Звездные каракули: 26 необычных автографов и подписей известных людей

Подборка автографов и подписей знаменитостей.

1. Алла Пугачева

Размашистая подпись знаменитой российской певицы выглядит вполне читаемой.

2. Арнольд Шварценеггер

Американский культурист и голливудский актер предпочитает подписываться полным именем и фамилией .

3. Максим Аверин

В подписи российского актера театра и кино можно увидеть улыбающуюся рожицу.

4. Брэд Питт

Популярный американский актер и продюсер подобрал себе лаконичную подпись – собственные инициалы и загогулина.

5. Чарли Чаплин

Английский киноактер и мастер кинематографа частенько добавлял к своим автографам небольшие рисунки.

6. Дэниэл Рэдклифф

Популярный британский актер тоже предпочитает в автографе указывать свое имя и фамилию

7. Джеки Чан

Известный киноактер-каскадер и мастер боевых искусств дополняет свои подписи иероглифами .

8. Джон Леннон

Британский рок-музыкант и писатель под своей подписью дорисовывал собственное улыбающееся лицо.

9. Альберт Эйнштейн

Физик-теоретик был звездой своего времени и собственные автографы оценивал в сумму от 1 до 5 долларов .

10. Дженнифер Энистон

В автографе американской актрисы и бизнесвумен сложно что-либо понять, но многие поклонники не прочь заиметь его для своей коллекции.

11. Камерон Диас

В автографе известной американской актрисы и модели присутствует множество петелек и сердечко – для красоты.

12. Леонардо Ди Каприо

Автограф именитого американского киноактера и продюсера совершенно не читаем и похож на зашифрованное послание .

13. Мадонна

Автографы популярной американской певицы и танцовщицы так же непостоянны, как и сама знаменитость.

14. Мэрилин Монро

Американская актриса очень часто вместе автографом оставляла пожелания и отпечаток губ.

15. Мэтт Деймон

Популярный актер и продюсер из США для подписи использует собственное имя и первую букву фамилии.

16. Митя Фомин

Российский певец и телеведущий отдает предпочтение компактной подписи, которую дополняет пожеланиями поклонникам.

17. Николас Кейдж

Американский актер и кинорежиссер, как и многие знаменитости, в собственном автографе использует полное имя.

18. Пабло Пикассо

У талантливого художника, скульптора и графика просто не могла быть обычная подпись.

19. Барак Обама

Не смотря на то, что 44-й президент Соединенных штатов Америки - левша, в его подписи буквы слегка наклонены в правую сторону.

20. Сара Джессика Паркер

Длинный автограф популярной американской актрисы и продюсера характеризует ее как человека ответственного и основательного.

21. Шарлиз Терон

Известная голливудская актриса южноафриканского происхождения охотно раздает свои изящные автографы многочисленным поклонникам.

22. Софи Лорен

Легендарная итальянская актриса и певица ставила автографы не на все свои фотографии.

23. Сильвестр Сталлоне

За свою долгую карьеру знаменитому американскому актеру, сценаристу и продюсеру приходилось оставлять автографы даже на спинах поклонников.

24. Тимати

Российский исполнитель и музыкальный продюсер однажды поставил автограф прямо в загранпаспорт одной из поклонниц.

25. Том Круз

Известный американский актер готов раздавать свои автографы поклонникам даже под проливным дождем .

26. Уолт Дисней

Автограф основателя компании «Walt Disney Productions» один из самых узнаваемых в мире .