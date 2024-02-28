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Улицами старого Лондона: Документальные фотографии британского уличного фотографа Колин О'Брайен



 

Фотография - это удивительная вещь, которая позволяет окунуться в момент прошлого, даже спустя много лет. Благодаря усилиям мастера Колина О'Брайена у нас есть реальный фанс увидеть, каким был Лондон в прошлом веке, в моменты своего наиболее стремительного роста и развития.

1. Возле отеля Old Kent Road


На скамейке в парке возле отеля Old Kent Road.

На скамейке в парке возле отеля Old Kent Road.

Британский уличный фотограф Колин О'Брайен родился в 1940 году в Кларкенуэлле, вырос в юго-западной части района, известного как «Маленькая Италия». Свой первый снимок сделал в восемь лет, запечатлев двух друзей-итальянцев на старенький семейный фотоаппарат Kodak Brownie.

2. Авария в центре города


Авария ночью. Лондон, Кларкенуэлл, 1959 год.

Авария ночью. Лондон, Кларкенуэлл, 1959 год.

В 1950-е годы О'Брайен начал документировать жизнь в Лондоне и продолжал этим заниматься на протяжении более 60 лет. Он долгими часами бродил по улицам британской столицы и снимал на чёрно-белую плёнку сцены из повседневной жизни, составляя кадры не лишённым иронии взглядом.

3. Авария в Клеркенвелле


Автокатастрофа. Великобритания, Лондон, Кларкенуэлл, 1959 год.

Автокатастрофа. Великобритания, Лондон, Кларкенуэлл, 1959 год.

«Обыденное так часто игнорируют, но это самое важное в документировании обстоятельств», – говорил фотограф.

4. Ночная гроза


Молния на фоне собора Святого Павла. Великобритания, Лондон, 1959 год.

Молния на фоне собора Святого Павла. Великобритания, Лондон, 1959 год.

В его снимках всегда сохранялась поэтическая красота момента, вне зависимости от того, насколько обыденной оказывалась запечатлённая сцена.

5. Влюблённая пара


Прогулка по городу. Великобритания, Лондон, 1950 год.

Прогулка по городу. Великобритания, Лондон, 1950 год.

В 1950-е годы фотограф начал документировать жизнь в Лондоне. В 20 веке город стремительно развивался и представлял собой столицу большой империи. С 1950-х годов в восточный Лондон приезжали иммигранты из Ямайки, Индии, Бангладеша и Пакистана. Это повлияло на город, и поэтому он стал самым многонациональным в Европе.

6. Вест-Энд, 1960 год


Кинотеатр в западной части центра Лондона.

Кинотеатр в западной части центра Лондона.

В 60-е годы 20 века Лондон получил статус центра молодежных культур, что и повлияло на его развитие вплоть до конца столетия. Молодежная культура того времени развивалась благодаря двум факторам: музыкальным успехам британских исполнителей, таких как The Beatls или The Rolling Stones, а также значительному приливу иммигрантов из стран содружества.

7. Парк аттракционов и развлечений


Карусель. Великобритания, Лондон, 1990 год.

Карусель. Великобритания, Лондон, 1990 год.

Молодежные движения 60-х годов получили определение «Свингующий Лондон», а название улицы Карнаби-стрит приобрело нарицательное значения в мировых масштабах.

8. Лондон, 1980 год


Мальчик с печатной машинкой. Великобритания, Лондон, 1980 год.

Мальчик с печатной машинкой. Великобритания, Лондон, 1980 год.

Жители Лондона придавали большое значение всему современному, смотрели в будущее с оптимизмом и стали зачинателями культурной революции. Затем наступили годы затишья, но с 1980-х годов город вернул прежнее значение молодежного центра.

9. 38 автобус


Великобритания, Лондон, 2005 год.

Великобритания, Лондон, 2005 год.

 

10. Прибрежный город Брайтон


Город на южном побережье Англии.

Город на южном побережье Англии.

 

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