Силумин: как материал, считавшийся стратегическим, превратился во второе имя ширпотреба

Алюминий одновременно один из самых распространённых и самых сложнополучаемых материалов. /Фото: vedomosti.ru.

И здесь на помощь приходят сплавы. /Фото: pulscen.ru.

Чего из силумина только не делают. /Фото: cu-prum.ru.

Сплав незаменим в машиностроении. /Фото: alfametal.ru.

Даже скульптуры из него льют. /Фото: habartorg.ru.