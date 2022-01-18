Добрые и благородные поступки, совершённые бедняками

Никто не способен лучше всего понять человека попавшего в беду, чем человек, у которого ничего нет. Если бы таких добрых людей было больше, мир наверняка бы стал лучше!



Новая одежда для бедных школьниц







Одиннадцать индийских школьниц, которые учатся в школе для малоимущих, были очень удивлены получив новую одежду, за которую заплатил неизвестный спонсор. самое интересное, что этим спонсором оказался 64-летний нищий Кимджибхай Праджапати (Khimjibhai Prajapati). Когда-то он был преуспевающим бизнесменом и держал небольшой чайный магазинчик, нов один прекрасный день его дела стали совсем плохи, дело дошло даже до того, что ему пришлось просить милостыню на улице. Но тяжелая судьба не смогла изменить взгляды неудачного бизнесмена на жизнь и он до сих пор продолжает помогать нищим. В интервью Кимджибхай рассказал, что уже давно хотел помочь девочкам и копил собранные деньги до тех пор, пока не смог купить им одежду.



Бездомный спас жизнь новорожденному ребенку







Отсутствие денег не делает человека менее добрым, это доказали жители стоянки пикапов в штате Оклахома. В 2012 году ним на машине подъехала молодая пара и отчаянно просила помощи.Женщина совсем недавно родила ребенка и по несчастью пуповина обмоталась вокруг шеи ребенка.

Счет пошел на секунды. Стало ясно, что скорая не успеет приехать вовремя.На выручку пришел бездомный по имени Гэри Уилсон (Gary Wilson), у которого оказались золотые руки и большое сердце. Руководствуясь инструкциями инспектора скоро помощи он смог правильно снять пуповину с шеи ребенка и стал массировать спину ребенка. Подъехавшим на место сотрудникам скорой помощи только и осталось что поблагодарит Гэри Уилсона за безупречно проделанную работу. Потом Гэри куда-то ушел и после этого его никто не видел.В октябре прошлого года жителей региона Анамбра (Anambra) в Нигерии подверглись наводнению, которое практически полностью разрушило их жизни. Бедняк Симон Озоемена (Simon Ozoemena) не мог смотреть на все происходящее просто так. Он взял все свои деньги в количестве 188 долларов, которые он насобирал прося милостыню в церкви и передал их чиновникам, в помощь пострадавших от наводнения. Когда его спросили почему он отдал все деньги, то о ответил - "Они жили лучше, чем я до наводнения, но теперь они нуждаются в помощи".В 18 лет житель Китая Ванг Чжию (Wang Zhiyou) узнал, что сразу после его рождения, его семья быдла вынуждена отдать родного сына в чужую семью, так как у них просто не было средств, чтобы вырастить малыша. С этого момента Ванг Чжию ощутил всё отчаяние, которые чувствуют бедные люди. С тех пор он стоит в специальном месте и просит милостыню, а в конце месяца он связывается со СМИ и просит их найти нуждающегося человека, чтобы передать ему собранные деньги за месяц. Ванг Чжию берет с нищих расписки за деньги, согласно которым он пожертвовал уже более 6000 долларов.Беспрецедентный случай случился в Канзасе, совершенно случайно, бросая мелочь в чашку нищему женщина случайно обронила в чашку также и свое кольцо, стоящие тысячи долларов. Позднее женщина заметила пропажу и поняла, что она обронила его в чашку бездомного. Она бросилась в то место, где сидел бездомный Билли Рэй Харрис (Billy Ray Harris), и спросила его о кольце, бездомный ответил честно и отдал женщине кольцо. Взамен Женщина отблагодарила бездомного деньгами, она отдала ему всё, что у неё было с собой.Проникшись благородным поступком, муж женщины потерявшей кольцо организовал сбор средств в интернете для финансовой помощи Билли Рэя Харриса. Сердце пользователей растаяло после того как они узнали историю и они с удовольствием начали жертвовать деньги. Фонд быстро собрал более 100 тыс. долларов, чему Билли Рэй был несказанно рад.100-лентяя вдова Синдубала Мишра (Sindhubala Mishra) на свой день рождения решила пожертвовать собственный клочок земли на постройку детского дома и парка. У Синдубалы Мишры была тяжелая судьба, в 9 лет она вышла замуж, её брак не продлился и 2 лет, как её муж скончался. Семья мужа отказалась взять девочку к себе и она была вынуждена скитаться прося милостыню. И вот в один прекрасный день она смогла накопить достаточно денег, чтобы купить себе собственную землю.Прочувствовала всю боль от бездомной жизни, единственным желанием женщины было облегчить и улучшить жизнь бездомным детям, так нуждающимся в помощи. После того как общественность узнала о высоком поступке Синдубалы, стали жертвовать средства на строительство парка и детского дома, некоторые даже вызвались построить парк бесплатно.39-летняя мать-одиночка работала в банке всегда хорошо относилась и помогала, чем могла бездомному по имени Кертис Джексон (Curtis Jackson), за что тот был весьма ей благодарен. Но в один прекрасный день добрая женщина потеряла работу, а чуть позже и свой дом. Она была вынуждена какое-то время жить с ребенком в машине. Увидев это органы опеки предупредили женщину, чтобы она не жила больше в машине, иначе у неё отберут ребенка. Женщина устроилась жить в гостиницу, на свой риск, потому что платить за жилье у неё просто не было денег. Узнав об этом благодарный Кертис Джексон решил помочь женщине и оплатил её счет в гостинице. Так он поступал и далее, прося милостыню на улице Кертис оплачивал счета нуждающейся женщине. В общей сложности Кертис оплатил счетов на 9000 долларов.63-летний Аям Камбирон прося милостыню возле буддийского храма в Бангкоке и практически не тратя денег сумел накопить внушительное состояние, которое он решил пожертвовать на реконструкцию храма. В течении трёх лет реконструкции Аям пожертвовал в общей сумме 76000 долларов.Первое крупное пожертвование он сделал в 2011 году и и продолжал делать его каждый год. Служители храма отметили, что Аям несмотря на свой почитаемый статус, который он приобрел благодаря своей известности не испортил его, он все также остался вежливым и скромным старичком. Служители храма убедили Аяма жить в храме, так как его крупные пожертвования возбудили интерес в глазах местных грабителей.Живущий в приюте для бездомных Леса Весниевски (Les Wesniewski) не имея собственного дома решил помогать людям с уборкой и восстановлением домов, которые пострадали от наводнения в июне 2013 года. Своим благородным поступком Леси Весниевски вдохновил других волонтеров на помощь, и все вместе они помогали убирать дома пострадавших людей.В апреле 2013 года неизвестный китайский нищий подошел к волонтерам собирающим деньги на помощь людям пострадавших от землетрясения и пожертвовал 160 долларов. Эти деньги он собирал в течении двух месяцев. Но это не единичный случай щедрости этого неизвестного благодетеля, за месяц до этого он пожертвовал деньги на лечение ребенку больному лейкемией.Этого замечательного дедушку зовут Добри Добрев (Dobri Dobrev) и ему 98 лет. Он живет в Болгарии в деревне Баилово и каждый день проходит 10 км от своей деревни до столицы Болгарии Софии. Он известен своими добрыми делами, чистым сердцем и огромными вкладами в благотворительность.Каждый день он просит милостыню на улицах Софии прося милостыню, из которой не берет себе ни копейки. Все деньги он жертвует на реставрацию храмов, церквей, монастырей, также оказывает финансовую помощь детским домам