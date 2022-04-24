10 разновидностей древних спиртных напитков, которые нашли современные археологи

Пиво как лекарство.
Люди употребляли алкоголь на протяжении тысячелетий. Антропологи считают, что алкоголь может быть основной причиной для перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Неважно, использовался алкоголь для укрепления социальных связей, в качестве лекарства или чего-то другого, он был и продолжает оставаться одним из наиболее важных продуктов, потребляемых человечеством. В этом обзоре речь о самых древних разновидностях алкоголя, найденных археологами.
1. Самый древний алкоголь в мире
Самый древний алкоголь в мире.
В Китае археологи недавно обнаружили самое старое свидетельство употребления алкоголя в мире. Химический анализ черепков посуды показал, что китайцы пили спиртное в 7000 году до нашей эры. Варили же этот алкоголь из риса, меда и фруктов. Также анализ керамики, найденной в Цзиньхуа, показал следы тартратов - химического вещества, которое встречается в винограде и боярышнике. Поскольку именно в Цзиньхуа была найдена самая древняя глиняная посуда в Китае, то ученые считают, что традиции производства алкоголя на самом деле могут быть еще старше, поскольку не керамические сосуды попросту не дожили до наших времен.
2. Вино Скорпиона
Вино Скорпиона.
В таинственных глубинах гробницы фараона Скорпиона I археологи обнаружили самое древнее вино Египта. 5000-летний напиток был сделан с добавками древесной смолы, кориандра, шалфея и мяты. Некоторые из добавок были использованы для вкуса, но многие из них имели целебные свойства. Как известно, алкоголь разрушает растительные алкалоиды и обеспечивает удобную «систему доставки» натуральных лекарственных препаратов в организм. «Вино Скорпиона» настолько древнее, что оно предшествует появлению египетских виноградников (виноград завозился из долины реки Иордан).
3. Древний антибиотик - пиво
Пиво как лекарство.
Археологи, изучающие кости древних нубийцев, сделали шокирующее открытие. Скелетные останки были буквально пропитаны тетрациклином (причем антибиотик встречался у 90% людей). Исследователи полагают, что нубийцы получали этот древний антибиотик с пивом. Была выдвинута теория, что зерно для варки пива было заражено бактериями стрептомицина, которые производят тетрациклин. Что интересно, тетрациклиновое пиво могло предотвращать заболевания костей.
4. Алкоголь доинкских цивилизаций
Алкоголь доинкских цивилизаций.
В 2004 году исследовательская группа из Филдовского музея естественной истории обнаружила древнюю пивоварню в горах на юге Перу. Элита доинкской культуры уари более 100 лет назад в промышленном масштабе варили пиво из кукурузы, известное как чика. Были найдены несколько производственных чанов объемом примерно 57 литров, поэтому эксперты считают, что уари, возможно, могли варить около тысячи литров чика в день.
5. Теотиуаканский питательный напиток
Теотиуаканский питательный напиток.
Археологи нашли следы алкогольного напитка молочного цвета на древних черепках в Теотиуакане. Исследователи полагают, что этот напиток обеспечивал жителей одного из крупнейших населенных пунктов в доисторические времена необходимыми витаминами и минералами. Также в Теотиуакане были найдены фрески, на которых изображены местные жители, пьющие пульке, молочно-алкогольный напиток, который делали из сока агавы. Текилу также делают из агавы, но в отличие от пульке, ее производят из жареной сердцевины плода. Пульке мог бы обеспечить 100 тысяч жителей Теотиуакана кальцием, железом, витамином В и пробиотическими бактериями.
6. Эль гор Загрос
Эль гор Загрос.
В 1992 году археологи, раскапывающие шумерский торговый пост Годин Тепе в горах Загрос, обнаружили пиво, датирующееся 3500 г. до н.э. Наличие оксалата кальция предполагает, что напиток был сделан из ячменя. Также в Годин Тепе было найдено именно это зерно в множестве сосудов для хранения. Обилие подобных сосудов заставило ученых предположить, что Годин Тепе был когда-то процветающим торговым городом и военным форпостом на пути, который позже стал известен как Шелковый путь. Шумеры были одними из первых людей на Земле, которые разработали комплексно и «грамотно» развитое общество, которое жило за счет торговли и поливного земледелия. А любимым напитком шумеров было пиво (пиктограмма, обозначающая пиво, является одним из наиболее распространенных символов, встречаемых в шумерских руинах).
7. Самое старое вино в Европе
Самое старое вино в Европе.
В 2013 году археологи обнаружили в Греции остатки самого древнего известного алкоголя в Европе. Следы 6200-летнего вина были найдены на древней керамике доисторического поселения Дикил-Таш. Анализ керамических изделий выявил на них следы винной кислоты - побочного продукта брожения. Ранее старейшим известным вином считалось армянское (6100 лет). О жителях Дикил-Таш известно очень мало, а большинство сведений было получено только во время последних раскопок, при которых археологи смогли проникнуть на более глубокие уровни этого поселения.
8. Скандинавский алкоголь
Древний скандинавский алкоголь.
Археологи недавно раскопали 3500-летнюю могилу скандинавской женщины, которая была похоронена с бронзовым ситечком для фильтрации алкоголя. Химический анализ показал , что древний квас был сделан из ячменя, меда, клюквы, зелень, и вина , импортируемые из юга. Эта находка побудила исследователей проанализировать старые скандинавские находки с применением новейших технологий. При этом обнаружилось самое старое свидетельство скандинавского алкоголя в баночке в одном из сосудов, найденных в могиле воина. Сосуд содержит остаточные следы настоящей медовухи.
9. Алкоголь железного века
Алкоголь железного века.
В древнем швабском захоронении исследователи обнаружили бронзовый котел, содержащий остатки 2500-летнего варева. В этом котле когда-то содержались 14 литров напитка, который (как предполагают археологи) предназначался для того, чтобы умерший мог «хорошо зарекомендовать себя перед богами в потустороннем мире». Анализ показал, что этот алкогольный напиток железного века состоял из ячменя, дрожжей, меда, таволги и мяты. Однако, что интересно, рядом с котлом не было найдено скелета. Исследователи полагают, что из-за сильной кислотности почвы в этом месте вся органика была полностью растворена. Поскольку в могиле лежали железный меч, шлем и два железных копья, скорее всего захоронение принадлежало какому-то влиятельному воину.
10. Ханаанский винный погреб
Ханаанский винный погреб.
Самый старый известный винный погреб на Ближнем Востоке находится в современном Израиле. В этом хранилище было найдено 40 огромных глиняных сосудов для хранения хмельного напитка. Само же хранилище было размером 5х8 метров и могло вместить до 500 литров вина. Исследователи полагают, что это древнее вино мало походило на современные сорта. Оно содержало древесную смолу и травы, такие как мята, мирт и можжевельник. Отвар напоминал смесь греческой рецины (смоляного вина) с сиропом от кашля. Древний винный погреб был обнаружен на месте раскопок Тель Кабри на севере Израиля и датируется 1700 г. до н.э.
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