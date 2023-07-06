Звездные каракули: 26 необычных автографов и подписей известных людей

Подборка автографов и подписей знаменитостей.
Как много всего интересного может рассказать автограф о человеку. Кто-то подписывается полным именем и фамилией, другие предпочитают оставлять всего несколько букв. У одних людей подпись с острыми буквами, другие же предпочитают плавность шрифта. Посмотрев на подписи некоторых знаменитостей складывается впечатление о том, что все они уделяют своему автографу особенное внимание.
1. Алла Пугачева
Размашистая подпись знаменитой российской певицы выглядит вполне читаемой.
2. Арнольд Шварценеггер
Американский культурист и голливудский актер предпочитает подписываться полным именем и фамилией.
3. Максим Аверин
В подписи российского актера театра и кино можно увидеть улыбающуюся рожицу.
4. Брэд Питт
Популярный американский актер и продюсер подобрал себе лаконичную подпись – собственные инициалы и загогулина.
5. Чарли Чаплин
Английский киноактер и мастер кинематографа частенько добавлял к своим автографам небольшие рисунки.
6. Дэниэл Рэдклифф
Популярный британский актер тоже предпочитает в автографе указывать свое имя и фамилию.
7. Джеки Чан
Известный киноактер-каскадер и мастер боевых искусств дополняет свои подписи иероглифами.
8. Джон Леннон
Британский рок-музыкант и писатель под своей подписью дорисовывал собственное улыбающееся лицо.
9. Альберт Эйнштейн
Физик-теоретик был звездой своего времени и собственные автографы оценивал в сумму от 1 до 5 долларов.
10. Дженнифер Энистон
В автографе американской актрисы и бизнесвумен сложно что-либо понять, но многие поклонники не прочь заиметь его для своей коллекции.
11. Камерон Диас
В автографе известной американской актрисы и модели присутствует множество петелек и сердечко – для красоты.
12. Леонардо Ди Каприо
Автограф именитого американского киноактера и продюсера совершенно не читаем и похож на зашифрованное послание.
13. Мадонна
Автографы популярной американской певицы и танцовщицы так же непостоянны, как и сама знаменитость.
14. Мэрилин Монро
Американская актриса очень часто вместе автографом оставляла пожелания и отпечаток губ.
15. Мэтт Деймон
Популярный актер и продюсер из США для подписи использует собственное имя и первую букву фамилии.
16. Митя Фомин
Российский певец и телеведущий отдает предпочтение компактной подписи, которую дополняет пожеланиями поклонникам.
17. Николас Кейдж
Американский актер и кинорежиссер, как и многие знаменитости, в собственном автографе использует полное имя.
18. Пабло Пикассо
У талантливого художника, скульптора и графика просто не могла быть обычная подпись.
19. Барак Обама
Не смотря на то, что 44-й президент Соединенных штатов Америки - левша, в его подписи буквы слегка наклонены в правую сторону.
20. Сара Джессика Паркер
Длинный автограф популярной американской актрисы и продюсера характеризует ее как человека ответственного и основательного.
21. Шарлиз Терон
Известная голливудская актриса южноафриканского происхождения охотно раздает свои изящные автографы многочисленным поклонникам.
22. Софи Лорен
Легендарная итальянская актриса и певица ставила автографы не на все свои фотографии.
23. Сильвестр Сталлоне
За свою долгую карьеру знаменитому американскому актеру, сценаристу и продюсеру приходилось оставлять автографы даже на спинах поклонников.
24. Тимати
Российский исполнитель и музыкальный продюсер однажды поставил автограф прямо в загранпаспорт одной из поклонниц.
25. Том Круз
Известный американский актер готов раздавать свои автографы поклонникам даже под проливным дождем.
26. Уолт Дисней
Автограф основателя компании «Walt Disney Productions» один из самых узнаваемых в мире.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии