецептов Дональда Трампа.
В 2007 году на прилавках магазинов появилась книга с рецептами стейков от самого Дональда Трампа. Однако, общественность холодно приняла новинку и тираж был приостановлен.
14. Маска для лица
Шоковая маска для лица.
В 1999 году на рынке появилась маска для лица, которая сжимала лицевые мышцы, подтягивая контур лица и уменьшая морщины. Действие маски напоминало шоковую терапию. Боясь неприятных ощущений, покупательницы решили обойти маску стороной, а немного позднее ее и вовсе сняли с производства.
15. Могучие крылышки
"Могучие
Чтобы разнообразить свое меню, ресторан быстрого питания McDonalds запустил в продажу блюдо под названием «могучие крылья». Однако, из-за высокой цены, нововведение не нашло своих поклонников, и уже через год крылья исчезли из меню.
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