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10 разновидностей древних спиртных напитков, которые нашли современные археологи


Пиво как лекарство.

Пиво как лекарство.

 

Люди употребляли алкоголь на протяжении тысячелетий. Антропологи считают, что алкоголь может быть основной причиной для перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Неважно, использовался алкоголь для укрепления социальных связей, в качестве лекарства или чего-то другого, он был и продолжает оставаться одним из наиболее важных продуктов, потребляемых человечеством. В этом обзоре речь о самых древних разновидностях алкоголя, найденных археологами.

1. Самый древний алкоголь в мире


Самый древний алкоголь в мире.

Самый древний алкоголь в мире.

 

В Китае археологи недавно обнаружили самое старое свидетельство употребления алкоголя в мире. Химический анализ черепков посуды показал, что китайцы пили спиртное в 7000 году до нашей эры. Варили же этот алкоголь из риса, меда и фруктов. Также анализ керамики, найденной в Цзиньхуа, показал следы тартратов - химического вещества, которое встречается в винограде и боярышнике. Поскольку именно в Цзиньхуа была найдена самая древняя глиняная посуда в Китае, то ученые считают, что традиции производства алкоголя на самом деле могут быть еще старше, поскольку не керамические сосуды попросту не дожили до наших времен.

2. Вино Скорпиона


Вино Скорпиона.

Вино Скорпиона.

 

В таинственных глубинах гробницы фараона Скорпиона I археологи обнаружили самое древнее вино Египта. 5000-летний напиток был сделан с добавками древесной смолы, кориандра, шалфея и мяты. Некоторые из добавок были использованы для вкуса, но многие из них имели целебные свойства. Как известно, алкоголь разрушает растительные алкалоиды и обеспечивает удобную «систему доставки» натуральных лекарственных препаратов в организм. «Вино Скорпиона» настолько древнее, что оно предшествует появлению египетских виноградников (виноград завозился из долины реки Иордан).

3. Древний антибиотик - пиво


Пиво как лекарство.

Пиво как лекарство.

 

Археологи, изучающие кости древних нубийцев, сделали шокирующее открытие. Скелетные останки были буквально пропитаны тетрациклином (причем антибиотик встречался у 90% людей). Исследователи полагают, что нубийцы получали этот древний антибиотик с пивом. Была выдвинута теория, что зерно для варки пива было заражено бактериями стрептомицина, которые производят тетрациклин. Что интересно, тетрациклиновое пиво могло предотвращать заболевания костей.

4. Алкоголь доинкских цивилизаций


Алкоголь доинкских цивилизаций.

Алкоголь доинкских цивилизаций.

 

В 2004 году исследовательская группа из Филдовского музея естественной истории обнаружила древнюю пивоварню в горах на юге Перу. Элита доинкской культуры уари более 100 лет назад в промышленном масштабе варили пиво из кукурузы, известное как чика. Были найдены несколько производственных чанов объемом примерно 57 литров, поэтому эксперты считают, что уари, возможно, могли варить около тысячи литров чика в день.

5. Теотиуаканский питательный напиток


Теотиуаканский питательный напиток.

Теотиуаканский питательный напиток.

Археологи нашли следы алкогольного напитка молочного цвета на древних черепках в Теотиуакане. Исследователи полагают, что этот напиток обеспечивал жителей одного из крупнейших населенных пунктов в доисторические времена необходимыми витаминами и минералами. Также в Теотиуакане были найдены фрески, на которых изображены местные жители, пьющие пульке, молочно-алкогольный напиток, который делали из сока агавы. Текилу также делают из агавы, но в отличие от пульке, ее производят из жареной сердцевины плода. Пульке мог бы обеспечить 100 тысяч жителей Теотиуакана кальцием, железом, витамином В и пробиотическими бактериями.

6. Эль гор Загрос


Эль гор Загрос.

Эль гор Загрос.

 

В 1992 году археологи, раскапывающие шумерский торговый пост Годин Тепе в горах Загрос, обнаружили пиво, датирующееся 3500 г. до н.э. Наличие оксалата кальция предполагает, что напиток был сделан из ячменя. Также в Годин Тепе было найдено именно это зерно в множестве сосудов для хранения. Обилие подобных сосудов заставило ученых предположить, что Годин Тепе был когда-то процветающим торговым городом и военным форпостом на пути, который позже стал известен как Шелковый путь. Шумеры были одними из первых людей на Земле, которые разработали комплексно и «грамотно» развитое общество, которое жило за счет торговли и поливного земледелия. А любимым напитком шумеров было пиво (пиктограмма, обозначающая пиво, является одним из наиболее распространенных символов, встречаемых в шумерских руинах).

7. Самое старое вино в Европе


Самое старое вино в Европе.

Самое старое вино в Европе.

 

В 2013 году археологи обнаружили в Греции остатки самого древнего известного алкоголя в Европе. Следы 6200-летнего вина были найдены на древней керамике доисторического поселения Дикил-Таш. Анализ керамических изделий выявил на них следы винной кислоты - побочного продукта брожения. Ранее старейшим известным вином считалось армянское (6100 лет). О жителях Дикил-Таш известно очень мало, а большинство сведений было получено только во время последних раскопок, при которых археологи смогли проникнуть на более глубокие уровни этого поселения.

8. Скандинавский алкоголь


Древний скандинавский алкоголь.

Древний скандинавский алкоголь.

Археологи недавно раскопали 3500-летнюю могилу скандинавской женщины, которая была похоронена с бронзовым ситечком для фильтрации алкоголя. Химический анализ показал , что древний квас был сделан из ячменя, меда, клюквы, зелень, и вина , импортируемые из юга. Эта находка побудила исследователей проанализировать старые скандинавские находки с применением новейших технологий. При этом обнаружилось самое старое свидетельство скандинавского алкоголя в баночке в одном из сосудов, найденных в могиле воина. Сосуд содержит остаточные следы настоящей медовухи.

9. Алкоголь железного века


Алкоголь железного века.

Алкоголь железного века.

В древнем швабском захоронении исследователи обнаружили бронзовый котел, содержащий остатки 2500-летнего варева. В этом котле когда-то содержались 14 литров напитка, который (как предполагают археологи) предназначался для того, чтобы умерший мог «хорошо зарекомендовать себя перед богами в потустороннем мире». Анализ показал, что этот алкогольный напиток железного века состоял из ячменя, дрожжей, меда, таволги и мяты. Однако, что интересно, рядом с котлом не было найдено скелета. Исследователи полагают, что из-за сильной кислотности почвы в этом месте вся органика была полностью растворена. Поскольку в могиле лежали железный меч, шлем и два железных копья, скорее всего захоронение принадлежало какому-то влиятельному воину.

10. Ханаанский винный погреб


Ханаанский винный погреб.

Ханаанский винный погреб.

Самый старый известный винный погреб на Ближнем Востоке находится в современном Израиле. В этом хранилище было найдено 40 огромных глиняных сосудов для хранения хмельного напитка. Само же хранилище было размером 5х8 метров и могло вместить до 500 литров вина. Исследователи полагают, что это древнее вино мало походило на современные сорта. Оно содержало древесную смолу и травы, такие как мята, мирт и можжевельник. Отвар напоминал смесь греческой рецины (смоляного вина) с сиропом от кашля. Древний винный погреб был обнаружен на месте раскопок Тель Кабри на севере Израиля и датируется 1700 г. до н.э.

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