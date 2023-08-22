Дачные дела, которые важно успеть сделать на участке до наступления осени

До конца лета остались считанные дни, поэтому важно собраться, взять себя в руки и доделать всю работу, которую вы откладывали по тем или иным причинам. И на даче в том числе. Рассказываем, что нужно успеть сделать за неделю, чтобы в следующем году избежать проблем на участке.







1. Обработайте клубнику и землянику

2. Проведите обрезку и полив деревьев

3. Сделайте подпорки

4. Подготовьте теплолюбивые растения к зиме

5. Соберите семена и сухоцветы

6. Подготовьтесь к осенней посадке деревьев

7. Проредите свеклу и морковь

8. Пересадите цветы

9. Подготовьте компостную яму

10. Посадите растения под зиму

Обновите кусты клубники.Конец лета – отличное время для того, чтобы наконец-то обновить кусты клубники и садовой земляники. Обрежьте лишние усы, чтобы растение не тратило на них питательные вещества. Кроме того, в этот период можно посадить новые сорта, если вы планировали обновить свою «коллекцию» ягод. Они как раз успеют укорениться и прижиться до первых заморозков, благодаря чему вы сможете рассчитывать на урожай уже в следующем году.Также следует продиагностировать состояние ранее посаженных кустов, чтобы получилось вовремя избавиться от вредителей, устранить старые и больные листья. Не забудьте подкормить ягоды, а также хорошо их полить, чтобы они успели набрать силу.Обрежьте сухие и лишние ветки.В августе на деревьях часто появляются засохшие ветви, и лучше обрезать их прямо сейчас, пока они выделяются на фоне зеленой листвы. Убирайте только полностью сухие, сломанные или сильно поврежденные, остальные не трогайте. Также нужно удалить приствольную поросль, которая только появилась.Отдельно стоит поговорить о поливе. Стоит засушливая погода, температура с каждым днем поднимается все выше, поэтому деревья как никогда нуждаются в достаточном количестве влаги для роста корней и созревания плодов. В это время они формируют цветковые почки для урожая в следующем году, поэтому очень важно не жалеть воды.И не забывайте вовремя рыхлить землю. Во-первых, до прихода осенних дождей земле нужно дать подышать, а корням – получить достаточное количество углекислого газа (да, он важен не только для листьев). Во-вторых, так вы сможете сократить себе количество работы в сентябре и октябре – как показывает практика, в этот период на даче хватает и других дел.Важно, чтобы ветки деревьев не оказались на земле.Если в вашем саду есть плодовые деревья, урожай которых вы ожидаете в сентябре (поздние яблони, груши и пр.), сделайте для них подпорки из досок с углублениями или крепких рогатин. Пока плоды наливаются соком, важно, чтобы ветки не склонялись вниз – во-первых, так они все время находятся в тени и получают меньше «питательного» солнечного света, а во-вторых, ветки могут банально сломаться.Опилки защитят почву от заморозков.Погода – дама непредсказуемая, и первые заморозки могут прийти как в ноябре, так и в начале сентября. Поэтому лучше перестраховаться и уже сейчас начинать подготовку теплолюбивых многолетних цветов. Первое и самое главное – сократить полив и перестать рыхлить землю вокруг кустов, чтобы остановить активный рост растений. То же самое касается обрезки – так как она стимулирует рост новых побегов, следует отказаться от данной процедуры и позволить растениям подготовиться к периоду покоя. Если корневище цветов уязвимо к холодам, можно поступить следующим образом: сделать окучивание и присыпать корни плотным слоем земли – так вы сможете защитить их от ранних заморозков.Собирать семена лучше в сухую и безветренную погоду.Пока стоит сухая погода, важно осмотреть все летние сорта цветов и собрать коробочки с семенами, пока они не промокли под дождем и не осыпались. Для сбора выберите солнечный, безветренный день – тогда «урожай» будет максимально полным. Перед тем, как убрать семена на хранение, хорошо просушите их на газете или на листе бумаги. После этого сложите их в баночки или мешочки и подпишите, чтобы знать, что где лежит.Диаметр ямы будет зависеть от возраста дерева.Некоторые деревья и кустарники нужно сажать не весной, а осенью. Если вы планируете расширить свой сад, подготовьте ямы для растений заранее, так как свежевскопанные не подходят для посадки. В зависимости от возраста дерева будет варьироваться площадь углубления – важно, чтобы в него свободно поместились корни. Так, например, для молодого дерева будет достаточно ямы 70 на 70 см. Не забудьте добавить удобрения, а если грунт недостаточно питательный, то еще и плодородной земли, специально предназначенной для садовых культур.Между плодами свеклы должно оставаться около 8 см свободного пространства.В начале осени выкапывают свеклу и морковь, а чтобы они были покрупнее, грядку заранее нужно проредить. Не стоит жалеть лишние саженцы – они только занимают место, заставляют «делиться» питательными веществами и замедляют формирование корнеплодов. Между морковью следует оставить около пяти сантиметров свободной площади, а на грядке со свеклой – около восьми. В этом случае вы сможете собрать хороший урожая крупных овощей.На заметку: К выкопке лука и чеснока тоже нужно готовиться заранее, чтобы их головки лучше сформировались и стали больше. Так, например, лук следует немного приподнять, чтобы порвать корни, а у чеснока скрутить все перья в узелок.Если многолетники не радуют, их нужно пересадить.Если ваши многолетники в этом году показали себя не с самой хорошей стороны, задумайтесь о том, чтобы пересадить их. Конец августа подходит для этой процедуры как нельзя лучше. Итак, что можно сделать? Низкие цветы разместите на переднем плане, чтобы они получали больше солнечного света и воды, а высокие цветущие кустарники посадите в отдалении. За месяц растения укоренятся и уже в следующем году проявят себя во всей красе.Компостную яму можно накрыть досками.Растения важно постоянно удобрять. А как делать это качественно и бюджетно? Правильно – использовать натуральные удобрения. По этой причине в дальнем уголке дачного участка следует вырыть яму, куда вы будете складывать ненужную ботву, опавшую листву и пр. Первый слой должен состоять из веток и жесткой травы, второй – из опавшей листвы и яблок.Конечно, можно было бы хранить натуральные удобрения и просто на земле, но яма подходит для этих целей лучше, так как в ней сохраняется постоянная влажность и температура. Обратите внимание, что от ее глубины будут зависеть сроки созревания компоста – чем яма глубже, тем быстрее идет процесс. Оптимальные размеры – диаметр 1,5 метра, глубина около 1 метра.В открытой «емкости» компост вызревает около шести-девяти месяцев, поэтому к началу следующего дачного сезона вы станете обладателем большого количества качественного органического удобрения.Чеснок можно выращивать и в холодное время года.В августе смело можно начинать сажать растения, которые спокойно переносят морозы и прочие «зимние прелести». Далеко не все практикуют подобный тип посадки, так как боятся, что цветы, фрукты или овощи могут просто не взойти. Однако, люди, которые ежегодно сажают под зиму чеснок, капусту, пряные травы, корнеплоды, петунии, астры, гвоздики и прочие растения, говорят, что закаленные морозами восходы гораздо лучше сопротивляются сорнякам и вредителям. Кроме того, восходы будут ранними – уже в середине весны, когда соседи только приступают к посадке, вы сможете собрать первый урожай.