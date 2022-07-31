Компактные решения для маленького санузла, которые приятно удивят
Как разместить в небольшом санузле сразу несколько предметов сантехники, системы хранения и при этом сэкономить площадь? Какой унитаз выбрать для маленького туалета? Оказывается, дизайнеры не стоят на месте и придумывают для небольших помещений немало интересных решений. Мы рассмотрели некоторые из них и были удивлены!
Эконом вариант
Эконом вариант
Зачем лить воду в пустую? Так подумали разработчики этого экономичного унитаза. Он не только экономит площадь, но и способствует минимальному потреблению воды. Чтобы наполнить бачек унитаза, нужно сначала помыть руки.
Хитрый приём
Хитрый приём
Классическое расположение унитаза в санузле – посредине комнатки, но оно совсем неразумное. Если сдвинуть его немного в сторону, то с другой стороны вполне можно установить раковину, закрепить полотенцедержатель и повесить зеркало, да ещё и несколько светильников в придачу. Получится очень элегантно и стильно!
Сдержанный минимализм
Сдержанный минимализм
В минималистичной ванной или санузле отлично будет смотреться лаконичный по дизайну унитаз, соединённый с раковиной и системой хранения. С первого взгляда может показаться, что подобная сантехника громоздкая, но на самом деле она займёт меньше места, чем отдельно стоящий унитаз, отдельная раковина и тумба для хранения.
Стильный дизайн
Стильный дизайн
Некоторые совсем не уделяют внимания дизайну в санузле, считая, что красота в этом помещении не главное. Но гармоничная интерьерная картина в квартире складывается только тогда, когда в каждой комнате приятно находиться. В санузле должно быть светло, свежо и комфортно. В качестве частичной облицовки можно попробовать мозаику и бамбук.
Обтекаемая форма
Обтекаемая форма
Унитаз, совмещённый с раковиной – разумное решение для маленького санузла, но далеко не всем оно нравится именно из-за дизайна. Благо, что сегодня этим вопросом плотно занимаются сантехнические компании, и выпускают интересные лаконичные модели обтекаемой и изогнутой формы.
В углу
В маленьком санузле нужно задействовать не только стены, но и углы. Если не хочется покупать угловой унитаз, то вполне можно поставить вместо него угловую раковину. Это здорово сэкономит пространство!
В углу
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